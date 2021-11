La cancel culture expliquée

Alors que les réseaux sociaux devaient permettre à tous de finalement se faire entendre, dans les faits, les gens n’ont jamais eu aussi peur de s’exprimer, constate la journaliste, autrice et chroniqueuse Judith Lussier dans Annulé(e), qui paraît en novembre aux Éditions Cardinal. Les différentes plateformes se transforment parfois en véritables tribunaux populaires capables de détruire des réputations, de faire perdre des emplois et de mener à l’exclusion sociale. Comment mettre un frein à ces dérapages ?

Comment définir la cancel culture — ou culture du bannissement, en français ?

C’est le fait d’éjecter des gens, des œuvres, des idées ou des monuments historiques de l’espace public parce qu’ils ne correspondent pas à certaines valeurs. On a tendance à associer ce phénomène aux wokes, qu’on accuse de militer pour faire annuler des spectacles ou interdire des mots heurtant leur sensibilité de néoprogressistes. Mais la droite aussi bannit. Par exemple, à l’automne 2020, un texte sur le privilège blanc publié sur le site de Jeunesse, J’écoute a été retiré après que Mathieu Bock-Côté eut ridiculisé l’initiative sur ses réseaux sociaux. L’an dernier, l’entrepreneure et chroniqueuse québécoise Carla Beauvais s’est mise à l’écart de la vie publique à la suite d’une violente campagne d’intimidation sur le Web, au cours de laquelle on l’a même menacée de mort. Ce sont des commentateurs de droite très influents qui avaient ouvert le bal en tournant en dérision une application qu’elle avait cofondée, dont l’objectif était de favoriser la découverte d’entreprises dirigées par des Noirs.

Cette année, le dictionnaire américain Merriam-Webster a bonifié sa définition du mot « cancel » (« annuler ») pour tenir compte de ce phénomène social. Mais de tout temps, des gens ont été frappés d’ostracisme.

C’est vrai. On pourrait dire, par exemple, qu’en raison des procès et des exécutions sommaires qu’elle a générés, la Révolution française était une forme de cancel culture. Tout comme les chasses aux sorcières. L’humeur des foules a toujours été incontrôlable. Mais depuis une dizaine d’années, les médias sociaux accentuent le phénomène, car les tribunaux populaires peuvent vite prendre de l’ampleur et les réactions sont immédiates. On a aussi de plus en plus de raisons de penser que l’architecture même des plateformes contribuerait sciemment à polariser les débats. Il semble que les algorithmes favorisent la diffusion d’affirmations spectaculaires mais peu nuancées, parce que ces dernières génèrent plus de trafic — et donc plus de revenus pour l’entreprise. En tout cas, ce ne sont pas des outils qui permettent d’exprimer toute la complexité de notre pensée.

La rédaction d’Annulé(e) vous a profondément ébranlée. Pourquoi ?

J’ai commencé mes recherches avec l’hypothèse que la cancel culture n’existait pas. Que c’était encore une stratégie des militants de droite pour décrédibiliser ceux de la nouvelle gauche, en les accusant à tort et à travers de vouloir censurer les gens. Je dis « à tort », parce qu’en analysant de près les incidents qui ont fait la manchette, comme le retrait de certains titres de la liste de lecture du premier ministre François Legault l’an dernier, on réalise souvent que ce ne sont pas les wokes qui demandaient une « annulation » de ceci ou cela — la décision a plutôt été prise par une organisation ou une entreprise impliquée dans la controverse (dans ce cas-ci, l’Association des libraires du Québec). Mais les affaires sont tellement déformées qu’au final, ce sont les militants de gauche qui sont montrés du doigt. Et ça leur cause beaucoup de torts, eux qui viennent en majorité de communautés déjà marginalisées. Cela dit, j’ai pris conscience que la culture du bannissement existe bel et bien, et que c’est un problème complexe auquel on participe tous, peu importe nos allégeances idéologiques.

