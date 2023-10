Le bonheur, bordel

Plus personne n’a envie d’entendre parler de la pandémie. On en chasse les souvenirs comme les relents d’un cauchemar. Et pourtant, il faudra un jour en faire le bilan, tant les conséquences qu’a eues l’événement sur nos vies se sont avérées de calibre tectonique.

L’économie, l’emploi, l’itinérance, la santé mentale, les relations familiales et amicales, l’éducation… La lame de fond de cette période de crise n’a pas fini de remuer jusqu’aux fondements de notre société, où le vivre-ensemble paraît encore lourdement touché par l’isolement et les affrontements concernant les mesures sanitaires.

Il faudra se raconter les milliers de vies transformées, les spectaculaires revirements intimes. Rarement une époque aura-t-elle été aussi YOLO, le célèbre acronyme pour « you only live once », devenu une sorte de cri de ralliement existentiel.

Ce qui m’amène à l’histoire d’un gars qui a radicalement changé de posture pendant que tout foutait le camp. J’ai eu envie de lui parler. Parce que, quand j’ai entendu Denis Gravel dans mon auto le printemps dernier, les bras me sont tombés. Je voulais comprendre par où il était passé pour dévier de sa trajectoire à ce point.

Pour ceux qui ne connaissent pas la radio commerciale de Québec, Gravel a très longtemps fait partie de la souvent toxique équipée de CHOI Radio X. Une entreprise dont le fonds de commerce est la zizanie travestie en débats d’idées.

À lire aussi Ce qu’il faut retenir d’André Arthur

Cet après-midi-là, désormais à l’antenne de BLVD, il se demandait, par exemple, ce que ça pouvait bien faire si des drag queens racontaient des histoires aux enfants… Je l’ai ensuite entendu inviter ses auditeurs à faire attention à eux-mêmes, « mais surtout aux autres ». Il était zen, drôle, et surtout rassembleur. Aucunement agité comme à son ancienne station.

« Il s’est passé beaucoup de choses dans ma vie », me confie-t-il. Son virage débute par une série de drames personnels. Le terrain de sa résidence partiellement emporté par les eaux. Un enfant hospitalisé durant ses six premiers mois pour subir des interventions majeures. Puis, une séparation. « Deux années où tout a été brassé à l’endroit et à l’envers et qui m’ont enlevé le goût de me chicaner pour des choses pas si importantes. »

Cela doublé d’une prise de conscience déterminante provoquée par le contact avec la souffrance des autres. « À l’hôpital, tu côtoies des gens qui ne vont pas bien. Tu as accès à plein d’histoires. Quand il ne t’arrive pas grand-chose de grave, c’est dur de comprendre de réalités différentes. Quand tout a pété pour moi, ça a détruit beaucoup de certitudes que j’avais. »

Prendre du recul. Écouter. Poser des questions plutôt que de distribuer des réponses. Je partage avec Denis Gravel un besoin croissant de mesure, de nuance

Et à mesure que la station où il avait passé toute sa carrière s’enfonçait dans une logique de contestation encore plus stérile en période de crise sociale, le statu quo est devenu impensable.

« J’en ai dit, des niaiseries. Mais l’affrontement permanent, ça ne m’intéresse plus. Je suis capable de prédire, au mot près, ce que presque tous les acteurs médiatiques vont dire sur un sujet donné. C’est quoi l’intérêt ? »

Prendre du recul. Écouter. Poser des questions plutôt que de distribuer des réponses. Je partage avec Denis Gravel un besoin croissant de mesure, de nuance — même si la colère est quelquefois nécessaire —, une posture qui est presque devenue radicale dans un monde qui ne carbure qu’à l’indignation.

« Je marche beaucoup en ville, poursuit Gravel. Je vois la misère de près. Des gens qui me ressemblent plus que je le pensais. Tsé, on est parfois à une ou deux mauvaises décisions de se retrouver en difficulté. » Sans compter, convient-il, qu’on ne commence pas tous dans la vie avec les mêmes cartes en main.

Ce bilan de pandémie ne sera jamais entièrement à ranger au rayon des pertes. Les drames ont souvent un revers lumineux qui éclaire nos existences. Et les masques tombent. Celui qu’a retiré Gravel laisse voir un humain qui doute, qui souhaite faire partie de la solution plutôt que du problème. « Je ne veux plus jeter de l’huile sur le feu. Je veux que les gens m’écoutent pour se sentir mieux. »

Ce qui éclaire nos existences nous révèle parfois à nous-mêmes. Si ce qu’on trouve le nécessite, il faut alors prendre la fuite. Il se pourrait que ce qu’on découvre au bout de la route soit quelque chose comme notre propre vérité. Un truc qui s’approche, sans doute, de ce qu’on appelle, bien impudiquement, le bonheur.

Cet article a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.