Le cliché de l’abandon des vieux

Il faut arrêter de « dumper les personnes âgées dans les résidences ou les CHSLD », ou mieux encore « ne pas systématiquement les entreposer dans une maison qu’on oublie »…

Je frémis chaque fois que j’entends ces clichés. Les phrases ci-haut ont été lancées récemment à Tout le monde en parle par un humoriste fort de sa bonne foi. Je ne le nomme pas, parce qu’à bien d’autres émissions où ça jase de préoccupations sociales, on a déjà pu entendre d’autres artistes — dorénavant nos spécialistes de tout et de rien — tenir les mêmes propos : les Québécois abandonnent leurs vieux ; les familles des communautés culturelles savent encore en prendre soin, elles…

Ça m’écorche le cœur. Je suis partagée entre la peine, parce que des gens très proches de moi ont dû se retrouver en CHSLD, et l’exaspération devant tant d’ignorance. Il faut n’avoir jamais mis les pieds dans ces établissements pour imaginer qu’on choisit d’y « entreposer » quelqu’un.

Et si différence culturelle il y a — parce que, oui, on compte au Québec plus de gens âgés « placés », comme on dit —, elle n’a rien à voir avec le sans-cœur que l’on prête aux familles qui n’ont pas la chance d’avoir des parents, tantes, oncles qui vieillissent en restant autonomes et pétants de santé.

Notre gestion particulière de la vieillesse découle plutôt de la Révolution tranquille, quand on voyait l’avenir en rose et que le Québec explorait toutes sortes de nouveaux modèles — ainsi des cégeps en éducation ou des CLSC en santé.

Pour les personnes âgées, c’est le concept de l’âge d’or qui a pris alors son envol. Une intéressante étude de 1994 signée Jacques Roy, de l’École de service social de l’Université Laval, explique bien que dans les années 1960, les aînés avaient plus d’argent, commençaient à vivre plus longtemps et voulaient avoir des services à leur goût.

Des « Manoirs de l’âge d’or » ont donc ouvert leurs portes : c’était propre, c’était moderne, c’était adapté. Y accéder était vu comme une récompense après une vie bien remplie. Le gouvernement du Québec a avalisé ce choix en mettant en place un crédit d’impôt pour maintien à domicile (CMD), toujours en vigueur, dont les avantages profitent 10 fois plus aux locataires des résidences pour personnes âgées (RPA) qu’aux aînés demeurant dans leur propriété, pouvait-on lire dans le dossier « Vieillir à la maison », de ma collègue Marie-Hélène Proulx.

Lorsque, au fil de la décennie 1970, on s’est rendu compte que vivre plus vieux exigeait de recevoir plus de soins, une question s’est imposée : valait-il mieux miser sur les soins à domicile ou l’institutionnalisation ? De nombreux pays occidentaux ont opté pour le premier modèle, mais le Québec a choisi l’autre. Les « Manoirs de l’âge d’or » ont tracé la voie et l’État québécois s’est perçu comme le protecteur des personnes âgées — ce que personne ne conteste. Comme Jacques Roy l’écrit : « Les personnes âgées méritaient plus que la famille pour les soutenir. »

C’est ainsi que dès le début des années 1980, le Québec avait un des taux d’hébergement des aînés les plus hauts en Occident, en raison d’un nouveau tandem : les CHSLD récemment créés et les RPA.

Soulignons ici que, contrairement à la croyance populaire, le Québec ne compte pas proportionnellement plus de personnes âgées hébergées en CHSLD que les autres provinces. Ce qui le distingue, ce sont les RPA. Crédit d’impôt aidant, ces lieux pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes n’ont jamais perdu de leur popularité au fil des décennies. Aujourd’hui, 18,4 % des Québécois âgés de 75 ans et plus y résident, contre 6,1 % dans les autres provinces.

Néanmoins, un élément démographique a bouleversé la donne depuis les « Manoirs de l’âge d’or » : dans les années 1970, la société québécoise était l’une des plus jeunes en Occident. Dix ans plus tard, la tendance a commencé à s’inverser et, rapidement, notre société est devenue l’une de celles qui vieillissent le plus. Pourtant, ni les ressources ni l’attention au sein du ministère de la Santé n’ont suivi.

Or, vivre beaucoup plus longtemps amène son lot de maladies et de défaillances qu’on ne connaissait pas avant et qui requièrent des soins exigeants. Plusieurs de celles qui se retrouvent parachutées proches aidantes le constatent à la dure. Je l’écris au féminin parce que, selon une étude de l’automne 2020 du Bureau de la Conseillère scientifique en chef du Canada, les proches aidants sont à 75 % des femmes. Et elles ont une particularité : elles « fournissent davantage de soins personnels (bain, toilette, alimentation) qui prennent du temps et sont plus stressants ».

Quand les soins requis deviennent vraiment très lourds, la personne malade est alors « placée ». Au Québec comme ailleurs, il manque de places dans les CHSLD par rapport à la demande, on y arrive donc en dernier recours. Citons la même étude fédérale : chez les résidantes (elles comptent pour les deux tiers des gens hébergés en soins de longue durée), « 80 % ont besoin d’une assistance pour la plupart, voire la totalité, des activités de la vie quotidienne ». Une personne, même la plus débrouillarde, même la plus aimante, ne peut y parvenir seule.

Mais le transfert en CHSLD « ne réduit pas la charge des proches aidants, en particulier pour les femmes ». Non, on ne « dumpe » pas la personne âgée : on va la visiter, en apportant son soutien aux soins, par exemple en donnant à manger. Pour les proches aidantes plus âgées, si nombreuses au chevet de leur conjoint ou de leur mère, c’est exténuant. Celles sur le marché du travail vont souvent ralentir ou carrément « se retirer de la vie active » pour y arriver.

Perfidement, je l’avoue, je me demande ici combien d’artistes qui dénoncent les familles qui abandonnent les leurs seraient prêts à mettre leur fructueuse carrière sur pause pour prendre à leur charge, à la maison, un de leurs proches qui a besoin de surveillance 24 heures sur 24 — ce qui peut être assuré dans des RPA — ou de soins personnels qui vont jusqu’au changement de couche.

Néanmoins, le Québec a un problème avec ses aînés : sa difficulté à prodiguer de véritables soins à domicile, fiables, professionnels, universels. Les aînés le réclament et leurs proches aidantes tout autant ! Il aurait fallu développer ce créneau dès que notre pyramide démographique s’est mise à s’inverser, ce qui n’a pas été fait. L’ancien ministre et médecin Réjean Hébert le démontre avec éloquence dans cet article d’Options politiques, paru en mai dernier.

Mais tout plaidoyer en faveur du soutien familial est à exclure. D’abord parce qu’il est bien plus présent qu’on ne le raconte. Ensuite parce qu’il sous-entend que, comme autrefois ou comme dans certains milieux, on s’attend à ce qu’une femme sacrifie sa vie pour s’occuper des autres. Ce modèle-là, le Québec l’a rejeté il y a un bon moment et ça reste une avancée.