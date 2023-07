La théorie, genre

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

On avait l’impression dans les dernières décennies que les crimes haineux, du moins ceux envers les minorités sexuelles, tendaient à s’estomper. On peut se demander si la parole libérée des critiques de la théorie du genre inversera la situation.

En la matière, les États-Unis font les choses en grand, comme d’habitude. Les questions LGBTQ+ préoccupent des censeurs à la tête de quelques États américains. Nos politiciens les plus populistes, aidés par les chroniqueurs du même acabit, ne sont pas en reste. Récemment, certains d’entre eux sont parvenus à faire de situations plutôt anecdotiques des enjeux nationaux.

C’est une stratégie ouverte. L’un de ces politiciens a déclaré en entrevue dernièrement que s’il ne donnait pas dans le conservatisme social, personne ne connaîtrait son existence et que de parler des questions de genre permettait d’attirer l’attention et de recruter des membres. Il n’est pas le seul politicien à miser là-dessus, et l’idée est la même pour les chroniqueurs.

Parmi les nouvelles de cette nature qui ont fait les manchettes récemment, on pense à cette enseignante qui a décidé de ne pas souligner la fête des Mères, par solidarité avec ses élèves sans mère, ou bien à la présence d’un homme nu dans une performance artistique dans un musée, devant des enfants. Des situations certes contestables, mais dénuées (et dénudée dans le deuxième cas) de malice.

Surtout, ces nouvelles sont bien souvent montées en épingle, voire carrément inventées. On l’a vu avec cette histoire de jeunes qui s’identifiaient à des animaux en Outaouais. Une fausse nouvelle qui ressort périodiquement depuis deux ans un peu partout aux États-Unis et au Canada. Il a été démontré que tout cela n’était que pure invention, mais ça n’a pas empêché un autre cas imaginaire de défrayer la chronique en Abitibi deux semaines plus tard. Il y a quelques jours, des journaux d’ici ont rapporté une histoire semblable dans une école anglaise. On nous a assuré que cette fois-ci, c’était vrai. Nous voilà donc rendus en Angleterre pour satisfaire notre besoin de prouver la décadence du monde moderne. Notez que le cas anglais aussi s’est révélé faux, finalement.

À l’ère des communications, comme dirait l’autre, l’information voyage extrêmement vite. Quiconque le désire trouvera matière à être insulté et indigné. Les organisations, les gouvernements ont maintenant la possibilité de nous avertir de tout danger, et ils le font. Les risques d’incendie, les risques de propagation d’un virus, les enlèvements d’enfants. On devrait y voir un progrès, mais beaucoup y voient une occasion de jouer à la victime de ceux qui veulent nous dire quoi faire, nous materner. C’est un puits sans fond. Chaque matin, au petit-déjeuner, on peut trouver quelque chose qui aura le potentiel de mettre les gens en colère pour le reste de la journée. Le droit de faire sauter des pétards ou celui d’aller à la pêche dans le bois deviennent ainsi des sujets fédérateurs de mécontentement.

Cet accès facile à l’information fait aussi que n’importe quelle petite nouvelle dont on n’aurait jamais entendu parler peut obtenir une place disproportionnée dans l’actualité si quelqu’un ayant une assez grande portée la met en évidence. Une nouvelle que l’on peut aller pêcher en Angleterre (à moins que le maudit gouvernement ne nous empêche encore d’aller à la pêche, bien sûr). Ce pouvoir d’amplifier une nouvelle donne à celle-ci une importance qu’elle ne mérite pas et l’impression à la population qu’elle représente la réalité.

Cette situation amène les langues à se délier devant l’ampleur (artificielle) d’un phénomène. On se permet d’être ouvertement transphobe, parce que l’on croit que dans toutes les écoles, on apprend à nos enfants qu’ils peuvent changer de sexe du jour au lendemain. Le climat social en pâtit.

La semaine dernière, un étudiant est entré dans une classe de l’Université de Waterloo, en Ontario, et a poignardé trois personnes. Un crime haineux, selon la police locale, puisque c’était dans un cours où il était question de l’étude des genres et que ç’aurait été la motivation de l’agresseur. La haine et un problème de santé mentale, certainement.

En théorie, on devrait pouvoir critiquer tout ce que l’on veut dans l’espace public et supposer que notre auditoire analysera la situation de façon rationnelle. Mais en réalité, nous avons le pouvoir de changer les perceptions en jugeant mieux de l’intérêt public de relayer une nouvelle.