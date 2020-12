La liste de mes émotions covidiennes

Les airs de Noël sont maintenant partout, à la radio, dans la publicité, dans ma maison. Un temps suspendu commencera bientôt, malgré la pandémie.

Avec la mi-décembre vient le temps des bilans. Je le fais habituellement de façon rationnelle, en mesurant les avancées et les reculs, personnels comme collectifs. Mais cette année hors-norme appelle pour moi un regard bien plus émotif. Dépossédée de la moindre maîtrise de mon agenda, de l’air du temps, je m’incline devant les sentiments mêlés qui m’agitent.

Je m’ennuie des restaurants illuminés et des lunchs prolongés des jours précédant Noël, lorsqu’une petite neige joyeuse emmitoufle la ville et qu’on rigole avec un bon ami. Je m’ennuie du monde qu’on refait bruyamment, des confidences feutrées au-dessus d’un verre de vin. Je m’ennuie de l’amabilité de Marc-André et Chantal, de la folie en salle chez Charles-Antoine, de l’affabilité de Robert, des maîtres d’hôtel discrets, des salles heureuses, des verres qui tintent, des convives contents. Je m’ennuie de ces lieux d’échange, d’amitié, de socialisation.

Je suis tannée des délinquants qui, sous prétexte de libre arbitre et de saine insoumission, s’organisent des partys dans des centres commerciaux, magasinent en collant les autres clients comme si le virus n’existait pas et nous mènent directement vers un reconfinement. Je suis tannée des sarcastiques qui ont toujours le bon mot pour rire du monde ordinaire, du gouvernement, des initiatives modestes, de la simplicité, de l’espoir, des lumières de Noël, des craintes fondées des petits commerçants, de la gentillesse.

Je suis agacée par les chialeux médiatiques, les « opinionneurs » surpayés et blasés, les gérants d’estrade qui traitent de haut ceux qui se décarcassent. Ils mêlent les faits, empruntent des pentes glissantes, usent de sophismes et pérorent comme s’ils étaient au-dessus de la société et des citoyens ordinaires, comme si les espoirs nourris par la population et les efforts des dirigeants étaient choses risibles…

Je suis anéantie par l’abandon des personnes âgées, condamnées à ne voir qu’un proche, qui régressent silencieusement, qui perdent l’appétit, leur motricité et leur soif de vivre, mais qui ne se plaignent pas parce qu’elles sont chanceuses d’être encore en vie. Je suis anéantie par les larmes silencieuses qui roulent sur leurs joues lorsque nous tournons le coin du corridor et qu’elles ne savent pas qu’on le sait.

J’ai peur d’un nouveau confinement, peur pour la santé mentale de certains amis et collègues, pour des inconnus. J’ai peur que des couples se séparent, que des familles se fracassent, coincés dans la quotidienneté angoissante. J’ai peur la nuit quand l’anxiété sale et grise me happe. J’ai peur qu’il n’y ait pas assez de vaccins, pas assez rapidement. J’ai peur pour nos hôpitaux, pour les malades dont les traitements sont suspendus, peur des délestages tueurs. J’ai peur que bientôt on doive choisir QUI on soigne, et à quel âge on ne donne pas le vaccin.

J’ai beaucoup de tolérance pour nos gouvernants, pour les virologues, les épidémiologistes, ceux et celles qui décident au jour le jour, sans réel modèle, par science, par politique, par intuition, par bon sens, de ce vers quoi nous allons collectivement, pendant que les chialeux les remettent en question à chaque geste.

Je m’ennuie de la vie d’avant, pas tout le temps, pas sous tous ses aspects, mais certainement de sa nonchalance, sa bienheureuse insouciance, ses rassemblements, la chaleur humaine.

Je suis émue par la résistance, l’inventivité, la gentillesse de plein d’individus, des commerçants bienveillants, des voisins qui illuminent leur façade, par ceux et celles qui, modestement, silencieusement, ont décidé de faire société et d’ajouter du beau et du bon dans ces temps incertains. Certains jours, les gestes gratuits et précieux me tirent des larmes. Et plus j’y pense, plus je suis en beau calvaire contre les faux insoumis vrais imbéciles qui retardent le groupe et obligent au délestage du système de santé, pénalisant l’ensemble des Québécois.

Nous sommes du bon monde, mais du monde tanné. 2020 aura été rude pour les nerfs, fertile en rebondissements, éprouvante pour le lien social. Nous n’avons pas fini d’en mesurer les conséquences, sur tous les fronts, et ce, même lorsque le vaccin sera distribué. Reconnectons-nous aux émotions ; elles ont parfois raison…

À lire aussi Le complexe du pauvre