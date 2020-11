Le blues d’un prof de cégep : l’hiver sera long

L’auteur est chroniqueur à L’actualité. Il est également professeur de physique et d’astronomie au cégep de Saint-Laurent, à Montréal.

J’ouvre les yeux et m’éveille sans la sonnerie de mon réveille-matin. Quel jour sommes-nous déjà ? Comme lors des étés de mon adolescence, j’ai besoin de quelques instants pour m’en souvenir, car, depuis le printemps, toutes les journées se ressemblent — à la différence marquée que les matins semblent de plus en plus sombres, de plus en plus froids. À la tourmente d’une session collégiale inhabituelle et de l’anxiété « covidienne » s’ajoute maintenant une fine touche de dépression saisonnière.

Je sors graduellement de la brume et je me souviens maintenant : j’ai un « cours » par visioconférence ce matin, suivi d’une « réunion » de profs. Ensuite, je « rencontre » quelques étudiants qui m’en ont fait la demande, car un « examen » approche à grands pas. Les guillemets ici sont entièrement volontaires de ma part ; car les cours, réunions, rencontres et examens ne sont certainement plus comme avant. Je reconstitue donc l’horaire de la journée dans ma tête. Je me lève. J’active la cafetière. J’essaie de me ressaisir. Je dois avoir l’air présentable devant ma webcam.

La visioconférence commence. Quelques étudiants activent leur caméra, mais la plupart ne le font pas. Ça m’agace un peu, car j’ai l’impression de parler dans le vide. Je comprends le point de vue des étudiants qui préfèrent demeurer invisibles. Ils croient sans doute n’être que des récepteurs d’information, que leur rôle au sein du cours est entièrement passif. À 18 ou 19 ans, je pensais probablement comme eux, alors je ne peux pas les blâmer.

Mais ils ont tort de croire qu’ils n’ont pas un rôle à jouer. Fermez les yeux et pensez à la poignée de profs qui vous ont marqué dans votre parcours scolaire. Qu’avaient-ils en commun ? Les miens savaient comment transformer leurs cours en présentations quasi théâtrales. Ils transmettaient de l’information non seulement avec passion et énergie, mais le faisaient en racontant une histoire. C’est la différence entre les profs qu’on chérit encore à l’âge adulte et ceux qu’on a oubliés depuis longtemps. Oui, il y a du jeu dans l’enseignement. Mais pour jouer, on a besoin d’un public.

Je parle pendant quelques minutes qui me paraissent des heures. Je ne regarde pas la caméra comme je le devrais, mais garde mes yeux rivés vers l’écran afin de capter des sourcils levés, des sourires, des réactions quelconques à ce que je dis. Presque rien. « Bon, je parle sans arrêt, là… Est-ce que vous avez des questions ? »

Silence. J’attends quelque peu et prends une gorgée de café. Il faut s’armer de patience, car les échanges par visioconférence ne sont pas aussi « en direct » que ceux qui ont lieu en classe, naturellement. Toujours rien. « Avez-vous des questions générales sur le cours, la matière, l’examen qui s’en vient ? » Toujours rien. Ceux qui ont une caméra active regardent dans le vide. Je remarque des reflets qui scintillent étrangement rapidement dans les lunettes d’un étudiant. Je le regarde attentivement, puis je reconnais les formes et les couleurs : il joue à Minecraft dans une autre fenêtre de son ordinateur. En classe, je n’aurais ressenti aucune gêne de lui ordonner de fermer ça. Là, je n’ai ni l’envie ni l’énergie de jouer à la police. Pour être parfaitement honnête, moi aussi j’aimerais mieux jouer à Minecraft ce matin.

Mon cours en direct se termine. À la seconde où je dis : « … alors, pour la semaine prochaine… » je vois des dizaines d’étudiants quitter subitement la visioconférence. Démoralisant. Un vrai coup de poing à la figure. Heureusement, avant de partir, quelques étudiants prennent une seconde pour me lancer « Merci beaucoup, monsieur ! À bientôt ! » Je ne mentirai pas : ça fait drôlement du bien à entendre.

***

À peine le temps de manger une bouchée, c’est déjà l’heure de la réunion de profs. Mes collègues sont cernés, mais de bonne humeur quand même. Épuisés, mais déterminés. Optimistes à court terme, mais réalistes à moyen terme. Nous avons plus de questions que de réponses… Comment pouvons-nous garder nos étudiants motivés et intéressés ? Pouvons-nous assurer l’intégrité des cours et, conséquemment, des diplômes ? Y aura-t-il un taux de décrochage historique en ce semestre si inhabituel ?

Et, en passant, comment allez-vous, les profs ? Est-ce que vous tenez le coup ?

Étant moi-même en temps réduit volontaire pour cette session scolaire, je préfère écouter plutôt que parler. Pendant les échanges, il y a des soupirs, des « ça n’a pas de bon sens », des « j’suis pu capable ». Néanmoins, je ne perçois pas de mauvaise foi. Une conclusion claire et unanime se dégage : jamais nous n’avons travaillé si fort et si intensément. « On ne travaille pas de la maison. On vit au bureau. » Plusieurs de mes collègues disent brûler la chandelle par les deux bouts. Je les regarde et me demande combien de temps ils pourront durer ainsi, car nous entrons dans la partie la plus déprimante de l’automne : les journées grises, froides et sombres de novembre. « Winter is coming », comme disait la fameuse série télévisée.

Nous discutons aussi de la possibilité de devoir nous préparer à une année scolaire 2021-2022 en formation à distance. Oui, nous vivons des temps uniques, mais il faudrait cesser de se faire surprendre par la durée de cette nouvelle réalité. Nous ne sommes pas sortis du bois.

Il n’y a pas que du négatif toutefois, n’est-ce pas ? « D’accord, faisons un dernier tour de table virtuel. Dites quelque chose de positif. Pensez-y fort. » Il y a quelques secondes de silence alors que chacun devant sa webcam regarde dans le vide… Quelques-uns se lancent… Pas besoin de se lever aussi tôt pour enseigner. Fini les embouteillages ou les métros bondés. On apprend à maîtriser de nouveaux logiciels. Quoi d’autre ? Le matériel que nous créons maintenant nous sera encore utile après la pandémie.

Oui, tout cela est vrai. Il n’y a pas que du négatif.

La réunion se termine. Je suis devant mon écran depuis plus de cinq heures. J’ai mal au dos. Je devrais aller courir un peu pour me gâter d’une petite dose d’endorphines. Mais c’est impossible pour l’instant, car j’ai d’autres visioconférences avec des étudiants.

***

Je ne peux que ressentir de la tristesse pour ces étudiants fraîchement sortis du secondaire qui feront peut-être l’entièreté de leurs études collégiales à distance. Pensez à toute « la vie étudiante » qui fait du cégep une étape si importante de l’entrée dans la vie adulte. Combien de Québécois vous diront que cette période a été déterminante pour ce qu’ils sont devenus ? Nouvelle école, nouvel environnement, nouveaux amis ? Un chum, une blonde, des partys ? La radio étudiante, le journal étudiant, l’association étudiante ? Les équipes sportives ? Les clubs de toute sorte ?

Maintenant, effacez tous ces souvenirs de votre mémoire et remplacez-les par des visioconférences quotidiennes. C’est douloureux juste d’y penser.