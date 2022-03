La guerre dans notre salon

Nous suivons maintenant la guerre de notre salon. Ce n’est pas la première fois que de telles scènes sont relayées dans notre intimité. Depuis la guerre du Vietnam dans les années 1960 jusqu’à l’évacuation de l’Afghanistan il y a quelques mois, la télévision nous a conduits au cœur de nombreux conflits.

Mais avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la couverture journalistique est si globale et si constante que nous sommes nombreux à suivre le drame à la minute près, comme si c’était le nôtre, même si nous ne connaissons aucun de ses protagonistes.

Je trouve cela à la fois sain et troublant.

Sain parce qu’il y a là un gage d’humanité de nous voir bouleversés quand des humains qui nous sont inconnus ont mal et ont peur, et qu’ils ont besoin d’un secours immédiat. « Take a kayak », comme plaidait avec émotion Céline Dion lorsque l’ouragan Katrina avait détruit La Nouvelle-Orléans en 2005.

Oui, quand arrive un drame, qu’attendons-nous pour envoyer un kayak, un bateau, un train, un avion (que de scènes déchirantes à l’aéroport de Kaboul en août dernier !), ainsi que des vivres ! Et des armes cette fois-ci, car comment se résoudre à voir des gens sans défense abattus sous nos yeux…

Sain aussi parce que les enjeux géostratégiques sont si énormes que cette guerre voulue par Vladimir Poutine est d’intérêt mondial. Il est donc impératif de s’intéresser à ce moment charnière du siècle ; y rester indifférent n’empêchera pas d’en ressentir les effets.

En revanche, n’y a-t-il pas beaucoup de légèreté quand, je l’avoue, je m’identifie aux Ukrainiens sur le terrain comme s’ils étaient les comédiens d’un téléroman ? Je parle de moi, mais peut-être ne suis-je pas la seule à m’être si facilement réincarnée en Ukrainienne…

Ainsi, quand partir ou rester est devenu un choix fondamental dès les premières minutes de l’invasion, je me suis aussitôt posé la question : et moi, je ferais quoi ?

J’ai vite conclu que je m’accrocherais à mon mari conscrit, à mon confortable logis et son vaste sous-sol où me réfugier, à mon pays adoré, bref, que je ne bougerais pas. Et quand j’ai vu un vieil homme agenouillé devant un tank russe, j’ai trouvé ma vocation : à genoux moi aussi ! Non, l’envahisseur ne passerait pas !

Une semaine plus tard, ça tirait si fort sur les résidences et les civils que je me suis trouvée bien étourdie. Catapultée en 1914, quand les Français avaient cru que la guerre serait courte et remportée en chantant. L’histoire nous a pourtant appris que la bonne volonté ne garantit pas la survie.

En plus, je suis plutôt peureuse. Donc finalement, je partirais…

Alors me revoici devant mon petit écran à tout observer avec attention pour comprendre comment on s’enfuit, avec quoi…

Et comme au spectacle, je commente in petto. Mouais, une valise à roulettes, c’est pas très pratique s’il faut enjamber des obstacles… Est-ce que j’ai ça, moi, un sac à dos ? Tiens, cette dame a l’air de mon âge, mais elle a besoin de soutien pour avancer plus vite… Faudrait que je me remette en forme ! Et les chats, je les traînerais avec moi ou pas ?

Je me vois aussi glisser dans mes bagages des albums photos, ma crème de jour, plusieurs paires de bas, des barres tendres, des bijoux que je pourrais vendre, un fil pour recharger le précieux cellulaire, trop de choses, en fait… Et je me trouve ridicule de faire et défaire une valise imaginaire juste parce que je vois s’enfuir des gens qui vont tout perdre, alors que moi, dans ce Québec choyé, je ne serai jamais menacée ainsi.

Donc, je joue. Je ne peux même pas m’en empêcher, comme si ça me rendait plus solidaire du drame des Ukrainiens, plus en mesure de comprendre leur effroyable détresse. Pourtant, je sais bien que ma réaction découle aussi, surtout même, de l’effet hypnotique des images qui circulent sur les réseaux sociaux, les sites des médias, les chaînes d’information continue… On s’identifie aux héros, et l’Ukraine n’en manque pas.

Alors je me secoue : arrête, les Ukrainiens n’ont rien à faire de ta compassion de cinéma !

Mais que faire d’autre, à part envoyer de l’argent là-bas (et au Yémen en même temps, puisqu’un conflit médiatisé est aussi l’occasion de rappeler que d’autres restent dans l’ombre) ? Le sentiment d’impuissance est si grand. Or, nos sociétés de performance ne nous ont guère appris à accepter l’impuissance. Même la COVID nous a tenus occupés, ne serait-ce qu’en nous obligeant à nous laver les mains.

Cette fois, le virus qui s’en prend au reste du monde a un visage humain, et même son entourage ne sait pas contrer un dirigeant aussi dangereux et implacable que Poutine. Jusqu’où la résistance, dans les villes ukrainiennes assiégées comme dans les manifestations en Russie, pourra-t-elle encore tenir ?

Cette fois, je n’ai pas le cœur à répondre. Encore moins quand je vois des néophytes de la guerre donner leurs conseils stratégiques sur Twitter, se glissant avec assurance dans un rôle d’expert. Chacun sa manière de jouer, mais ils déplacent leurs pions de façon bien trop abstraite ; ça manque de compassion.

Je suis d’ailleurs tout aussi déçue quand des experts — des vrais, ceux-là — plaident de ne pas se laisser prendre par les émotions. Que de froideur dans l’analyse ! Mais même les plus attentifs à la souffrance actuelle finissent par se diviser, et leur match nul me laisse déroutée. J’en suis venue à souhaiter que Volodymyr Zelensky n’ait pas trop de conseillers autour de lui, car devant tant de contradictions, c’est l’inaction assurée. Or, présentement, il y n’y a que l’action qui compte… ce qui accentue mon désarroi.

Alors je repars dans ma tête : si j’étais polonaise, j’irais aider à la frontière, si j’étais russe, je ferais circuler des infos… Est-ce que jouer est une façon de me faire croire que ça ne va pas vraiment empirer ?

