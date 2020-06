La baleine morte

Elle est morte, la baleine. Il fallait s’y attendre. Mais c’était une triste nouvelle quand même. Et une triste vision, de la voir pendouiller la tête en bas, soulevée par une grue.

J’aime plus ou moins la mort, je ne vous le cacherai pas. La pandémie nous a rapprochés d’elle. Nous a replongés dans notre état de petit mortel. Je n’aime pas ça, ça me fait peur. Ça me fait peur et en même temps, le fait que tout soit éphémère donne aussi un sens à la vie. Les sauts de baleine sont sûrement plus beaux quand on sait qu’un jour, ils n’y seront plus.

C’est un exercice à faire que de regarder les choses, les fleurs, nos enfants, comme étant tous éphémères. Ça fait encore plus peur quand on l’ignore. Quand on fait semblant que ce n’est pas là. Mon mari travaille dans un hôpital psychiatrique, il côtoie la mort et la maladie au quotidien. Il côtoie la souffrance. Des dimensions du cerveau où peu veulent s’aventurer. À un tel point qu’en début de pandémie, il se disait que beaucoup de gens dans le système de santé devaient se dire « bienvenue dans notre monde, on fait beaucoup de steppettes pour faire comme si ça n’existait pas, mais oui, notre nature, c’est d’être mortel ».

Je n’aime pas ça et en même temps, j’aime encore plus quand je sais m’en souvenir. En ce moment, je lis un livre d’un moine zen vietnamien (vous pouvez rire de moi, la pandémie m’a fait me retrancher dans de telles zones d’angoisses que je cherche parfois mon air comme un chien qui se noie). Dans ce livre (No death, no fear), il remarque que beaucoup s’ennuient de leurs enfants le jour où ils quittent le nid (quelle horreur, ne m’y faites pas penser, chien qui se noie, je vous dis), mais pourtant ne profitaient pas de leur présence lorsqu’ils étaient là.

Parce qu’ils se cachent à eux-mêmes l’impermanence des choses. Ouch. C’est vrai, nous regardons nos enfants comme s’ils allaient toujours être là. Nous les traitons comme des êtres permanents. Nous les voyons grandir, certes, nous faisons la rotation des vêtements, puisque ces bougres-là n’arrêtent pas de croître, mais au quotidien, nous les traitons comme s’ils étaient à nous et seront toujours là.

Pourtant, qui n’a pas déjà entendu « profite, ça passe vite la vie »? C’est dur à faire, mais quand je regarde mes petits poulets en me disant qu’un jour, ils quitteront le nid, oui je passe ma journée à pleurer, mais avec un sourire à travers mes larmes. Je suis plus patiente, je les aime encore plus, je profite encore mieux de l’odeur de leurs cheveux, de leur voix, je profite de leurs sauts dans l’eau… Parce que leur nature est d’être éphémère.