La ville innove

Découvrez des villes tournées vers l’avenir, qui ont su faire face à leurs défis en développant des solutions astucieuses, à leur image. Ici, le transport en commun est gratuit, là, on a complètement repensé le centre-ville. Certaines ont instauré un réseau de mobilité durable performant, alliant les nouvelles technologies à une meilleure planification des habitudes de déplacements des usagers. D’autres ont adopté des mesures incitatives à l’entrepreneuriat ou ont opéré un revirement gagnant dans la diversification de leur économie. De l’aménagement d’écoquartiers et de jardins communautaires à la mise sur pied d’aide au logement, toutes sont en mouvement et anticipent les besoins. Transport, main-d’œuvre, démographie, environnement… chaque enjeu trouve sa réponse sur mesure! Le secret? Être à l’écoute de sa population et réagir avec diligence!

En août 2020, Granby donnera le coup d’envoi à d’importants travaux au centre-ville qui permettront aux citoyens de profiter d’un lieu complètement réinventé pour eux et par eux.

Métamorphose est certainement le terme le plus approprié pour décrire le changement opéré par Thetford Mines dans les dernières décennies.

Depuis toujours, Québec s’est affirmée comme une ville visionnaire. Joyau du patrimoine mondial, elle a su conjuguer son passé au présent pour construire son futur. À Québec, demain se bâtit sur aujourd’hui et allie mobilité intelligente, aménagement du territoire et innovation entrepreneuriale. Son dynamisme attire autant les talents que les familles en quête d’une qualité de vie hors du commun. Et rien ne semble pouvoir freiner cette ascension.