La fierté usurpée

Je refuse que la fierté d’être québécois soit usurpée. Je refuse que ce privilège ne revienne qu’à un seul groupe. Et je refuse surtout que ce groupe se sente obligé, pour s’enorgueillir, de flirter avec le racisme ou d’appartenir carrément à l’extrême droite. Le nationalisme est trop souvent récupéré de la sorte. Je me souviens que, voyant les Français heureux d’une victoire à la Coupe du monde il y a quelques années, je m’étais fait la réflexion que ça faisait du bien de voir plein de drapeaux français pour autre chose qu’une manifestation du Front national.

Brassens vous dirait qu’il n’y a que les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, soit, ce n’est pas tout à fait faux. C’est un curieux combat que de défendre le fruit du hasard. Je ne suis pas dupe, je sais que je suis justement née dans un village gaulois qu’il faut défendre, qu’on doit ériger certains remparts autour de cette goutte bleue, condamnée, si on ne la protège pas, à disparaître, à se diluer, à perdre sa couleur. Mais pas à n’importe quel prix.

Ce qu’il y a d’odieux dans le refus de reconnaître que le racisme, les préjugés, les privilèges s’installent en système qui désavantage certains humains, c’est que ça ne coûte absolument rien au pouvoir en place de le faire, alors que cette reconnaissance, cette prise de conscience est primordiale pour certaines communautés. Je ne comprends même pas que la question se pose. Et surtout, je refuse le postulat d’une espèce de pensée binaire qui nous forcerait à choisir entre la fierté d’être québécois, de nos racines, de notre langue et l’accueil de l’autre. Comme si admettre que le racisme systémique existe voulait forcément dire qu’on est contre la Saint-Jean, les Québécois blancs et la loi 101, qu’on veut que la culture d’ici soit assimilée, que le fédéralisme l’emporte et qu’on « pitche » la poutine aux égouts.

Non mais ça va pas ? Depuis quand est-ce qu’on est à ce point obligé de choisir un camp ? Depuis quand est-ce qu’on doit accepter, cocarde bien épinglée sur le cœur, de cracher par terre et dire « vous êtes avec ou contre nous » ? Ouache. Moi, je ne veux pas vivre dans ce Québec. Et je suis sûre que vous non plus. Dimanche dernier, je me suis fâchée en écoutant les mots de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle. Non pas juste parce que j’avais l’impression de me faire attaquer par des abeilles, mais parce que je refuse que l’amour du Québec et la fierté d’être québécois soient désormais une obligation d’adhérer à cette forme de pensée. Je trouve ça malhonnête. Malhonnête que soudain notre seule option soit de nous renfermer sur nous-mêmes. De nous hisser sur des talonnettes et d’être fiers d’être nés quelque part.

Je trouve ça douteux. Je me suis fait insulter sur les médias sociaux à la suite de mes commentaires. J’accepte, et je sais que c’est parce que le discours de cet homme en rassure quelques-uns. Je sais que la peur règne dans les rangs depuis que de nouvelles voix s’élèvent. Depuis que le porte-voix circule plus qu’avant et que certaines minorités peuvent désormais prendre la parole. Ça vient nous chercher dans nos fantômes de colonisés. Pourquoi est-ce qu’on ferait de la place à la culture des autres alors que notre propre culture est plus ou moins assurée ? Ça fait peur d’être remplacé. D’être en quelque sorte chassé de chez soi, de ce qu’on connaît.

En 1995, je sais que mon père immigré a voté « Oui ». J’ai été élevée au sein de longues conversations sur le Québec, sur l’histoire de notre village, et éduquée pour être bien consciente des injustices de ses rangs. Mais jamais, dans le rêve d’un pays, je n’ai senti d’amertume. Jamais je n’ai senti que ce rêve d’une nation était pour écraser l’autre. Pour simplement gagner. Être le plus fort. Une sorte d’Aryen. On peut vouloir se construire pour soi sans forcément être contre l’autre. Renforcer le français parce qu’il mérite d’être beau et en santé sans forcément faire de gigantesques doigts d’honneur aux Anglais.

On peut reconnaître le racisme systémique et la souffrance des minorités tout en voulant protéger sa propre langue et sa culture. Je refuse que ma fierté d’être québécoise soit obligée de s’enraciner dans la méfiance des autres. Même si cette méfiance est cachée dans de longues phrases. C’est un piège. On peut tout simplement faire mieux.