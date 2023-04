Le boulet de l’archaïsme

Malgré sa modernité, le français québécois traîne la réputation d’être archaïque, comme j’en ai fait la démonstration dans ma précédente chronique.

Même le site de tutorat en ligne Alloprof véhicule cette idée. Voici la définition d’« archaïsme », telle que proposée dans la fiche sur les mots disparus et les mots vieillis : « Un archaïsme est un mot, une expression ou une tournure de phrase qui ne fait plus partie du français standard. » Il s’ensuit une série d’exemples — « cantatrice », « peignure », « couverte », « linge » — illustrant le fait que l’archaïsme est québécois.

Alloprof, ce n’est pas une binerie. Cet OSBL québécois visant à lutter contre le décrochage compte environ 200 enseignants et tuteurs, qui répondent chaque année à 60 millions de questions venant de 550 000 élèves québécois. Énorme, donc. Et le français, avec 19 % des consultations, passe largement devant toutes les autres matières — c’est 14 % pour les maths et 12 % pour les sciences.

Quand j’ai demandé à Alloprof pourquoi cette définition ne concernait que des mots québécois, on m’a répondu que cet article serait mis en révision. C’est tout à l’honneur de l’organisme, mais le vrai problème est ailleurs : la posture d’Alloprof est symptomatique de l’ancrage de ce type d’idée dans l’inconscient québécois. Or, les sociolinguistes sont formels sur un point : ce genre d’idée fausse renforce considérablement l’insécurité linguistique et agit même de manière contre-productive dans l’enseignement du français.

Les ravages de l’insécurité linguistique

J’en ai discuté avec le sociolinguiste Wim Remysen de l’Université de Sherbrooke et directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec (CRIFUQ). Il a écrit un très brillant article intitulé « L’insécurité linguistique à l’école : un sujet d’étude et un champ d’intervention pour les sociolinguistes ». Ce texte de 27 pages, publié dans l’ouvrage La linguistique et le dictionnaire au service de l’enseignement du français au Québec (Nota Bene, 2018), fait une excellente synthèse des connaissances sur l’insécurité linguistique, mais aussi sur les manières dont l’école peut agir pour la contrer.

L’insécurité linguistique, cela n’a rien à voir avec la peur de la minorisation du français à Montréal ou au Québec. Cette notion de sociolinguistique s’applique plutôt au sentiment d’illégitimité et d’inadéquation par rapport à sa propre langue, lorsqu’on a l’impression qu’on « parle mal » et que « les autres parlent mieux ».

Ce sentiment naît à l’école, quand l’enfant commence à être exposé à la norme (et il se manifeste dans toutes les langues et dans toutes les cultures, à des degrés divers). Le jeune élève se fait alors dire que la langue d’usage à la maison ou avec les amis n’est « pas du français », n’est « pas bonne », est « mauvaise », n’est « pas dans le dictionnaire », etc. Dans bien des cas, ce sentiment demeure la vie durant. Le grand sociologue Pierre Bourdieu décrivait l’insécurité linguistique comme une forme de « violence symbolique » dont plusieurs ne se remettent pas.

Or, les sociolinguistes le savent, l’insécurité linguistique est un facteur important du décrochage scolaire, en particulier dans un système éducatif comme le nôtre, où l’enseignement et la maîtrise de la langue occupent une place phénoménale.

Dire que le français québécois est archaïque est donc un discours aliénant pour les Québécois parce qu’il rend illégitimes les usages de leur communication courante. Véhiculer une telle idée est néfaste et contre-productif dans un environnement scolaire.

Car le français parisien peut être diantrement archaïque lui aussi. Par son refus obstiné de la féminisation des titres et fonctions, par exemple. Ou par ses tournures surannées du genre « peu m’en chaut » (peu m’importe). Plus XVe siècle, tu meurs !

L’idée ici n’est pas de se livrer à une espèce de championnat de l’archaïsme, mais de montrer que cette notion est purement relative. La vérité est que, depuis une cinquantaine d’années, la langue française est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, celle du pluricentrisme. Cela signifie que Paris n’est plus le seul foyer de la norme. Là-dedans, le Québec joue un rôle fondateur, absolument hors de proportion avec sa taille. Depuis deux générations, les Québécois ont établi une norme qui leur est propre, et ils ont fait la description scientifique et systématique de ses usages.

Cela a donné d’excellents ouvrages de référence, comme le Dictionnaire historique du français québécois, dont la seconde édition vient de paraître, mais aussi Usito, de l’Université de Sherbrooke, qui est le premier dictionnaire généraliste du français en Amérique, et le Grand dictionnaire terminologique, de l’Office québécois de la langue française, qui est la plus vaste banque terminologique du monde francophone.

Les linguistes sont donc catégoriques : le français québécois n’est pas en déviance par rapport au français parisien. Comme l’anglais américain ou l’espagnol mexicain, il s’agit d’une version de la langue qui a évolué différemment, qui comporte plusieurs niveaux de correction à l’oral comme à l’écrit, et qui est parfaitement légitime là où elle est en usage.

Mieux enseigner le français

Il faudrait donc que l’école (ainsi que le ministère de l’Éducation) intègre un discours différent par rapport à la langue, plaide Wim Remysen. « L’école doit enseigner la maîtrise du registre standard ou normatif, mais pas au détriment des autres formes d’expression, notamment le français familier ou populaire. On ne peut pas dire que la norme écrite est le seul bon usage et que tout le reste est mauvais. »

De nombreux enseignants font des efforts dans ce sens, certes. Mais le cas d’Alloprof (dont les intentions sont méritoires) montre que le discours aliénant sur le français québécois est quasi inconscient et parfaitement intégré, et qu’il se manifeste chez des gens animés de la meilleure volonté. « L’insécurité linguistique est très associée à notre façon de discuter et de réfléchir sur la langue, et on se défait de telles idées avec difficulté », ajoute Wim Remysen en entrevue.

Bien avant de lire son article, j’avais toujours pensé que les deux gros problèmes de l’enseignement du français au Québec étaient les suivants :

On enseigne très mal, voire pas du tout, l’histoire de la langue ; On persiste à transmettre une vision non conforme aux connaissances en linguistique.

Wim Remysen est d’avis, et il n’est pas le seul, qu’enseigner l’histoire du français aiderait à en comprendre les anomalies. Nos consonnes doubles, comme dans « donne », « année » ou « pomme », par exemple, sont un héritage d’une prononciation médiévale. À l’époque, on prononçait « don-ne », « an-née » et « pon-me ». La phonétique a changé, mais pas la convention orthographique. « Quand on comprend l’histoire de la langue, dit-il, il devient plus aisé d’assimiler certaines connaissances. »

Bref, c’est toute l’orthographe du français qui est archaïque (je suis d’ailleurs en faveur d’une réforme en profondeur). Mais, sachant qu’on ne refondra pas la langue avant longtemps, l’école devrait enseigner l’histoire de la langue et se conformer aux connaissances scientifiques en matière de linguistique.

Pour le plus grand bien des élèves.