Lac-Mégantic : miser sur le bonheur

Née en Italie en 1999, la certification Cittaslow regroupe plus de 235 villes réparties dans 30 pays, dont 4 au Canada. Pour Lac-Mégantic, l’adhésion à la charte des 72 critères, couvrant des créneaux comme l’énergie, l’environnement, l’hospitalité, les infrastructures, la cohésion sociale, l’agriculture ou la qualité urbaine, venait simplement rappeler et renforcer ce qu’on savait depuis toujours. Les valeurs du mouvement Cittaslow sont profondément inscrites dans l’ADN des Méganticois.

Aussi, c’est tout naturellement, et surtout avec grande fierté, que la ville a obtenu la certification Cittaslow et qu’elle se développe maintenant sous l’égide de ce sceau apportant à la fois cohésion et sens aux actions de tout un chacun.

Par exemple, les nombreuses initiatives en transition énergétique mises de l’avant par la Ville au fil du temps, dont le premier microréseau électrique implanté au Québec à l’échelle d’un quartier, s’inscrivent dans l’esprit de développement durable de la certification, tout comme les réseaux de transport actif, les zones piétonnes et la multiplication des espaces verts. Quant à la réputée première Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, dont fait partie la ville, elle cadre parfaitement avec les critères Cittaslow concernant la pollution lumineuse. Elle fait d’ailleurs figure de modèle à travers le monde.

Les critères d’accueil des nouveaux arrivants et des visiteurs, comme ceux de valorisation du patrimoine et des produits locaux, rejoignent particulièrement les Méganticois, qui y voient une occasion en or de dévoiler les valeurs centrales de leur ville et de leur région. De montrer qui ils sont.

En réponse à ce besoin fondamental de trouver des repères tangibles et vrais, la certification Cittaslow est venue solidifier les bases sur lesquelles (re)construire. Elle s’enracine, s’incruste dans la planification stratégique en voie d’être mise en œuvre. Elle s’installe dans le futur de la ville. Parce que les citoyens se l’approprient et se mobilisent autour, chacun se sent interpellés. Toute initiative citoyenne devient alors partie prenante de ce « bien-vivre » collectif.

Bien au-delà du sceau, ce sont les valeurs profondément humaines au cœur de cette certification qui parlent. Elles racontent la douceur de la vie à Lac-Mégantic et l’authenticité de ses résidants.

Fondation : 1907

Gentilé : Méganticois, Méganticoise

Population : 6 000 habitants

Situation géographique : Estrie, MRC du Granit Fondation : 1907Gentilé : Méganticois, MéganticoisePopulation : 6 000 habitantsSituation géographique : Estrie, MRC du Granit ville.lac-megantic.qc.ca