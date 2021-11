L’accent québécois n’est pas archaïque

L’accent québécois ? Quel accent québécois ? « On ne devrait jamais en parler au singulier », dit Wim Remysen, professeur titulaire et responsable du certificat en sciences du langage à l’Université de Sherbrooke. En fait, lui préfère parler de l’accent au Québec plutôt que d’accent québécois. « Il n’y a jamais eu un accent québécois homogène. Il va varier selon la région, la génération et le cadre socioéconomique du locuteur. »

Quand on discute avec ce sociolinguiste belge de langue maternelle flamande, et spécialiste du parler québécois, on passe très vite de la phonétique aux idées sur la langue.

Wim (prononcez « ouim ») Remysen s’y connaît en matière d’idées sur la langue puisque, pour les besoins de son doctorat en sociolinguistique à l’Université Laval portant sur « l’imaginaire linguistique des chroniqueurs canadiens-français », il s’est penché sur les propos de 31 chroniques linguistiques parues entre 1860 et les années 1990. « Je suis devenu sociolinguiste plutôt que linguiste parce que je m’intéresse à la langue dans sa dimension sociale. Pour moi, une langue, ce n’est pas juste un système de sons ; on doit prendre en considération les gens, leur histoire, ce qu’ils en disent, leur perception. »

C’est pendant ses études en philologie romane (une branche de la linguistique qui consiste à étudier les parlers anciens par l’intermédiaire de leurs traces écrites) à l’Université catholique de Louvain que Wim Remysen a découvert le Québec, en 2001. « Un coup de foudre », raconte-t-il. Lui qui a grandi dans la ville de Turnhout, près d’Anvers, à la frontière des Pays-Bas, s’est tout de suite reconnu dans les débats linguistiques québécois — français contre anglais, français québécois contre français de France. « Entre Flamands et Néerlandais, il y a un très grand écart linguistique, au moins aussi grand qu’entre Québécois et Français. La proximité n’efface pas les différences. »

Pour un sociolinguiste comme lui, qui s’est intéressé aux représentations sociales de la langue, le mot « accent » est embêtant. Les linguistes ont certes des définitions techniques. Wim Remysen peut ainsi désigner le relief sonore d’une syllabe ou des différences articulatoires. Dans l’usage courant, il souligne une différence pour établir qui appartient à une collectivité et qui en est exclu.

L’autre difficulté d’étudier l’accent est d’en avoir un. Les Québécois sont très conscients du leur, comme les Belges, par exemple. Cela va nécessairement influencer la manière dont ils vont juger leur propre façon de s’exprimer.

Le français québécois est reconnaissable à quatre grands traits que les linguistes peuvent décrire de manière très technique.

La première caractéristique s’appelle l’« assibilation ». Cela consiste à transformer une consonne occlusive (par exemple t, d) en sifflante (comme s ou z). Par exemple, « tu dis » au Québec se prononce « tsu dzis ». Une personne à l’oreille peu exercée entendra « Suzie ». Rien de nouveau sous le soleil : toutes les langues romanes ont réalisé par le passé l’assibilation complète des t devant des i, qui sont devenus des s, comme dans « inertie » ou « attention ».

Un autre trait spécifique est le relâchement des voyelles phonétiques i, u, ou. Elles sont prononcées de manière plus ouverte, si bien que « vite », « jupe » ou « poule » glissent vers « vét », « jeupe » ou « pooule » (du moins à l’oreille des Européens). « Ce sont des prononciations qui ne sont pas stigmatisées au Québec, note Wim Remysen, et qu’on va entendre même dans un contexte très formel, dans les entrevues télévisées, les discours. » On ne peut pas en dire autant des deux autres grands traits, moins bien considérés par de nombreux Québécois eux-mêmes, et qui sont circonscrits au parler familier ou populaire.

Par exemple, la diphtongaison. Une diphtongue (prononcez « dif-ton-gue »), c’est une voyelle à deux timbres. « Neige » glisse alors vers « naège » et « fête » vers « fayte » ou encore « faète ». Le phénomène touche aussi les voyelles nasales : « camp » va sortir comme « ca-amp » ou « brun » comme « bra-un ».

