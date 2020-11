La chute de l’empereur bouffon

Laissez-moi être naïve deux minutes. Laissez-moi espérer que le monde que l’on a connu pendant des années existe encore. Laissez-moi me souvenir de nos problèmes d’avant. Avant ces quatre années interminables couronnées de la cerise, cette pandémie que l’on savait que l’empereur bouffon ne saurait gérer. Nous sommes dans une période sombre où chacun a désormais la responsabilité de l’énergie qu’il transporte. La responsabilité de choisir entre l’espoir et sa propre noirceur. Nous nous sentons suspendus, en attente. Et peut-être qu’une partie de cette attente sera résolue ce soir.

Rêvons, rêvons qu’existe encore cette île où nous résidions naguère, avant que le monde ne bascule dans ce sempiternel spectacle grotesque. Rêvons que la compétence reprendra le pouvoir, que le simple gros bon sens, la bonté de base seront à nouveau présents en politique. Au quotidien, dans les rues, dans notre train-train, l’humain est somme toute raisonnable. Somme toute empathique, pourvu d’une raison, pourvu de réflexes qui l’amènent naturellement à se tourner vers son prochain. Quelqu’un tombe, tu l’aides à se relever. Le courrier du voisin arrive chez toi, tu le lui apportes. On tient la porte, on laisse passer, on sourit, on dit bonjour. Merde ! On est courtois. On connaît la différence entre le bien et le mal. Nous sommes une majorité à avoir appris ça dans l’enfance. À avoir été suffisamment aimés ou à être assez résilients pour mener une vie simple et même ponctuée de plaisirs. On sait être bons.

Parmi nous nagent cependant les requins. Ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont là. Et depuis quatre ans la décence minimale a complètement foutu le camp, et c’est pour ça que ça nous rend fous. Enflure médiatique oblige, et par la position puissante de notre principal intéressé, la connerie a été badigeonnée dans tous les recoins de l’univers, si bien qu’à ce stade-ci, un mandat plus tard, on dirait que c’est la norme.

Mais je refuse. Je refuse de voir cet accident devenir le monde. Le monde, ça n’est pas ça. En dessous de toute cette indécence, il existe encore des milliers de bonnes personnes qui réfléchissent mieux dans ce capharnaüm. Ces gens sont là. Ils sont encore là. Les vous et moi. Les gens qui s’aiment. Les gens qui se renseignent, qui s’éduquent, les curieux. Les gentils. Les drôles, les courtois, les respectueux. Ils sont là. Ils sont là et ils ont le droit de vote.

Que ça soit pour maintenant ou plus tard, laissez-moi rêver. Et croire que tous ces gens ont la force de faire avancer le bateau, de pousser la porte vers un monde meilleur.