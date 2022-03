Kiev ou Kyiv ? Un dilemme plus complexe qu’on pourrait le croire

Dès le début de l’invasion russe en Ukraine, la question a commencé à circuler dans les rédactions des médias du monde entier. Fallait-il continuer de dire Kiev ou changer pour Kyiv, un nom plus près de celui qu’utilisent les Ukrainiens ? Au moment où j’écris cette chronique, des médias québécois, comme L’actualité, La Presse et Les Affaires, ainsi que l’agence La Presse Canadienne ont opté pour Kyiv, tout comme l’ont fait le New York Times ou CNN. Les journalistes, dans leur travail, doivent constamment arbitrer de tels cas, et je dois admettre que je suis bien content que la rédaction ait tranché pour nous tous, car il n’existe pas de solution parfaite à ce genre de problème.

Il est bon de se rappeler que Kiev et Kyiv — tout comme la variante Kyïv, adoptée par Québecor — sont des translittérations, et donc des approximations, de deux langues slaves écrites en caractères cyrilliques. Les Russes écrivent Киев et disent « ki-iv » (habituellement retranscrit « Kiev » dans notre alphabet). Les Ukrainiens, eux, écrivent Київ et prononcent « caille-iv » — c’est le Kyiv retenu par divers médias au cours des derniers jours.

Puisque l’on est dans l’approximation de toute manière, je n’ai aucune difficulté à adopter ce que préfèrent les premiers concernés. Certes, le choix est politique, mais le politique demeure le seul point de référence intelligible dans ce débat.

Mais tant qu’à écrire Kyiv, alors pourquoi ne pas dire qu’elle est la capitale de l’« Oukraïna », prononciation de Україна en ukrainien ? C’est parce qu’il est beaucoup plus difficile de changer le nom d’un pays que celui d’une ville, ne serait-ce qu’à cause de toutes les conséquences que cela aurait sur le libellé des traités, dans les documents officiels et en droit international.

C’est pour cette raison que l’ONU continue de parler de la Chine au lieu d’utiliser le nom officiel Zhōngguó, qui se traduit par « empire du Milieu ». Elle désigne pourtant sa capitale comme étant Beijing plutôt que Pékin, son ancien nom.

Les derniers Jeux olympiques ont ramené la question « Beijing ou Pékin ? » dans toutes les rédactions de planète. Le terme Pékin, qui remonte au XVIe siècle, correspondait à l’appellation « capitale du Nord » dans l’orthographe du français, au siècle de Rabelais. Cette désignation était reprise dans plusieurs autres langues, dont l’anglais. Il est normal que le nom de la ville évolue, puisque le français a changé, tout comme le mandarin. En 1977, la Conférence des Nations unies avait recommandé d’adopter un nouveau système de romanisation des mots en mandarin, le « pinyin ». Ce système de translittération s’apparente au système japonais, le « romaji », qui est plus ancien.

Au fond, il y a une certaine logique à demander aux locuteurs d’une langue comment ils transcriraient un nom qui leur appartient dans notre système d’écriture. C’est là que les Chinois ont dit que « Beijing » serait plus proche de la réalité actuelle de la prononciation des idéogrammes chinois. Ce changement n’est pas passé comme une lettre à la poste : mon vieux dictionnaire Webster de 1992 fait référence à « Peking », mais l’usage a changé dans le monde anglophone au cours des années 1990. Les Français s’accrochent à Pékin pour des raisons qui sont les leurs, alors que les Québécois disent de plus en plus Beijing.

À lire aussi Une langue n’est pas un code

On rame fort

Les désignations de pays ou de villes d’une langue à l’autre m’ont toujours amusé. La France, par exemple. En allemand, cela se dit « Frankreich », ou littéralement « royaume des Francs ». Convenons-en : la référence aux Francs fait un peu vieux jeu (ça nous ramène quand même au Ve siècle). Sauf que cette appellation reflète le nom que les Allemands donnent à leur propre pays, « Deutschland », le pays des Teutons — ce qui nous ramène 2 000 ans en arrière

L’esprit est d’ailleurs le même en néerlandais (Frankrijk, Duitsland), en danois (Frankrig, Tyskland) et en suédois (Frankrike, Tyskland). Les Anglais, eux, sont restés accrochés à la « Germanie » latine, alors que le français s’est plutôt fixé sur un sous-groupe germanique, les « Alamans ».

L’histoire des noms de pays est d’ailleurs un beau sujet d’exégèse particulièrement confus. Le nom de Russie, par exemple, vient en fait de l’ancien nom de la principauté de Kiev, qu’on appelait au IXe siècle la « Rus de Kiev » — Rus faisant allusion au nom des Vikings qui avaient ramé jusque-là. (En vieux norrois, « Rus » désigne « ceux qui rament ».) La principauté de Kiev s’est finalement dissoute sous le coup des invasions du petit-fils de Gengis Khan. Mais une des provinces éloignées du Rus de Kiev, du côté de la rivière Moskova, a continué de se dire « Rus ». Et bingo.

