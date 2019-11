Lavaltrie : vivre en tout équilibre

Située en bordure du Saint-Laurent, à quelques minutes de Montréal, Lavaltrie affiche une effervescence résolument urbaine. Mais elle a aussi su préserver sa quiétude, entre autres celle qui règne dans ses magnifiques espaces verts bordant le fleuve.

Depuis toujours, Lavaltrie mise sur la qualité de vie de sa population. Elle instaure maintenant un nouveau plan d’action qui passe notamment par le développement économique de la ville. À cet égard, la situation géographique de Lavaltrie joue une fois de plus en sa faveur : son parc industriel, construit à l’intersection des autoroutes 40 et 31, est l’un des rares situés à proximité de la métropole québécoise à disposer encore de grands espaces pour accueillir de nouveaux joueurs. À l’écoute des entrepreneurs qui souhaitent prendre racine sur son territoire, la Ville se montre toujours prête à trouver des solutions novatrices pour que les projets les plus ambitieux se concrétisent.

Miser sur le bien-être de tous

Mettre la vigueur économique à l’honneur va aussi de pair avec des préoccupations écologiques et l’adoption de nombreuses mesures pour que la population se plaise dans la ville. Et c’est dans cette perspective qu’un projet de complexe multisport, incluant des bassins aquatiques et un aréna, est en cours d’élaboration, fruit d’une collaboration entre l’entreprise privée et un organisme à but non lucratif (OBNL) créé pour la gestion de cette infrastructure.

L’âme chaleureuse de Lavaltrie s’exprime également en son cœur villageois, où les charmants petits commerces sont rois, ainsi que dans de multiples lieux de diffusion culturelle. On pense tout particulièrement au Café culturel de la Chasse-galerie qui, malgré un malheureux incendie à l’automne, continue de produire des artistes de renom et de la relève. Il y a aussi la bibliothèque municipale et la Maison des contes et légendes qui font office de lieux de rencontre consacrés à la vie sociale et communautaire.

En vue d’offrir un cadre de vie harmonieux à ses citoyens, Lavaltrie se surpasse donc dans l’art de conjuguer passé, présent et avenir.

Fondation : 1672

Gentilé : Lavaltrois, Lavaltroise

Population : 14 003 habitants

Situation géographique : Lanaudière, MRC de D’Autray ville.lavaltrie.qc.ca