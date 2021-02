La quiétude québécoise

Ça m’a frappée comme une tonne de briques pendant un apéro Zoom du temps des Fêtes. Mon amie Marianne a lancé : « Je n’en reviens pas de comment cette pandémie nous aura révélé des choses sur notre rapport à la quiétude. »

Notre rapport à la quiétude ? Alors que nos vies, celles des enfants, des soignants, des aînés, des jeunes, de nos dirigeants, de tous, sont cul par-dessus tête depuis près d’un an ? Nous sommes dans l’inouï, l’expérimental extrême, et elle évoque la quiétude ?

La nuit suivante, j’ai fait de l’insomnie, comme toutes les nuits entre 2 h et 4 h. L’angoisse covidienne et l’anxiété quant à l’avenir m’ont encore tenue éveillée. Là, j’ai commencé à comprendre ce que Marianne voulait dire. Je suis privilégiée, en santé, et malgré tout, je réagis salement à la situation. J’essaie bien de relativiser les choses. Nous allons vers le mieux, la vaccination progresse, le filet social fonctionne en général, la majorité d’entre nous vivent décemment. Nous nous en sortirons. Mes insomnies et mes angoisses faciles sont un first world problem… Et pourtant, elles existent.

Une connaissance me parlait de sa fille de 14 mois qui, depuis sa naissance, n’a pratiquement vu, outre ses parents, que des adultes masqués. Cette jeune femme était révoltée. « On va former une génération angoissée ! » Son enfant est brimée, marquée pour toujours. La situation est certes triste, mais pas dramatique. Comme mon insomnie.

Je ne veux pas tomber dans le sophisme et la comparaison oiseuse. Or, en ce moment, des enfants syriens traversent la Méditerranée, s’entassent dans des camps à Lampedusa, traumatisés, et continuent à vivre. En Chine, des Ouïgours sont traités en esclaves. Des gens meurent sous les balles en Arménie, au Niger, au Yémen. Et nous, nous invoquons la désobéissance civile parce que les gyms ferment ? Nous manifestons contre le masque que nous portons pour la plupart moins de 60 minutes par jour ? Bien sûr que je compare l’incomparable, mais bon sang que nous avons le seuil de tolérance bas, la quiétude fragile. Sous l’Occupation, nous aurions capitulé rapidement, moi la première. Voilà une des choses que la COVID-19 révèle, me disais-je, grugée sans motif valable pendant mes heures sans sommeil.

Nous avons la chance infinie de vivre dans un endroit paisible. Le Québec est tranquille, même quand il fait sa révolution. Nos standards sont modérés dans tous les domaines. Nous chérissons la facilité, nous évitons les débats. Nous avons usé à la corde celui sur l’indépendance, transformé en habitude désuète. Nous sommes à l’abri des guerres, des soubresauts de l’histoire. C’est un avantage que de vivre dans une société sans extrêmes, consensuelle. C’est aussi un pli qui se prend : celui de la méfiance envers l’autre, de la susceptibilité, de l’absence de remise en question.

Évidemment, on ne regrettera pas une seconde d’être épargnés par les affres déchirantes des conflits ou l’inégalité à l’américaine. Mais se pourrait-il qu’il y ait un envers à toute cette mollesse capitonnée ? Par exemple, qu’on ne sache pas comment réagir lorsque l’époque est aux fractures sociales, aux clivages idéologiques et aux vociférations dans l’espace public ?

Le Québec se distingue par sa quiétude. C’est une société sans grands écarts, pondérée. Ordinaire. J’ai l’air de m’en moquer, mais il n’en est rien. Ce sont, pour une nation, de pas pires qualités collectives. Vivre ici a cependant un prix : ça engourdit. Quand une menace inédite survient, nous réagissons à outrance, peu habitués que nous sommes à l’adversité. Et l’époque dans laquelle nous sommes entrés est virulente, bipolaire, survoltée. Elle bouscule la douce société québécoise. Ça nous déstabilise individuellement autant que collectivement.

Qu’aurons-nous appris de cette année covidienne ? Que nous sommes bien douillets, immobiles depuis très longtemps, assurément peu agiles, émotivement fragiles. Nous étions mous et en paix, mais nous avons connu en moins de cinq ans des mouvements sociaux revendicateurs, la droite radicale, la gauche radicale, Trump, la crise climatique, les complotistes, la pandémie. C’est beaucoup pour une société calme et indolente. Ça nous a inquiétés. Que se passe-t-il, quel est ce bouleversement ? Nous avons réagi selon deux modes : roulés en boule ou vociférants et belliqueux. Nous nous apercevons avec désarroi que, dans l’insécurité, l’instabilité et le doute, nous ne sommes pas les meilleurs. Il nous faudra acquérir de nouvelles compétences transversales.

Car 2020 n’était qu’un prélude. L’insomnie collective ne sera pas une solution. Il va falloir nous endurcir et rendre notre belle quiétude juste un peu moins béate.