Les médias aussi ont leur examen de conscience à faire, écrivez-vous.

Oui, car ils contribuent à monter des histoires en épingle. Je pense au cas du jouet Monsieur Patate. L’hiver dernier, l’entreprise Hasbro a annoncé qu’elle changeait le nom de sa marque Mr. Potato Head pour Potato Head. Dans son communiqué de presse, elle explique d’entrée de jeu qu’il n’est pas question d’abolir Monsieur et Madame Patate. Elle trouvait simplement plus cohérent d’adopter un terme davantage englobant, car le jouet Madame Patate était vendu sous le nom de Monsieur Patate. Mais l’Associated Press a titré « A mister no more : Mr. Potato Head goes gender neutral », tandis que l’Agence France-Presse y est allée d’un « Adieu “Monsieur Patate”, la marque de jouets culte ne sera plus genrée ». Évidemment, ça a soulevé l’ire de la droite. Les médias sont dans une position de grande vulnérabilité sur le plan financier, et je comprends que certains cèdent à la tentation du titre sensationnaliste parce que c’est plus payant. Sauf que ces décisions ont des conséquences négatives sur la perception qu’on a de groupes minoritaires, dans ce cas-ci les LGBTQ+, à qui la droite a reproché de vouloir imposer leurs préoccupations. On a laissé entendre qu’à cause d’eux, on allait bientôt perdre le droit de dire les mots « monsieur » et « madame »…

Comment la gauche prend-elle part à la cancel culture ?

J’ai été bouleversée par ma conversation avec Josiane Stratis, qui a fondé, avec sa jumelle Carolane, Ton petit look et TPL Moms, des blogues style de vie prônant la justice sociale. Elles se sont entre autres montrées solidaires lors des vagues de dénonciation #moiaussi. Sauf qu’à l’été 2020, les sœurs ont été prises à partie quand d’ex-collaboratrices les ont accusées d’abus de pouvoir et de racisme, notamment. Malgré leurs excuses publiques, les membres de leur entourage ont reçu des menaces, parfois très graves. Même si les griefs de celles qui ont pris la parole en ligne étaient légitimes, les conséquences ont été démesurées par rapport aux fautes commises. Il n’y a rien de plus intransigeant envers la gauche que la gauche elle-même. Des militants finissent parfois par « s’annuler » entre eux, victimes d’une tyrannie de la cohérence — si une personne se présente comme étant sensible aux inégalités sociales, on s’empressera de la placer devant ses contradictions lorsqu’elle commettra un faux pas. Le mouvement gagnerait aussi à comprendre qu’on n’évolue pas tous au même rythme. Les réseaux sociaux nous forcent à prendre conscience plus rapidement de formes d’oppression qu’on n’avait même pas imaginées. Il y a un paquet de nouvelles injonctions et c’est normal qu’on se sente déstabilisé.

Je connais des gens qui ont été anéantis à la suite d’attaques pour des déclarations juste maladroites…

Ça ne me paraît pas constructif de bannir une personne parce qu’elle a tenu des propos grossophobes ou sexistes, disons. On doit miser sur la réparation et le dialogue plutôt que sur la punition. On gagnerait tous à prendre le temps de discuter avec des gens qui incarnent une position opposée à la nôtre. J’ai l’intention de prêcher par l’exemple, tant dans ma vie personnelle que publique. Moi aussi, j’ai déjà participé à des échanges émotifs en ligne, je suis tombée dans le piège de la surenchère et de l’agressivité. Mais ça fait à peine 10 ans que les réseaux sociaux ont pris une telle place dans nos vies. C’est normal qu’on soit encore en train d’apprendre à communiquer avec ces outils, qui d’ailleurs ne font l’objet d’aucun encadrement. Il faut faire preuve d’empathie.

Cet article a été publié dans le numéro de décembre 2021 de L’actualité, sous le titre « Mise au ban ».