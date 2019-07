La Lune, et après ?

Peut-on faire l’amour dans l’espace ? La question n’a pas encore été étudiée en pratique, mais la science nous permet d’affirmer que l’exercice serait fastidieux et, vu les radiations cosmiques, non sans danger pour tout fruit qui en découlerait. Il faudra pourtant y travailler un jour si l’on rêve de voir l’espèce humaine coloniser l’espace !

Et ce jour pourrait arriver plus rapidement qu’on le pense. La course vers les étoiles captive les esprits plus que jamais, 50 ans après le petit pas de Neil Armstrong sur la Lune. Si le programme Apollo avait ébloui par sa mobilisation de ressources humaines, financières et scientifiques sans précédent dans l’histoire de l’humanité en temps de paix, la nouvelle course vers l’espace est portée par des ambitions non moins impressionnantes, quoique préoccupantes.

La Chine a prouvé son sérieux en réussissant à poser un engin sur la face cachée de la Lune en janvier. Piqué, le président Donald Trump a ordonné à la NASA de renvoyer des Américains sur la Lune d’ici 2024, à temps pour conclure le second mandat qu’il compte décrocher l’an prochain. Et il ne s’agit pas que d’y planter un nouveau drapeau. L’objectif est de bâtir une station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servira de quartier général pour l’exploration de notre satellite, et de point de départ de la première mission habitée vers Mars, prévue vers 2033.

En toile de fond, on trouve aussi la volonté des États-Unis de préserver leur domination militaire en s’assurant une longueur d’avance dans l’espace, où gravite une constellation de satellites essentiels à l’armée.

Le Canada a rapidement réorienté ses priorités spatiales et est devenu le premier pays à s’associer au projet américain. C’est donc dans l’orbite de la Lune que David Saint-Jacques pourrait effectuer son prochain séjour, et susciter des vocations scientifiques parmi les écoliers canadiens.

Étonnamment, les Américains foncent vers la Lune alors qu’ils n’ont pas de fusée capable de les y amener, et encore moins de module lunaire. Signe des temps, c’est sur le secteur privé que le gouvernement compte pour parvenir à ses fins.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déjà envoyé une de ses bagnoles en orbite autour de Mars grâce à l’une de ses fusées SpaceX, et il a célébré ce printemps une 17e mission de ravitaillement à la Station spatiale internationale, avec cette fois une capsule habitable. Jamais à court de prédictions fracassantes, il se dit capable de fonder la première colonie martienne en 2024, année où les Américains retourneraient sur la Lune.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a pour sa part dévoilé ce printemps son prototype d’alunisseur, qu’il entend louer à la NASA, de même que ses plans pour déménager l’humanité dans l’espace, dans des cylindres géants récréant des écosystèmes entiers, en orbite autour d’une planète Terre rendue invivable par l’incurie des hommes. « Le travail de ma génération est de construire l’infrastructure », a-t-il dit.

Même la NASA a annoncé qu’elle transformera la Station spatiale internationale en hôtel pour touristes ultra-riches, question de financer ses propres activités. Maintenant que le sommet de l’Everest est victime du surtourisme, pourquoi ne pas ouvrir de nouveaux horizons à l’élite globe-trotteuse !

On peut voir dans cette privatisation de l’espace une démonstration de l’insoutenable accroissement des richesses de l’élite capitaliste, de même qu’un symptôme frappant du rétrécissement du rayon d’action de nos gouvernements.

L’alliance entre le public et le privé peut certes apporter des bienfaits tant sur Terre que dans l’espace, mais la preuve est depuis longtemps faite que l’on ne peut compter sur les intérêts privés pour veiller aux intérêts communs.

Si c’est sur ces bases que l’on construit l’avenir de l’humanité, il y a de quoi s’inquiéter pour les bébés qui vont naître dans les étoiles, une fois qu’on aura trouvé la façon de s’y prendre pour les concevoir là-bas.