La durabilité, un incontournable pour la Sun Life

Pourquoi commanditer les Prix de l’impact social

Forts de nos 154 ans en assurance et en gestion d’actifs et de patrimoine, c’est dans notre ADN de penser à très long terme. Donc, les initiatives qui visent à bâtir des collectivités durables nous interpellent particulièrement. Depuis 10 ans, la Sun Life figure au classement publié par Corporate Knights des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l’échelle mondiale.

Qu’est-ce que l’impact social pour la Sun Life?

On s’engage fermement à intégrer la durabilité à notre culture d’entreprise. Concrètement, cela signifie que nos modes de gestion visent le mieux-être des collectivités et la pérennité de notre organisation.

Quels défis pose la durabilité à une grande entreprise publique comme la vôtre?

En tant qu’entreprise citoyenne, on a la responsabilité de tenir compte des changements climatiques et autres enjeux sociaux. Il faut donc constamment faire l’effort de prendre du recul pour définir des objectifs qui vont bien au-delà des résultats financiers. En ce sens, le développement durable est pour nous un incontournable !

4 moteurs d’action en durabilité et quelques progrès réalisés en 2018