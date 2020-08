La coop des éperlans

Beaucoup de réactions à mon Carnet précédent, « On n’a pas de plan ». Visiblement, notre absence de projet de société en a fait réagir plus d’un. Évidemment, certains ont été choqués que je ne compte pas la lutte au masque comme un projet structurant, mais j’assume. L’égoïsme et le complotisme ne relèvent pas du projet commun mais de la paranoïa. Il y a aussi les nostalgiques qui s’ennuient d’un projet de pays, cher aux péquistes. Nous en sommes actuellement très loin, n’en déplaise à Guy Nantel et à Paul St-Pierre Plamondon. L’air du temps et la composition sociodémographique ne sont plus à ça ; nos aspirations sont modestes et passent par nos cocons familiaux et amicaux. Pas étonnant que plusieurs aient apprécié le confinement forcé du printemps dernier. Leur maison était un havre et le contact de leur famille les a ressourcés. Nos rares élans collectifs sont désormais consacrés, sporadiquement, à l’environnement ou à l’antiracisme.

Le projet collectif n’a plus la cote.

Rares sont les causes ou les partis qui nous font rêver.

Un projet commun, quel qu’il soit, produit pourtant bien plus que son objectif initial. Il canalise les énergies, fait se parler les citoyens, pousse certains à se dépasser, à s’investir pour plus grand qu’eux. Peut-être que le rêve des générations précédentes était trop grand, que la déception a été trop douloureuse, que ses cicatrices ont marqué inconsciemment les générations suivantes : « Ne rêvons pas trop grand, c’est inutile et ça fait trop mal ». Je ne sais pas. Mais je constate le vide, que nous remplissons de bébelles, de croisières et de billets de loto.

Mais peut-être que la taille du rêve a juste changé. L’autre jour, à Saint-Joseph-de-la-Rive, un ami charlevoisien m’a amenée à la piscine qu’un groupe de villageois a rachetée à l’hôtel local, sauvée de l’abandon et mise en commun. Dorénavant, la coopérative des éperlans offre plus qu’un bassin de nage. C’est un véritable club social où s’organisent des soupers collectifs, où se discutent les affaires du village, où on fomente des plans pour sauver la voisine, la belle Papeterie Saint-Gilles. Avec ces quarante copropriétaires, quelque chose change dans ce village. Idem dans les ruelles vertes de Villeray ou du Sud-Ouest, à Montréal, où des voisins échafaudent des projets de clôture à clôture, élèvent leurs enfants qui sauront que l’Autre est un allié. À défaut de grands projets nationaux, nos projets sont présentement à une microéchelle. Et vous savez quoi ? Ce n’est pas plus mal pour la qualité du tissu social, qui a bien besoin d’amour.

Robert Putman, un politologue américain de Harvard, analyse et compare depuis des décennies la santé et le succès des sociétés démocratiques. Selon lui, une démocratie en forme passe avant tout par des liens horizontaux, qui forment ce qu’il appelle le capital social. Les réseaux, la confiance mutuelle qui existent entre les citoyens d’un lieu donné sont inestimables. Ainsi, au milieu des années 1970, il expliquait le succès et la vitalité de la prospère Italie du Nord, par rapport à celle du Sud, par… la présence de chorales dans les communautés du Nord ! Les pratiques, les voyages, les soupers collectifs, les liens noués entre les choristes et leurs proches : voici la recette d’un ciment horizontal inestimable qui fait une communauté forte et aidante. Saint-Jo est italien du Nord !

Certes, les relations personnelles, le projet local, le bien commun à petite échelle, l’achat local ne remplaceront jamais la verticalité. Pour faire avancer la société, il faut un État, des partis politiques, des projets structurants. Mais ces liens horizontaux font du bien, tissent quelque chose de précieux et d’unique. Pendant que nous contemplons le vide sous nos pieds, les petites initiatives formidables forment un filet de sécurité précieux. Tant qu’il y aura des chorales et une coop des éperlans, en attendant le prochain grand projet collectif, tout n’est pas perdu.