Là où nous vivons : faire les boîtes

Se loger. Habiter un lieu. Quel rapport entretenons-nous avec les endroits où nous vivons et que disent-ils de ce que nous sommes ? La crise du logement qui sévit éclaire aussi l’importance de nos appartements, condos et maisons. Ce billet fait partie d’une série écrite en temps réel, tandis que notre chroniqueur prépare son déménagement vers la campagne après une vie en banlieue et en ville à Québec.

Une vie, ça prend de la place. Mais ça entre généralement dans un camion. Fut un temps où la mienne pouvait s’insérer dans une grande voiture, avec quelques trucs attachés sur le toit. J’avais un futon, un bureau, un ordi, des vêtements, un vélo. Des disques et des livres.

Passé son mitan, la vie est faite d’un nombre croissant de choses. J’ai beau faire le ménage chaque année, donner, jeter, vendre et recycler, je ne peux pas dire que je vis dans un univers minimaliste pour autant.

Nous voilà, 13 ans après avoir emménagé dans cette maison de Limoilou, à faire l’inventaire de ces objets. Des choses qui sont pleines de nous, forcément, puisqu’elles racontent notre passage sur Terre. Parfois elles rappellent une envie fugace et on s’en débarrasse avec le pincement qu’induit la culpabilité d’avoir cédé à la promesse de jours plus heureux juste par l’achat d’un machin. D’autres portent en elles une charge de souvenirs qui remonte bien au-delà de notre vie adulte. Je m’en défais avec le sentiment de distribuer des bouts de ma biographie en pièces détachées.

Fiancée et moi faisons le tri. On s’obstine un peu : « Tu vas vraiment garder ça ? » Je donne des trucs à ma fille, partie en appart. Je prends des objets en photo et m’en débarrasse. Leurs images iront se perdre dans le fouillis du nuage avec le reste de ma vie numérique. Nous vivons aussi dans de grands entrepôts climatisés où s’alignent des murs d’équipement électronique. La mémoire moderne est un serveur planté dans un trou perdu du Dakota.

« Tu gardes les Boule & Bill, vraiment ? » demande ma fiancée. Bon, peut-être pas. Mais les Thorgal, ça oui. Les Tintin, les Gaston, les Corto : certainement. Bye-bye Scrameustache et Spirou. Je me sépare des choses qui ne sont que pure nostalgie et qui me ramènent dans la maison où j’ai grandi.

Une maison que ma mère s’apprête à quitter presque en même temps que nous laisserons la nôtre. Nous y avons déménagé le jour de mon anniversaire, en 1978. J’y suis resté jusqu’à mes 17 ans. Bob Morane, Léonard le génie et les « Livres dont vous êtes le héros » me transportent dans ma chambre à l’étage de cette maison que j’ai tant aimée, puis tant voulu fuir par désir d’indépendance, mais où je retourne encore comme si c’était chez moi.

Comme dans la chanson de Françoise Hardy, je me souviendrai des roses dans le jardin. La galerie, la piscine, les escaliers où nous faisions des courses, le cocker que nous avions recueilli et qui adorait les toasts. Entre autres. Y plane évidemment le fantôme de mon père. Sans doute hante-t-il sa salle de musique.

Mes souvenirs me suffisent le plus souvent. Quelques photos (imprimées) aussi. Elles entrent dans deux albums, pas plus. Voilà ma vie d’avant le numérique. Ma mère a demandé à mes frères, ma sœur et moi ce que nous voulions dans la maison. Presque rien. J’ai pris le barbecue. C’est tout.

Chez moi, les boîtes de dons s’empilent plus rapidement que celles des choses que nous gardons. Mais nous faisons aussi des trouvailles qui nous suivront. Une superbe photo des parents de Sophie. La plus belle carte de fête que ma fille m’ait écrite et que je relis trois fois, les larmes aux yeux. Je la conserve, c’est sûr.

Que fait-on de la grosse boîte de CD, des DVD ? Bon, je garde Wild at Heart, de David Lynch, introuvable en location. Et puis c’est le film le plus transformateur de ma jeune vie. Je « flushe » le reste.

À travers tout cela, la vie continue. Après avoir visité un parent dans un service de gériatrie et vu tous ces gens qui errent et ne se rappellent plus qui ils sont, je me demande si je ne regretterai pas un jour d’avoir tout dispersé ainsi.

Et si ces objets constituaient ma mémoire, sa forme physique, et qu’en m’en défaisant, c’est à mon passé que je renonçais ?

Mais je le répète : la vie continue. Nous avançons en ne regardant que furtivement dans le rétroviseur. Ainsi vont nos existences modernes qui ne peuvent plus s’encombrer de l’histoire, soit-elle grande ou petite. Nous jetons. Nous remplaçons. Partout où nous nous posons, nous aimons avoir le sentiment de repartir à neuf et de laisser le pire derrière. Sans doute y abandonnons-nous aussi un peu du meilleur. Tel est le prix d’une vie nouvelle.