Un quatrième trait, que Wim Remysen a beaucoup étudié, donne à la voyelle nasale « an » un timbre qui approche du « in ». N’ayons pas peur des mots : le terme technique est « réalisation antérieure du [ɑ̃] ». « Maman » devient « mamin » et « souvent » devient « souvint ». « Mais dans 15 ans, ce sera encore différent. La langue évolue constamment. » Un peu comme le gros r roulé de la génération de Robert Charlebois, qu’on entend maintenant rarement.

Wim Remysen refuse cependant de réduire l’accent au Québec à ses quatre traits les plus originaux. « Ce serait une caricature. Il s’agit de différences, tout simplement. Le véritable accent est un tout, qui combine ces caractéristiques à des degrés très divers, et bien d’autres que personne ne remarque. »

On peut mieux comprendre en faisant une analogie avec les dictionnaires des particularismes du français québécois. Personne ne parle uniquement comme ce que l’on trouve dans ce genre de dictionnaires, parce que le vocabulaire des Québécois est identique à 95 % à celui des Belges, des Français ou de n’importe quel francophone. Aucun Québécois ne parle non plus comme dans l’album de Lucky Luke La Belle Province. C’est exactement la même chose pour l’accent.

Parmi les idées reçues les plus tenaces à propos du français au Québec, il y a celle voulant que les Québécois parlent un « vieux français » « de province ». « Les Québécois ne parlent pas du tout comme les Français du XVIIe siècle, dit Wim Remysen. Et leur parler dérive en droite ligne du parler urbain de France. »

Certains traits québécois sont des innovations assez récentes. C’est le cas de la diphtongaison, qui n’est absolument pas héritée du parler régional en France. Ce phénomène est apparu au XIXe siècle à Montréal pour se répandre au Québec par la suite. L’assibilation en est un autre, quoique son origine soit moins claire.

C’est ici qu’un sociolinguiste comme Wim Remysen trouve utile d’avoir une formation de philologue. La philologie est un peu l’archéologie du langage. À l’instar d’un archéologue, qui tente de reconstruire l’histoire là où il n’y a pas d’histoire écrite, un philologue essaie de reconstituer une manière de parler là où il n’y a plus d’oral. « On travaille avec la poésie, notamment les rimes, mais on aime bien aussi les lettres ou la correspondance, surtout de gens peu instruits qui écrivaient parfois au son. »

Les innovations sont en quelque sorte l’opposé des « archaïsmes », une étiquette souvent associée au parler et à l’accent au Québec. « Un mot chargé », explique Wim Remysen. Pour un linguiste, la notion d’archaïsme exprime tout simplement une « diachronie », c’est-à-dire une transformation dans le temps. Par exemple, il y a un siècle, les voyelles longues étaient courantes à Paris. On y distinguait très nettement des mots comme « pattes » et « pâtes ». Cette distinction est devenue archaïque à Paris et tend à disparaître ailleurs en France, mais elle s’est maintenue au Québec. « Un archaïsme qui se maintient n’est pas un archaïsme. Parler d’archaïsme dans ce contexte est un jugement de valeur. » Autrement dit, le parler québécois ne peut pas être archaïque.

Au fond, la question de l’accent est liée à l’altérité : elle dépend de la réaction de l’autre. Qu’un trait devienne emblématique ou stéréotypé n’a presque rien à voir avec ceux qui l’utilisent. Il est d’abord jugé.

L’accent a ceci de paradoxal qu’il est tellement saillant qu’il donne l’impression d’altérer la langue, alors que si l’on transcrit le propos, il n’a aucune existence.

« Ce problème de saillance des accents demeure mal compris. On a beaucoup étudié la mécanique de la prononciation, la phonologie, mais beaucoup moins la perception de l’accent. Il y a encore bien des choses à explorer. »

Cet article a été publié dans le numéro de décembre 2021 de L’actualité, sous le titre « L’accent québécois, mythes et réalités ».