La grande adoption

***

On ignore combien les ménages québécois dépensent précisément pour leurs animaux de compagnie, Statistique Canada ne recueillant plus de données sur le sujet depuis 2011. Aux États-Unis, les gens consacrent 124 milliards de dollars américains à la nourriture, aux soins et aux services — presque le double de 2012, toujours selon l’Insurance Information Institute. À l’échelle québécoise, considérant le taux de change et la présence moindre des animaux, cela équivaudrait à près de trois milliards pour 2021. Une note moyenne de 1 600 dollars par ménage propriétaire. Mais la répartition est très variable, car les chiens représentent de deux à trois fois plus de dépenses que les chats.

« Pour bien des gens, les soins à l’animal passent avant les vacances », dit le vétérinaire Sébastien Kfoury, sorte de Dr Dolittle québécois, présent à l’écran depuis une douzaine d’années, notamment à la barre des émissions Animo et Les poilus. Chantal Tellier a fait le compte : avec deux chats atteints du sida félin, les soins (vaccins, nettoyage des dents, bilan sanguin préventif, bilan gériatrique) plus la nourriture, ses chats lui coûtent 6 000 dollars par an. « Je ne suis jamais allée dans le Sud et ça me va comme ça. »

Le Dr Kfoury estime que la grosse évolution des 20 dernières années est d’abord affective. « Le niveau de transfert émotif est devenu très fort, au point de toucher à l’irrationnel. »

Étant donné qu’il est interdit d’inhumer un animal de compagnie dans son jardin et que seules les décharges publiques en région éloignée acceptent les restes d’animaux, le Québec compte désormais plusieurs services d’incinération, dont Incimal et Crémanimo. Pour ses deux premiers félins, Hippolyte et Salem, qui ont vécu plus de 10 ans avec elle, Chantal Tellier a payé 600 dollars pour une incinération individuelle avec urne. « Mais c’est un peu cher. À l’avenir, je vais probablement me contenter d’une empreinte et de quelques poils, même si l’idée de faire incinérer mon chat en groupe me fait de la peine. »

Quand Sébastien Kfoury est devenu vétérinaire, il y a 22 ans, l’incinération et l’assurance maladie pour chien étaient des hérésies. « Un vétérinaire qui parlait de chimiothérapie ou de brossage des dents passait pour un extraterrestre, mais plus maintenant », raconte celui qui dirige Vet et Nous, un regroupement de 20 hôpitaux, cliniques et centres d’urgence pour animaux.

À lire aussi Une assurance pour votre chien ou votre chat adoré ?

Témoin privilégié du rapport des Québécois à leurs compagnons domestiques, le Dr Kfoury estime que la grosse évolution des 20 dernières années est d’abord affective. « Le niveau de transfert émotif est devenu très fort, au point de toucher à l’irrationnel. On le voit en clinique quand l’animal arrive en fin de vie. S’il souffre et qu’il faut l’euthanasier, ça crée pour bien des gens un dilemme aussi insoluble que si c’était un membre de leur famille », explique le vétérinaire. Lui-même admet qu’il devra s’accorder une journée de congé au décès de son caniche Gaïa, âgé de 14 ans.

Selon le sociologue français Jérôme Michalon, du Centre Max Weber et l’un des rares spécialistes de la sociologie des animaux de compagnie, le rapport à l’animal s’est approfondi pour des raisons idéologiques, sociales et… commerciales. Le discours antispéciste, qui rejette l’idée même d’une hiérarchie entre les espèces (y compris l’humain), est de plus en plus répandu. En entrevue par vidéoconférence, il insiste sur le fait qu’au cours des 50 dernières années, les grands fabricants de nourriture — dont certaines multinationales telles que Nestlé et Mars (30 % du marché canadien) — ont beaucoup encouragé ce discours par l’intermédiaire de toutes les études qu’ils ont financées sur le bienfait des animaux pour l’humain, notamment en matière de zoothérapie, mais pas seulement.