Le chiac attaque

Lisa LeBlanc. Radio Radio. Les Hay Babies. On pourrait ajouter le groupe 1755, la romancière France Daigle, la poétesse Georgette LeBlanc ou la chanteuse Édith Butler. Outre le fait d’être acadiens, ces artistes se reconnaîtraient tous dans les travaux de la linguiste Annette Boudreau, de l’Université de Moncton.

C’est que même si la chercheuse a entrepris ses études doctorales au milieu des années 1990, soit 20 ans après le « Paquetville » d’Édith Butler, elle est désormais considérée comme l’une des grandes spécialistes francophones de l’insécurité linguistique.

Pour les linguistes, la notion d’« insécurité linguistique » se définit simplement comme un sentiment d’illégitimité par rapport à la langue que l’on parle. (Cela n’a rien à voir avec la crainte d’être assimilé ou submergé par l’anglais, comme on l’entend généralement au Québec et qui est davantage un concept politique que linguistique à proprement parler.) Pour les sociolinguistes, le terme décrit ce que ressentent des locuteurs qui ont l’impression d’avoir un accent, de faire constamment des erreurs, ou d’utiliser trop d’anglicismes ou de vieux mots. Bref, on souffre d’insécurité linguistique quand on se bute à une idée de « la » norme. Cela entraîne des réactions paradoxales, telles que l’obsession de la faute, voire l’hypercorrection (des corrections fautives comme « il va-t-être midi », « il perle bien ») ou encore le mutisme, et même l’abandon de sa culture. Le balado Parler mal, produit en 2021 par Radio-Canada Acadie, résume parfaitement de quoi il s’agit en cinq épisodes.

Dans cette chronique sur le parler populaire acadien (aussi appelé « chiac »), je dois préciser deux points importants qui sont ressortis très clairement de mes lectures, de mon entretien avec Annette Boudreau et de mes propres observations au cours d’autres entrevues et expériences :

Le terme « chiac » est hautement galvaudé et décrit des réalités très diverses ; Ce n’est pas parce que le chiac (quel qu’il soit) s’est affirmé que l’insécurité linguistique a disparu.

Le « pire français » de la francophonie

Annette Boudreau a fait un baccalauréat en service social à Moncton, avant d’obtenir deux maîtrises en lettres québécoises (à Laval) et en lettres modernes (à Aix-Marseille), puis un doctorat en linguistique. C’est au fil de ses études et de ses recherches sur le rapport entre idéologies linguistiques, pratiques linguistiques et construction identitaire en milieu minoritaire, en particulier en Acadie, qu’elle a creusé son sillon dans le champ de l’insécurité linguistique.

La spécialiste a ainsi pu constater que les Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick, pourtant très francophones, éprouvaient le sentiment de parler le « pire français » de la francophonie — même quand leur français était excellent.

Annette Boudreau a décrit le phénomène dans deux livres fondateurs, dont les titres sont particulièrement bien choisis. Le premier, paru en 2016, s’appelle À l’ombre de la langue légitime : L’Acadie dans la francophonie. Il s’agit d’une analyse en profondeur du phénomène que la chercheuse a écrite au « je », une posture assez rare dans le monde de la recherche.

Le second ouvrage, publié en 2021, Dire le silence : Insécurité linguistique en Acadie 1867-1970, décortique les commentaires linguistiques émis par la presse acadienne sur une période d’un siècle. Le point de vue de plus en plus critique, voire strident des élites acadiennes sur le français des Acadiens avait pour effet d’engendrer leur mutisme, mais le portrait a changé à partir de 1970 environ.

« Le silence, c’est l’insécurité linguistique poussée à son comble, explique Annette Boudreau. Se taire de peur d’être jugé, c’est terrible. » Et c’est ce mutisme qui a généré la réaction artistique acadienne et l’affirmation de plus en plus forte de la langue populaire, appelée le « chiac ».

Sortir du silence

Le point de bascule est venu de deux documentaires du cinéaste québécois Michel Brault : Éloge du chiac, en 1969, puis L’Acadie, l’Acadie?!?, en 1971 — la même année que la première lecture de La Sagouine d’Antonine Maillet.

Cela faisait un petit moment que les Acadiens pouvaient s’entendre et se voir à la radio et à la télé, mais ces œuvres constituent les premières représentations artistiques positives du parler familier, un peu comme Les belles-sœurs de Michel Tremblay pour le joual. Quelques années plus tard, le groupe 1755 commençait à produire du chant dans le vernaculaire sauce moderne, puis d’autres artistes ont suivi leur exemple.

Ce mouvement de réveil se renforce durant les années 1990 avec le premier Congrès mondial acadien, un festival culturel qui en 1994 rassemble la diaspora acadienne à Moncton, puis le Sommet de la francophonie, qui se déroule à Moncton en 1999.

