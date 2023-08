Jusqu’où doivent primer les symboles de l’égalité ?

La parité hommes-femmes en politique est dorénavant suivie de près. Depuis plusieurs campagnes électorales, les médias comptabilisent le pourcentage de candidates dans chaque formation, et le nombre d’élues est souligné par les partis eux-mêmes.

Mais est-ce si grave qu’un parti qui s’affiche féministe, comme Québec solidaire (QS), se retrouve avec 8 hommes dans un caucus de 12 députés, alors que la Coalition Avenir Québec (CAQ), dont la plateforme électorale ne mentionne même pas le mot « féminisme », peut se targuer d’avoir 45 % d’élues ?

Ce constat cause pourtant des maux de tête idéologiques au sein de QS, et le sujet a repris de la vigueur ces derniers jours.

Le président du parti, Nicolas Chatel-Launay, ainsi que des militantes et des militants ont en effet publiquement incité les membres à choisir une femme pour représenter QS dans Jean-Talon. La circonscription se retrouvera en élection partielle cet automne en raison du départ de la députée caquiste Joëlle Boutin.

L’ex-candidat Olivier Bolduc a néanmoins décidé de rester sur les rangs. Le contraire eût été d’une grande injustice. Il est arrivé en deuxième place dans Jean-Talon aux élections générales de l’automne dernier : pourquoi l’empêcher d’aller au bout de son élan ? Les règles du parti laissent « toute personne se porter candidate » pour QS « à condition d’en partager les valeurs ». M. Bolduc doit sûrement répondre à cette attente puisqu’il a pu se présenter aux élections sous la bannière solidaire depuis 2014.

Les membres de QS dans Jean-Talon choisiront donc dimanche entre celui-ci et une autre candidate, Christine Gilbert. Mais la réflexion se poursuit puisque la députée Ruba Ghazal, qui veut devenir co-porte-parole de QS, a proposé de son côté que les circonscriptions que le parti pourrait remporter soient dorénavant réservées aux femmes.

Pas question toutefois de toucher aux sièges déjà gagnés, ce qui épargne les députés masculins tels que Gabriel Nadeau-Dubois ou Vincent Marissal. Mais si on va au bout de la logique, pourquoi les mettre dans une case à part ? Après tout, il n’y a pas circonscription plus sûre pour QS que celle de Gouin, où M. Nadeau-Dubois a succédé à Françoise David.

On comprend bien par ailleurs que QS souhaite que l’Assemblée nationale soit représentative de la société. À cette aune, les vrais perdants sont les petits travailleurs, bien moins nombreux que les gens d’affaires ou très scolarisés à se lancer en politique.

Mais une élection n’est pas une photo de la société, puisqu’elle découle non pas d’une étude stratégique, mais d’un libre choix. C’est même là l’essence de la démocratie. Ce n’est pas non plus un exercice guidé d’en haut qui permet d’équilibrer les postes à pourvoir, comme on peut le faire pour un conseil d’administration ou un conseil des ministres.

Certes, les partis centrés sur un chef, sans véritable base militante, comme la CAQ, peuvent imposer des candidatures dans les circonscriptions. Mais cette approche est l’antithèse des formations fondées sur la participation de leurs membres, comme Québec solidaire.

Et puis, même un parti qui impose ses candidatures finit par se buter au vote des électrices et des électeurs. Et l’électorat ne fait pas de calculs conceptuels comme pour la parité. Il vote de manière bien terre à terre, préoccupé du coût du panier d’épicerie, de la hausse des taux d’intérêt, des débordements climatiques, des médecins de famille manquants…

Surtout, il faudrait sortir de l’essentialisme. Les femmes ne sont pas par essence porteuses de progressisme, d’humanisme ou de compétences particulières. De l’autre côté, il ne manque pas d’hommes imprégnés de valeurs égalitaires au Québec ! C’est même une caractéristique de notre société distincte. Ce serait une avancée intéressante d’enfin le reconnaître, voire le faire mousser, pour un parti comme QS.

Cette manière de s’empêtrer dans les enjeux de représentativité déborde l’enceinte électorale.

Par exemple, des experts canadiens de la santé publique viennent de publier, dans le réputé British Medical Journal, un bilan de la gestion de la COVID au Canada. La liste des lacunes constatées est aussi longue que troublante, ne serait-ce que parce que nous avons enregistré la pire performance des pays riches quant aux décès des personnes âgées.

Mais parmi les bons points, outre le fait que les Canadiens ont été les champions de la vaccination, le groupe d’experts se réjouit que beaucoup de femmes aient été aux commandes de la lutte contre la pandémie… Ici, j’ai tiqué. C’est bien joli symboliquement, mais est-ce que ça a changé quelque chose ? Pas du tout, s’il faut en croire le portrait dévastateur brossé dans le BMJ !

J’ai eu le même réflexe quand, il y a quelques jours, je suis tombée sur une entrevue avec le nouveau ministre fédéral de la Justice, Arif Virani.

M. Virani arrive en fonction à un moment où de nombreux postes de juges attendent depuis longtemps d’être pourvus par le gouvernement fédéral. Le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a même dénoncé publiquement la situation à la mi-juin, révélant avoir écrit au premier ministre Justin Trudeau à ce sujet — un geste en soi inusité. Il en a rajouté en lançant : « Ça se fait, des nominations dans un temps raisonnable. […] C’est quoi le problème ? Je ne le sais pas. »

Le nouveau ministre a la réponse : le gouvernement Trudeau souhaite que les nouveaux juges reflètent la diversité canadienne. Mais il y a un hic : il manque de postulants ! Arif Virani explique donc qu’il faut maintenant arriver à repérer des avocats autochtones, noirs, asiatiques, ou issus d’autres communautés, pour les inciter à se percevoir comme des juges potentiels.

Ce travail de sensibilisation est louable, mais il ne règle en rien un problème devenu urgent tant les causes s’empilent, les juges sont débordés et les risques d’arrêt des procédures en raison de délais trop longs pour entendre une cause se multiplient.

Le juge en chef y voyait, avec raison, un enjeu démocratique de perte de confiance envers les institutions. Mais hélas, le gouvernement libéral préfère sacrifier l’efficacité et la responsabilité sur l’autel de la vertu.

Et puis, pourquoi le rejet de l’homme blanc atteint-il de tels niveaux qu’on l’écarte a priori, sans considérer sa valeur personnelle et ses valeurs tout court ? Les apparences peuvent aussi être un cul-de-sac.