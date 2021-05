La dureté du mental

Mon Dieu que ça marche sur des œufs. Oui, d’accord, nous ne savons pas exactement ce qu’a Jonathan Drouin, joueur québécois du Canadien de Montréal. Nous ne connaissons pas la raison explicite pour laquelle il a été placé sur la liste des blessés à long terme. Je dirais qu’une pandémie plus tard, même en n’étant pas sportive, je me sens moi-même sur cette liste. Quoi qu’il en soit, il est très intéressant de voir l’industrie du sport vouloir soudain se mettre à parler de santé mentale.

On le devine à demi-mot, parce que son entraîneur et des coéquipiers comme Phillip Danault se sont exprimés sur le sujet, Drouin souffrirait de problèmes de santé mentale. On n’en est pas sûr, il pourrait s’agir d’autre chose, peut-être que ça ne nous regarde pas non plus, mais l’éléphant semble être dans la pièce de toute façon et tout le monde médiatico-sportif se bouche les yeux et les oreilles pour ne rien voir et ne rien entendre.

Eesh, si on ouvre ce placard-là, qui sait ce qui va nous tomber sur la tête ? Que ce soit à la guerre ou dans le sport, ces deux bastions fondamentalement, biologiquement, archaïquement masculins, on n’est pas prêt à parler de santé mentale. Et nous, partisans, sommes-nous vraiment préparés à regarder sur quoi ces industries milliardaires sont bâties ? Qui sont les hommes qui paient de leur corps et de leur esprit pour faire fonctionner la machine ? Pourquoi ne pas se demander comment va la santé mentale dans l’industrie de la pornographie, pendant qu’on y est ?

J’écoutais les commentateurs sportifs, pour la plupart des hommes dans la cinquantaine ou la soixantaine, tenter de mettre des mots sur un état lié à un domaine qui n’est pas le leur, être gênés d’en parler, tourner autour du pot et ne pas trop vouloir effleurer ce secret de Polichinelle : être entraîné depuis son plus jeune âge selon un horaire et des conditions destinés à faire de soi un athlète professionnel relève sûrement à bien des égards de la barbarie. Ce genre de pression constante, malgré le confort matériel qui vient souvent avec l’atteinte d’un rêve (si on l’atteint), a bien sûr de quoi faire craquer n’importe quel géant.

Mais le sport et les hommes désirent-ils regarder cette réalité en face ? L’introspection pour comprendre la toxicité du show-business et d’autres industries est en marche, se rendra-t-elle à ce rempart de la masculinité ? En tout cas, il ne faudra pas trop de Jonathan Drouin ou de Stéphane Richer qui, après avoir remporté la Coupe Stanley avec les Devils en 1995, avait fait le chemin du retour jusqu’au Québec seul, en pleurant tout le long tellement il détestait sa vie.

Le guerrier sportif, symbole pur de la masculinité immuable, ce géant aux pieds d’argile, personne ne veut le voir ébranlé.