La mayonnaise commence à prendre très fort dans les années 2000-2010 avec Radio Radio, Lisa LeBlanc et Les Hay Babies, ou l’autrice France Daigle (Prix du Gouverneur général 2012 pour son roman Pour sûr). Et en 2017, les Jeux de la francophonie canadienne, qui se tiennent cette année-là à Moncton-Dieppe, adoptent un slogan détonnant : « Right fiers ».

Chacun cherche son chiac

Mais les Acadiens ont-ils vaincu leur insécurité linguistique par l’affirmation de leur parler populaire ?

L’origine du mot « chiac » est obscure, mais le terme renvoie d’abord à la variété de français populaire parlée dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. En fait, même si le chiac fait beaucoup parler, il n’y a pas vraiment de consensus sur sa définition. Marie-Eve Perrot, linguiste de l’Université d’Orléans, qui a réalisé la première grande étude sur le chiac, explique que la définition de celui-ci varie d’une personne à l’autre.

Pour les uns, il s’assimile au franglais. Pour les autres, le chiac réfère aux termes de vieux français toujours en usage. Pour d’autres encore, il combine les deux. Ou alors, c’est un mot-valise qui comprend aussi bien des traits phonétiques qu’une gestuelle ou même une manière de se comporter qui s’ajoutent à la langue.

Et comme pour bien mêler les choses, il n’est pas rare que l’étiquette « chiac » soit donnée à d’autres variantes linguistiques régionales, comme l’acadien de la péninsule acadienne, dans le Nord-Est, et le brayon, dans le Nord-Ouest. Sans compter « l’acadjonne » de Nouvelle-Écosse, autour de la baie Sainte-Marie (qui est le parler des chanteurs de Radio Radio et de P’tit Belliveau). Pour se faire une idée des divers accents, il faut écouter la brillante démonstration faite par l’ancien maire de Caraquet Antoine Landry.

Mais peu importe la définition, le chiac (ou le parler populaire acadien, si l’on préfère) s’inscrit aujourd’hui dans un mouvement identitaire très fort, et très semblable à l’affirmation du joual au Québec à partir des années 1960.

Il est important aussi de comprendre ce que le chiac n’est pas, c’est-à-dire la langue des Acadiens. Le joual est québécois, mais tous les Québécois ne parlent pas le joual (tout le temps, avec n’importe qui). On peut dire la même chose du chiac. Mais même si le chiac des uns n’est pas celui des autres, il ne fait aucun doute que, désormais, presque tous les artistes acadiens s’en revendiquent d’une manière ou d’une autre — et chacun cultive le sien, immédiatement reconnaissable.

Aux yeux d’Annette Boudreau, baptiser sa variante linguistique produit un effet paradoxal : « On crie qu’on existe, mais ça crée une cible facile. » Car l’usage du chiac (ou du parler populaire) suscite beaucoup de curiosité et de critiques, en Acadie comme ailleurs dans la francophonie. Elle cite le cas du groupe hip-hop électro Radio Radio, qui a frappé très fort en 2007 avec son minialbum Télé Télé : questionnés de manière incessante sur leur langage par les journalistes, les membres de la formation réclamaient de pouvoir parler des textes de leurs chansons plutôt que de leur accent. Et celui du bédéiste Dano LeBlanc, créateur du personnage d’Acadieman (le first superhero acadien !), qui avait dû composer des sketchs en réaction aux remarques des puristes, très remontés contre son usage de la langue.

Comme les artistes, Annette Boudreau a souvent dû se défendre de faire la promotion du chiac — cette critique pouvait venir aussi bien d’autres universitaires que de journalistes ou du public en général. « Le chiac veut dire que le français est pluriel, mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. On desservirait la population et les jeunes si on ne leur montrait pas les manières de parler qui sont valorisées en certains contextes et en certains lieux. S’ils veulent éviter l’humiliation, ils doivent comprendre les rapports de pouvoir. »

Cette dernière notion, celle du pouvoir, est fondamentale. Parce que l’insécurité linguistique, au fond, c’est un sentiment d’impuissance à l’égard du pouvoir perçu de « la » norme — même si cette norme, comme je l’ai souvent écrit dans cette chronique, est imaginaire.

Parce qu’en réalité, la montée progressive du chiac, ainsi que sa valorisation plus récente, ne signifie pas que les Acadiens ont vaincu leur insécurité linguistique — comme les Québécois avec le joual, d’ailleurs. Annette Boudreau conclut Dire le silence par cette très belle phrase : « Ce n’est pas parce que le discours s’est libéré que les personnes se sentent à l’aise avec leurs pratiques linguistiques. »