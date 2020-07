L’âme de l’été

Fiou, le goût des framboises est intact. J’ai aussi entendu les cigales chanter. L’humidité relative est à son maximum. Je baigne dans cette espèce de vapeur d’eau si typique des étés montréalais. Depuis mon enfance. Montréal, j’ai bien cru que j’allais devoir te quitter. J’ai bien cru que la ville m’étoufferait. J’ai bien cru que tes problèmes de circulation, tes travaux, ton bruit, ta pollution finiraient par avoir ma peau. Mais non.

Mon voisin aime travailler le bois. Il le travaille sur sa galerie. Il ponctue nos après-midis de coups de scie. C’était tentant de se mettre à haïr ses voisins pendant le confinement. On était déjà tous sur les nerfs. On les a vues les histoires de voisines qui chialent parce que les enfants s’amusent trop fort dans la ruelle… Tout le monde était énervé. Et bien que le stress soit redescendu d’une coche, tout le monde reste tendu. Ça plane en arrière-fond. L’inquiétude.

Heureusement, je remercie le ciel tous les jours que l’été soit venu quand même. Comme un père Noël qui débarque au milieu d’un Noël triste, l’été s’est invité dans nos vies pour nous rappeler qu’il reste le goût des pêches. La nature souffre par notre faute, mais elle est très forte et se fout probablement de nous. Si elle a à nous éjecter, elle le fait, si elle a à nous arrêter, elle le fait aussi. Un peu comme une mère de famille se fiche bien que tu regardes la télé, elle a l’aspirateur à passer. Ça fera du bruit si ça en fait. La nature sait ce qu’elle a à faire. Ta mère aussi.

Vous êtes nombreux à m’avoir croisée ou écrit et à m’avoir dit que vous m’avez suivie pendant cette pandémie et je voulais prendre deux minutes pour vous remercier. Je suis désolée de décrocher de la trame narrative de ce texte, mais je vois l’écriture comme le goût des pêches, j’en ai besoin. Je pense que dans ces temps troubles, quand nos têtes vacillent et que l’on a parfois du mal à comprendre ce qu’on fout là, la seule manière de s’y retrouver est de s’agripper au petit fil de notre être et de le suivre. Le laisser se dérouler, comme le long et lent film de notre âme. Avoir la foi qu’il exprime quelque chose d’unique qui s’installe autant dans la beauté d’un géranium que dans un texte ou dans la manière de réparer son chez-soi. Pas mal tout peut être un art. Tout dépend de ce que tu mets dans la tâche que tu exécutes.

Ce monde manque bien d’âme. Car le mystère nous fait peur. Il nous donne le vertige alors que nous n’en manquons pas. Dans ces conditions, il serait tentant de s’étourdir. De se donner de grandes missions, de partir dans la drogue et de surtout passer à côté du sens. Mais je ne suis pas sûre que la vie sans sens vaille la peine d’être vécue. En tout cas, je sais qu’il vaut la peine de chercher le sens de la sienne. Même si on le perd parfois.

Vous me suivez et on se suit, et écrire donne parfois un sens à ma vie ; je pense qu’être avec vous en donne aussi. Alors, tout simplement, je vous remercie.