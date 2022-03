La fiction du troisième lien

Le projet de troisième lien reliant Québec et Lévis est plusieurs choses, mais il ne s’agit surtout pas d’une solution aux embouteillages dans ma ville. Ni d’un levier de développement des régions. Encore moins d’une réponse à un problème de sécurité.

Au niveau du plancher des vaches, donc de la petite politique qui consiste à obtenir et à conserver le pouvoir, ce luxueux fantasme d’un tunnel sous-fluvial est d’abord et avant tout un placement dont le dividende pourra être récolté lors d’au moins deux élections, que le projet se réalise ou non. S’il échoue, ce qui sera sans doute le cas, on trouvera des boucs émissaires qui seront quant à eux d’utiles facteurs de division de l’opposition.

Alors pourquoi en faire tout un plat, si je le crois voué à l’échec ?

C’est que je trouve plutôt stupéfiant de voir le gouvernement de François Legault nous implorer depuis deux ans d’avoir foi en la science en ce qui concerne la COVID-19 pour ensuite ignorer tous les avis d’experts, y compris nombre de scientifiques, au moment de s’engager dans ce projet colossal que l’on nous promet, sans rire, d’être carboneutre.

Faut croire que dans ce cas, la vérité n’a plus d’importance. La réalité non plus. Comme le propose Simon-Pierre Beaudet dans son essai douloureusement lucide sur le sujet, intitulé Ils mangent dans leurs chars, « si le troisième lien échoue spectaculairement au test de l’argumentation, il est devenu un récit ». Une fiction grandiose avec ses décors, ses comédiens, ses péripéties. Et un budget qui, comme pour tout le reste, confine à l’imaginaire.

On connaît sa fonction politique, parfaitement cynique. La quête du récit, elle, consiste à préserver une idée de la liberté qui se résume à célébrer un mode de vie qui nous a été trop bien vendu, pendant trop longtemps, pour que soudain on vienne nous dire qu’on s’est trompé.

Beaudet soutient que c’est un pur produit du turbo-capitalisme. Je ne lui donne pas tort. Le troisième lien est effectivement un objet idéologique. Il constitue un symbole fort. Celui du déni, selon l’essayiste. Il a raison là aussi.

Ce qui m’intéresse, ce sont les histoires que l’on se raconte pour justifier l’injustifiable. Le troisième lien est l’un de ces récits.

Est-ce à dire que ce sont deux visions du monde qui s’affrontent ? C’est un des nombreux raccourcis dont le débat qui entoure ce projet ne cesse d’accoucher. C’est un peu comme affirmer : être contre le troisième lien, c’est être radicalisé, c’est être contre l’automobile. Comme si le doute représentait une forme de trahison.

À l’instar de bien d’autres gens de Québec qui déplorent la mise en œuvre de ce projet dont il a été démontré qu’il est aussi inutile que ruineux, je ne suis ni contre l’auto (j’en ai une, je m’en sers) ni radicalisé. À moins que de préférer l’unanimité d’une myriade d’avis scientifiques à une opinion publique, produite par l’intox politique et la propagande radiophonique, ne soit désormais considéré comme relevant de l’extrémisme.

La posture radicale dans tout cela, c’est d’adhérer à la fiction du troisième lien en réfutant toutes les opinions éclairées sur la question. En démonisant ses détracteurs. En mettant un autocollant sur son auto en appui au projet. En votant pour un parti politique (municipal ou provincial) pour cet unique motif. C’est simple. Et réconfortant. Mais c’est une forme d’absolutisme.

En fait, ici, ce qui m’intéresse, ce sont les histoires que l’on se raconte pour justifier l’injustifiable. Le troisième lien est l’un de ces récits. Il évoque notre nécessité de foncer droit devant, faute d’être capable d’imaginer un autre moyen d’avancer tout en écoutant les appels à modifier notre rapport à la consommation, aux déplacements, à la croissance.

Croire à ce récit comme à une vérité confirme que tu mènes la bonne vie. Que tu travailles fort et que les symboles que tu acquiers en le faisant font de toi une personne heureuse et libre. Que cette liberté se manifeste dans la possibilité de te mouvoir où que ce soit, quand tu veux, pour t’établir où tu veux et profiter du monde comme de ton jouet, payé par tes impôts. Comme tes amis, comme la majorité.

Alors tu fonces. On a beau te dire que le mur s’en vient, qu’il s’appelle crise climatique, endettement endémique, épuisement professionnel, peu importe, tu tiens le volant bien fort, tu pèses sur l’accélérateur.

Tu maudis ceux qui t’implorent de ralentir, de dévier juste un peu de ta route. Ils ne te demandent pourtant pas de tout changer. Juste de voir s’il n’y aurait pas un autre chemin, moins risqué. Encouragé par un gouvernement qui préfère le racolage au courage politique, tu aimes mieux te crever les yeux que de vivre avec le vertige de l’incertitude que cette idée suscite chez toi, et tu mets le pied au plancher.

Alors, qui est radicalisé ?

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’avril 2022 de L’actualité.