La mort de ma voisine

Le printemps dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé qu’à l’image de ses voisins — la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne —, la France aurait bientôt une loi sur la fin de vie.

Même si le projet est approuvé par 70 % des Français, le sujet crée la polémique dans certains milieux, avec pour repoussoir… le modèle québécois !

Le Québec est devenu l’endroit au monde où l’on a le plus souvent recours à l’aide médicale à mourir (AMM). La progression de la procédure a été fulgurante : de moins de 1 000 décès il y a cinq ans, le Québec est passé à 3 663 en 2022. Pour 2023, on s’attend à ce que plus de 5 000 personnes meurent de cette façon.

Des intervenants français y voient non seulement une normalisation de la pratique, mais aussi une banalisation que la France ne doit surtout pas reproduire. Moi, cela me surprend que le consensus auquel nous sommes arrivés autour d’un enjeu aussi délicat soit si sombrement interprété.

Il est vrai que le Québec moderne a une manière bien particulière de tourner le dos aux rituels et aux institutions : rapidement et sans état d’âme. Ainsi, en dépit d’une histoire marquée par le catholicisme, nous figurons tout en bas du palmarès canadien en matière de pratique religieuse. Par contre, nous sommes les champions du monde de l’union libre et des naissances hors mariage ! Ça nous donne un côté cool, mais que penser quand ce rejet des contraintes touche la mort ?

La Commission sur les soins de fin de vie s’est elle-même étonnée de la forte croissance de l’AMM. Cet été, elle a écrit aux médecins du Québec pour les inviter à être plus vigilants quant au respect de ses conditions d’accès. Agacé, le Collège des médecins a rétorqué qu’on était loin du « début d’une quelconque dérive ».

J’ai moi aussi du mal à croire que l’AMM se réduise à des patients pressés d’en finir et à des médecins pressés d’agir. Il me semble que quelque chose de plus profond se joue.

Longtemps je n’ai connu de la mort que les salons funéraires ou des déclins suivis de loin. J’arrivais après coup, me faisant raconter les souffrances plutôt que les avoir accompagnées. Puis il y a eu ma belle-mère, victime d’un si grave accident de voiture qu’on ne pouvait que souhaiter qu’elle n’en revienne pas. Son corps blessé n’a tenu que quelques jours.

À lire aussi La mort piratée

Mon père, lui, est décédé dans son lit : un arrêt cardiaque au terme d’une journée comme les autres. La mort rêvée pour quiconque la craint, mais tout un choc pour les proches ! Pour ma mère, ce fut le contraire : une agonie de deux semaines dans sa chambre du CHSLD. Ses râles se fondaient dans les bruits de routine de l’établissement. La tristesse se mêlait à l’impuissance devant une fin entourée d’indifférence.

Peu de temps après, mon frère a été foudroyé par un cancer du cerveau, à un âge où accepter de mourir est en soi souffrant. Son décès en CHSLD est survenu dans de meilleures conditions que pour ma mère, mais ce fut quand même une épreuve.

Et puis, alors que nous séjournions en France, notre voisine est entrée en maison de soins palliatifs.

Copropriétaires pendant presque 30 ans, nous n’avons jamais manqué d’occasions d’échanger, mais le confinement imposé par la COVID-19 nous avait rapprochées. Vu son âge et sa santé, je faisais ses courses ; on jasait ferme quand je lui rapportais ses paquets ! Elle était malade, s’en inquiétait, mais elle gardait un grand appétit de vivre.

Ce fut une rencontre puissante. Un moment d’exception, comme on en a rarement dans une vie. J’ai alors compris qu’aucun critère juridique ne saurait saisir cet état de paix.

Dès notre retour, mon conjoint et moi nous sommes empressés d’aller la visiter, presque la veille que lui soit administrée une sédation palliative. Tandis que je me dirigeais vers sa chambre, tout se bousculait dans mon esprit : le souvenir douloureux de « mes » morts, nos conversations où partir ne faisait pas partie du plan, les critiques envers la mort planifiée…

Ma voisine m’a déjouée. Bien soutenue dans son fauteuil, elle nous a accueillis avec une telle sérénité qu’elle rayonnait !

Le moment de mourir était venu, nous a-t-elle dit. Elle y avait longuement songé et trouvait formidable que cela puisse se dérouler selon ses souhaits. Car si la sédation palliative est une procédure différente de l’AMM, il s’agit pareillement de déclencher le processus de sa propre fin.

Ce fut une rencontre puissante. Un moment d’exception, comme on en a rarement dans une vie. J’ai alors compris qu’aucun critère juridique ne saurait saisir cet état de paix dont des milliers de Québécois peuvent comme moi témoigner. C’est à retenir face aux craintes de banalisation ou de dérives.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.