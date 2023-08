Je n’avais pas tellement envie de lire le dernier livre du romancier Paul Auster. J’ai feuilleté son essai, intitulé Pays de sang : Une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis, puis je l’ai glissé dans une pile. Les photos en noir et blanc de Spencer Ostrander qu’on y voit m’avaient glacé l’âme, et je n’étais pas particulièrement pressé d’y retourner.

Ce sont les images figées d’endroits où ont été perpétrées des tueries, mais sans personne dedans. Des lieux publics où se sont produits des actes d’une violence inouïe, hantés par les fantômes de gens tués pour rien.

Je n’avais pas le goût de lire ce livre parce que je savais ce que j’y trouverais. Du moins en partie : quelque chose comme une aberration concernant la manière dont le deuxième amendement de la Constitution américaine a été dévoyé au nom d’une liberté sans entrave. Même pas celle du bien commun. Une dernière phrase qui n’est pas innocente quand on sait que la droite libertarienne s’est emparée de ce « dossier » pour en faire un enjeu majeur de l’hyper-individualisme. Comme l’a écrit en avril passé le chroniqueur conservateur et chrétien du New York Times David French, lui-même favorable au droit de posséder des armes, on en a fait une question quasi religieuse où celles-ci sont devenues un ridicule objet d’idolâtrie.

À lire aussi Toujours vivant

Mais j’ai lu l’ouvrage. Car Auster utilise le sujet pour offrir une métaphore puissante de l’état de son pays. Une nation qui fait transiter quantité d’armes en contrebande vers notre frontière, mais qui exporte surtout, de plus en plus efficacement, ses conflits culturels.

Ainsi, les postures de la droite américaine percolent dans les discours politiques canadien et québécois. Il est, par exemple, devenu acceptable de s’insurger contre l’immigration en se drapant dans le vertueux étendard de protecteur de notre culture. Suffit de prononcer le terme « woke » pour discréditer toute forme de critique à l’endroit d’un ordre établi qui profite à une majorité historique en voie d’être supplantée. L’hystérie médiatique est devenue la norme ici aussi.

Nous en sommes au point où tout le monde s’accuse de fascisme, où les bannis bannissent en protestant contre le bannissement. Les clowns de la télé câblée américaine ont trouvé leurs clones chez nous.

La vérité devient accessoire. Les discours racistes, ultraconservateurs et parfois complotistes sont normalisés, employés par des porte-voix médiatiques reconnus.

L’ouvrage d’Auster n’est donc pas tant un livre sur la violence par arme à feu aux États-Unis qu’une sorte de projection de ce qui nous attend. Je ne parle pas de tueries, de prolifération de fusils d’assaut. Je parle de la lente et terrifiante normalisation d’une pensée insensée, d’une « guerre de cultures » où les conservateurs jouent les victimes et où les réformistes enfilent parfois la robe des curés.

Dans cette histoire d’une Amérique armée jusqu’aux dents, Auster rappelle qu’il fut un temps, vraiment pas si lointain, où il aurait été impensable que des gens se pointent armés à des manifs, que des milices s’attaquent à des symboles de la démocratie, que n’importe quel fou furieux puisse se procurer une arme.

Un glissement s’est opéré. Lentement. Sûrement. Depuis le mouvement pour les droits civils, des forces politiques ont érodé les fondements de la démocratie tout en s’en réclamant. Des lobbys comme la National Rifle Association (NRA), en faisant leur efficace travail de sape, sont venus à bout de la plupart des formes de contrôle qui existaient pour éviter que quiconque puisse s’armer comme un soldat de fortune. En parallèle, des tonnes d’autres comportements et opinions inacceptables sont devenus tolérables.

Les armes sont un symbole. Celui d’une nation divisée.

À lire aussi Uvalde : rien ne changera au sud, et voici pourquoi

Je le répète : cette fracture semble vouloir s’importer ici. Nous n’avons certainement pas la même histoire, pas les mêmes valeurs fondatrices ni le même problème avec les armes, mais le dégoût pour les changements sociaux, le refus de l’immigration, l’acceptation passive de l’élargissement de l’écart entre les riches et les pauvres ainsi qu’une méfiance envers l’État semblent faire leur chemin. Parce que nous laissons faire, lentement mais sûrement.

Des élus sont la cible de menaces. Des trolls pourrissent la vie de gens aux opinions différentes des leurs. La confiance dans les vaccins décline. La vérité devient accessoire. Les discours racistes, ultraconservateurs et parfois complotistes sont normalisés, employés par des porte-voix médiatiques reconnus.

L’histoire des armes à feu aux États-Unis est une affaire de renoncements. De refus de voir que, dans l’ombre, des forces opposées qui contribuent au paralysant conflit que nous connaissons faisaient leurs basses œuvres.

L’histoire des armes à feu aux États-Unis est un révélateur. Soit celui d’une société qui essuie les contrecoups d’une évolution trop rapide. Soit celui d’une civilisation qui décline et s’accroche à tout ce qu’elle peut dans la panique que provoque sa chute.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de septembre 2023 de L’actualité.