Pour comprendre comment les noms glissent de sens et de lieu, j’aime bien raconter le cas très particulier de Toronto. Cela vient de « tkaronto », un mot iroquois qui signifie « là où les arbres sont dans l’eau ». Le terme désignait un chenal entre les lacs Couchiching et Simcoe, à 150 km au nord de cette ville ! Le premier qui l’a utilisé en français était Samuel de Champlain, en 1615. « Tkaronto » décrivait une technique de pêche à fascines, qui consiste à installer des barrages de piquets et de branches tressées pour diriger les poissons vers des trappes. Il y avait tellement de fascines dans le chenal qu’on l’a désigné comme « Tkaronto ». En 1680, le mot avait glissé vers le lac Simcoe, appelé lac de « Taronto ». En 1686, le terme désignait la route de portage — le portage de « Taronto » — entre le lac Ontario et le lac de Taronto. Puis en 1688, l’Italien Vincenzo Cornelli, en faisant une carte des Grands Lacs, est allé écrire « Toronto ».

À lire aussi Cette langue qui ne voulait pas changer

Mais il a fallu encore deux ou trois générations pour que le terme change de lac. Cela a commencé en 1720, lorsque les Français ont construit le Fort Rouillé sur le bord du lac Ontario. L’objectif était de garder l’embouchure du portage de Toronto, le nom français de la rivière Tanaovate (l’actuelle rivière Humber), qui était le plus court chemin vers le lac de Toronto. Quand les Anglais sont arrivés, le colonel Simcoe a déplacé le fort à cinq kilomètres à l’est afin d’avoir un havre protégé par les îles. C’est là que débute la rue Young, qui était le départ du portage à cheval vers le lac qui allait porter son nom. Simcoe n’aimait d’ailleurs pas les noms autochtones, et il a décidé que sa nouvelle ville s’appellerait York. Mais en 1834, les Yorkais se sont officiellement rebaptisés Torontois. C’est donc ainsi qu’un nom peut glisser de sens sur deux siècles.

Certaines désignations de pays ont une drôle d’histoire. Prenez l’Espagne, la vieille province d’Hispanie romaine. Le terme latin « Hispania » venait en fait du carthaginois « i-shepan-ha », qui voulait dire « terre des lapins » (pas des Latins). Après la fin de l’Empire romain, les Ibères ont oublié cette désignation, mais pas dans le sud de la France, où « hispanicus » a évolué vers « spagnol ». Au sud des Pyrénées, où l’on était très occupé à se tapocher dessus à coup de glaive et de gourdin, personne ne se cherchait une identité commune. Ce sont donc les habitants du sud de la France, dans la zone occitane, qui ont pris l’habitude de désigner tous ces rudes Ibères comme des « Spagnols ». L’appellation est restée.

Les Castillans ont trouvé l’idée tellement bonne que lorsqu’ils ont fini par réunifier les royaumes de la péninsule, en 1492, leur royaume a pris le nom d’Espagne, et ils en ont profité pour rebaptiser leur langue. Cinq siècles plus tard, le sujet demeure polémique pour les 400 millions de locuteurs de 20 pays. En Espagne, l’usage actuel dépend beaucoup des sensibilités. Les textes de loi utilisent le terme « castillan » pour le distinguer des autres langues co-officielles d’Espagne (catalan, basque, galicien). Dans l’usage courant, on dit plutôt « espagnol ». On parlera toutefois du « castillan » pour marquer la variété régionale espagnole et la différence avec les autres langues du pays. En Amérique, on parle de l’« espagnol », et le terme « castillan » se réfère à la variété espagnole. Mais la plupart des pays d’Amérique du Sud (sauf la Colombie et l’Argentine) vont privilégier l’usage du mot « castillan ».

Les Anglais ont tenté de faire le même coup avec l’étiquette « britannique », qu’ils ont étendue aux royaumes annexés d’Écosse, de Galles et d’Irlande. Mais ils n’ont pas essayé de faire la même chose avec la langue ; ils ont continué de parler anglais. Dans l’histoire plus récente, une partie des Britanniques ont rejeté l’union, ce qui a donné l’Irlande. Et la même chose pourrait arriver en Espagne avec la Catalogne. Un peu comme l’Ukraine, sortie de la vieille Rus en 1991, qu’elle avait contribué à créer, et qui demande qu’on change le nom de sa capitale pour Kyiv depuis 1995.

Compliqués, les noms de lieux.