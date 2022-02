La chute accélérée

Comment sensibiliser les gens en cette ère d’hypersensibilité ?

C’est la question que je me pose après avoir lu, dans la même semaine, plusieurs témoignages d’experts en santé publique exposant la difficulté à faire de la prévention dans un contexte où le moindre questionnement sur les habitudes de vie est perçu comme une entreprise de culpabilisation.

Prenez le cancer du sein. Aux États-Unis, les campagnes de conscientisation sur la consommation d’alcool comme facteur de risque pour cette maladie sont généralement perçues comme deux choses. D’abord, une tentative de confisquer aux femmes un produit qu’elles aiment et dont elles n’ont pas l’intention de se priver. Ensuite, une manière de blâmer celles qui ont reçu un diagnostic de cancer et buvaient au-delà de la quantité recommandée.

Notez ici qu’il n’est pas question de juger ces réactions. On voudrait m’interdire ces excès qui permettent de combattre le spleen inhérent à l’existence humaine que je ne réagirais pas autrement. De même, si on m’annonçait que mes quelques beuveries, ici et là, m’ont fait jouer avec les poignées de mon cercueil, je m’autoflagellerais sans doute aussi.

Devrait-on pour autant, afin de me ménager, taire ce qui est une évidence scientifique et qui pourrait sauver des vies ?

C’est ce que proposaient des sommités de la santé dans une lettre publiée par Le Devoir en octobre dernier, qui enjoignait aux parents, aux enseignants et aux médecins de « cesser de blâmer les enfants et les adolescents qui vivent avec un poids élevé ». Cela ajouterait au stress qu’ils subissent déjà dans les réseaux sociaux en étant constamment exposés à des moqueries ou à de simples statistiques concernant la prise de poids durant la pandémie.

Je comprends que tout cela est lié à de sérieux enjeux de santé mentale, et les nombreux cas de troubles de l’alimentation dus au confinement ne m’ont pas échappé non plus.

Mais jusqu’où faut-il réduire la dimension des pincettes avec lesquelles on prend les gens pour éviter de les traumatiser quand il s’agit de sauver leur vie ou d’en améliorer la qualité ?

D’un bord, vous avez ceux qu’on pourrait désigner comme des résistants. Celles et ceux qui se braquent lorsqu’une autorité ou un groupe de personnes remet leur mode de vie en question. Qu’il s’agisse de leur consommation de viande, de l’utilisation de leur automobile ou de tout autre comportement qui est ancré dans leur identité, voire leur culture.

À côté, on devine une population, souvent plus jeune, mais pas nécessairement, qui considère toute forme de parole « confrontante » comme étant anxiogène, ces personnes allant jusqu’à parler d’une forme d’agression. C’est ainsi que, dans un récent numéro d’un magazine féminin québécois, un reportage sur la pédophilie nous prévenait, à l’aide d’un traumavertissement… de la présence de contenu lié à la pédophilie.

La convergence opère ici dans la même incapacité à tolérer ce qui bouscule. Et là, je ne parle pas d’intimidation, mais bien de la réception de données qui exposent une réalité scientifique, recelant des conséquences parfois dramatiques. Un adolescent obèse risque davantage de souffrir de maladies chroniques plus tôt que tard. Un adulte qui consomme trop d’alcool augmente de manière considérable le facteur de risque d’avoir un cancer. J’écris cela au moment où vient de paraître une étude (encore non révisée par les pairs) voulant que l’obésité soit un important facteur aggravant chez les adolescents atteints de la COVID-19.

Et on ne devrait rien dire, parce qu’ils rentreront dans leur coquille comme des huîtres ? Faut-il enrober toute forme de prévention en santé d’un traumavertissement ?

Une série d’études recensées dans Scientific American en 2019 montre pourtant que ces fameux trigger warnings auraient généralement un effet contraire à celui souhaité et qu’ils augmenteraient en réalité l’anxiété…

Je ne nie pas l’incidence néfaste sur la santé mentale de messages sur le surpoids ou la consommation d’alcool. De la même manière, je comprends aussi la difficulté à changer des habitudes… surtout lorsque celles-ci nous soulagent.

Le problème, c’est peut-être qu’on nous en demande beaucoup, énormément. Les exigences de réussite, de beauté, de conformité nous rendent malades. Si bien que lorsqu’on s’attaque à ce qui en résulte, comme la nécessité d’exutoires, dont font partie le laisser-aller alimentaire et l’abus d’alcool, nous devenons d’une effarante rigidité.

Consumés par les obligations et un sentiment d’impuissance, nous nous préservons en feignant l’intégrité par le refus d’écouter. Ce désir d’évasion ne nous entraîne pas dans une funeste spirale toute nouvelle. Nous y étions déjà. Il ne fait qu’accélérer la chute.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mars 2022 de L’actualité.