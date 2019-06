La démocratie, ça va ?

Une majorité de Canadiens (61 %) se disent satisfaits du fonctionnement de notre démocratie, révèle un sondage du centre de recherche américain Pew, qui, à l’été 2018, a sondé environ 30 000 résidants de 27 pays sur l’état de leur système démocratique.

Alors qu’un peu partout dans le monde des élites politiques se polarisent et que l’instabilité économique inquiète des populations, seulement 45 % des citoyens se disent satisfaits de la démocratie dans leur pays, contre 51 % d’insatisfaits. Selon l’étude, le mécontentement des populations tend à être plus grand quand l’économie va mal, quand les gens s’appauvrissent et que des normes démocratiques telles la liberté d’expression et l’équité devant la justice ne sont pas respectées.

Pour leur part, les Canadiens sont surtout insatisfaits du travail des politiciens, « qui ne changent rien après avoir été élus », et de la corruption.