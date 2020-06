L’avenir incertain de la cohorte 2020

J’ai dû déménager chez mon oncle qui habite dans l’Est de Montréal. J’habitais aux résidences de l’université mais je n’avais plus tellement envie de rester aux résidences, qui n’étaient plus aussi accueillantes qu’avant. C’était comme une ville fantôme. Le sentiment de sécurité que j’avais au début, ce n’était plus la même chose. Je ne voyais pas d’employés, ils ne travaillaient plus.

En ce moment, j’envoie des CV. La compétition est plus grande que ce qu’elle était avant. J’ai fait mon possible pour avoir un bon CV en sortant de l’université. J’ai travaillé pendant toutes mes études, j’ai fait des stages, je me suis impliquée dans mon association étudiante et dans mon regroupement étudiant. Je suis confiante dans mes capacités, mais si pour une offre d’emploi il y a 200 personnes qui postulent, les chances que ce soit moi qui sois prise sont quand même réduites. Je suis une étudiante étrangère [venue d’Haïti]. Je n’ai pas encore mon permis de travail. Certaines entreprises veulent que j’aie les documents en main pour m’engager, même si je peux travailler dès que je fais ma demande de permis en ligne.

J’aime me projeter dans l’avenir, faire des plans. La pandémie m’a appris que ça ne fonctionne juste plus. En décembre, je ne sais pas dans quelle ville je vais être, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j’aimerais être en train de travailler.