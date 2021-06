L’autre « COVID longue »

Nous étions chez Adonis à Québec. C’était le vendredi pascal. La troisième vague entamait sa fulgurante montée et j’avais envie d’étriper tout le monde.

Déjà que les foules — surtout dans les commerces — et les files d’attente m’horripilent, là, la quantité de gens et leur absence de respect d’un minimum de distanciation étaient en train de me faire sauter les plombs.

Pas tant par peur d’attraper la COVID que parce que, comme d’habitude, le manque de sens commun de mon prochain m’exaspérait. En particulier, ici, de ma prochaine.

Pour la troisième fois en moins d’une minute, une dame d’un âge certain se penchait devant nous, nous frôlant, respirant à une trentaine de centimètres du visage de ma fiancée à travers un masque qui ressemblait plus à un mouchoir de poche, tenant à peine sur son visage, aussi pitoyable qu’un vieux string décati ayant perdu toute son élasticité.

À la quatrième fois, j’ai explosé. Maladroitement. Trop fort. Sans avertissement. « Un peu d’espace, de respect, peut-être ? » La dame m’a répondu que j’étais un « endormi ». J’avais en plus affaire à une conspirationniste. Ma douce, honteuse, se sauvait avec le tzatziki pendant que je criais à la dame qui avait « fait ses recherches » un tonitruant « fuck you, #&@* de folle ! »

Chic de même. Un plongeon tête première dans l’anxiété sociale pandémique.

« Ahhh… David et les gens », a écrit un de nos amis à qui nous relations l’édifiante anecdote dans un groupe de discussion sur Messenger. C’est la phrase qui est revenue le plus souvent à mon sujet dans cet espace de conversation depuis le début de la pandémie. Mes amis savent que je les aime, mais qu’en général, j’ai de plus en plus de misère avec les gens. Et surtout que les mois qui viennent de s’écouler ont largement contribué à alimenter mon irritabilité. Pour ne pas dire ma misanthropie.

La quantité de bêtises qui se sont dites et ont été faites en ligne et ailleurs n’a pas aidé. J’ai presque quitté Facebook, me suis exilé d’Instagram et n’ai fréquenté Twitter qu’en petit oiseau discret et furtif. Mais ce qui a filtré jusqu’à moi malgré cela, soit les manifs, les gourous, les thèses à cinq sous, voilà qui a fini de me dégoûter royalement de tout un pan du genre humain prétendument civilisé.

À un autre ami, je confiais : « Je sais pas trop comment je vais réussir à recommencer à vivre en société. » Il m’a répondu : « Moi non plus. » Mais je n’ai pas encore compris s’il parlait de lui ou de moi.

Les deux, probablement.

Tandis que les commerces rouvrent leurs portes, des amis et connaissances qui y travaillent me décrivent tous des scènes d’intolérance de la clientèle, gestes disgracieux et esclandres qui n’ont rien à voir avec le respect des règles sanitaires. L’impatience nous a gagnés. Le civisme, lui, en prend pour son rhume.

Aussi, après des mois à rêver de rencontrer du monde, je me surprends à voir mon enthousiasme s’étioler considérablement.

Je m’explique tout cela simplement : sans doute avons-nous perdu l’habitude de l’autre. Et toute notion d’altérité.

La vie en ligne est facile. On peut s’opposer avec véhémence. On peut ignorer. On peut hurler son indignation. Mais la vie en société est faite de dizaines de petites mesures de mitigation que l’on s’impose afin de ne pas sauter au visage du voisin. Une pudeur. Une retenue. La conscience que vivre dans un espace physique partagé vient avec son lot de désagréments… qui ne valent pas toujours la peine que l’on s’indigne ou se crêpe le chignon.

L’ennui, c’est que l’incivilité cultive l’incivilité. J’avais déjà du mal à endurer celle-ci. Mon intolérance au manque de civisme me fait à mon tour manquer de civisme. Et c’est ainsi que nous entrons dans une spirale de violence verbale et de comportements détestables qui semblent malheureusement répandus dans les lieux publics en cette ère presque postpandémique.

Durant les 15 derniers mois, je me suis ennuyé de celles et ceux que j’aime. Énormément. Le reste de la société ne m’a pas tant manqué. Sa rumeur, oui. Les discussions épiées, aussi. Le mouvement collectif que forment les gens, je le retrouve avec bonheur. Mais j’ai peur que la pandémie ne nous ait rendus grincheux, intolérants à ce que chacun, personnellement, considère comme de la bêtise. Et je crains surtout qu’elle nous ait rendus incapables de ne pas nous en fâcher.

Ici, je ne parle même pas de tous ceux et celles que nous avons vus défendre en ligne des thèses impossibles, monter au créneau pour dire que nous vivons dans une dictature, ou carrément défier l’autorité en refusant les mesures sanitaires. Je parle plutôt de la famille, des amis. Des gens que nous connaissions, que nous avons appris à connaître différemment en temps de crise, et avec lesquels il faudra aussi faire la paix. Si on ne décide pas de les sortir de nos vies.

Le retour à la normale ne sera peut-être pas aussi festif et déluré qu’on l’imaginait, donc. Nous ne nous jetterons peut-être pas immédiatement dans les bras de tous nos congénères, comme dans les images d’euphorie de fin de guerre.

Ainsi, c’est sans doute une bonne chose que le déconfinement soit progressif. Il va nous permettre de nous réapprivoiser tranquillement. Ce sera l’autre « COVID longue ». Celui qui nous demandera du temps pour guérir de la pandémie, mais dans nos têtes.

