La mémoire du vagin

Je frissonne. Je n’ai pas envie d’écrire ce papier. Le sujet me dégoûte. Parler de viol, d’agressions sexuelles quand on est une femme nous fait toujours frissonner. De la même manière, j’imagine, qu’un homme se contracte lorsqu’il voit quelqu’un se prendre un coup dans les couilles. Ce coup, ce dégoût, visqueux, nous sommes beaucoup trop à le ressentir. Comme j’aimerais qu’il existe une distance entre moi et les autres femmes, comme j’aimerais qu’il me soit impossible de me mettre à la place de la présumée victime de Gilbert Rozon, mais je ne peux pas. Ce qu’elle raconte, nous sommes si nombreuses à l’avoir déjà vu. Cette manipulation, ce plan, cette stratégie pour finir dans nos culottes. Et, pour les moins chanceuses, cette entrée forcée. Non demandée. Non consentie.

Je déteste écrire sur ça, mais je le fais parce que, depuis le mouvement #MeToo, s’il y a bien un truc que l’on sait, c’est qu’il faut parler. Cette femme dans la soixantaine qui témoigne avec aplomb devant une cour de justice et un homme puissant qui n’hésite pas à poursuivre en diffamation lorsqu’on s’en prend à lui ou à son nom, cette scène pourrait-elle exister aussi fortement si les vagues #MeToo n’avaient pas eu lieu ? Je me questionne. Le silence des femmes était si épais. Elle-même, cette dame qui témoigne, nous parle de la honte. De se trouver « nounoune » de ne pas avoir réussi à empêcher son présumé agresseur de la prendre. Et puis cette phrase qu’elle a prononcée et que je ne peux passer sous silence : « La seule façon d’en sortir, c’est de le laisser faire. »

Combien ? Combien de femmes connaissent cet affreux sentiment ? Des millions ? Des milliards ? Combien sommes-nous à l’avoir vécu ? Non sans un dégoût profond, mais par survie ? Laisser l’autre se servir de nous. Comme d’un vase. Ça n’intéresse pas la plupart des hommes, qui ont plus de respect pour eux-mêmes et pour nous, mais ça doit être un phénomène planétaire. Parfois, je me demande même si ça n’est pas cette énergie qui fait tourner la Terre. « La seule façon d’en sortir, c’est de le laisser faire. » Combien de femmes le vivent quotidiennement, sexuellement, intimement ou même professionnellement ? Combien veulent prendre la parole, avoir un poste, une place, exister, mais se heurtent à cette réalité : par survie, tant pis, je vais juste le laisser faire.

C’est ça qui doit changer. Et cette dame qui témoigne dit que c’est pour sa fille de 18 ans qu’elle parle. Parce qu’elle ne veut pas que sa fille grandisse dans un monde où les hommes peuvent décider de nous avoir comme on décide de prendre une barre de chocolat. C’est ça qui doit changer. Cette impunité du puissant qui va souvent avec un désir de possession sexuelle. Tout est à moi. Même les gens. « I don’t even wait », comme dirait l’autre.

« C’est qui ça, maman ? » Elle a six ans, elle est couchée contre moi pendant que je lis le journal sur mon ordinateur. « C’est personne, ma chouette, absolument personne. »

Elle vient de me pointer Gilbert Rozon, elle n’a pas besoin de connaître son nom. Lui qui tient tant à son nom. Plus tard, je lui dirai comme elle est précieuse. Comme elle a en elle quelque chose que des hommes paieraient pour avoir, qui rendra fou les plus faibles et réveillera en certains ce besoin de la posséder. De l’avoir. Pour oublier cet effet troublant qu’elle aura sur eux. Je voudrai qu’elle le sache. Qu’elle comprenne aussi son pouvoir. Que certains ne supporteront pas qu’elle l’ait et voudront l’amoindrir. Elle le vivra sûrement, mais je lui apprendrai à dire « non » et à ne pas se taire. À savoir que les hommes peuvent être merveilleux, incroyables, drôles, intelligents, séduisants, charmeurs, que les hommes, si elle les aime, feront battre son cœur et seront parfois tout son univers. Mais que certains d’entre eux sont dangereux et qu’il faut apprendre à les reconnaître. À savoir qui ils sont et à ne pas tenir notre langue s’ils nous blessent. Ça ne sera jamais ta faute ma fille, personne ne peut te prendre si tu ne le veux pas. Et souviens-toi de te méfier surtout de ceux qui, au fond, sont personne.