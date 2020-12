Le complexe du pauvre

Depuis dimanche dernier, l’histoire a fait couler beaucoup d’encre. Le premier ministre François Legault, à la demande de l’Association des libraires du Québec (ALQ), avait, comme des dizaines de personnalités, dressé sa liste de suggestions de lecture. François Legault est un grand lecteur, qui dévore tous azimuts. Dans sa liste, un ouvrage de Mathieu Bock-Côté a fait réagir cinq ou six wokes qui se sont plaints, offusqués, ce qui a amené quelqu’un à l’ALQ à faire disparaître manu militari la sélection du premier ministre.

L’affaire, qui survient après celle du « mot en n » à l’Université d’Ottawa et celle de l’épisode de La petite vie retiré puis réintégré sur la plateforme Web de Radio-Canada, a causé une déferlante sur les réseaux sociaux, où, trouvant hautement déplacée la décision de l’Association des libraires, des internautes se sont déchaînés, promettant de boycotter les librairies indépendantes. Idée contreproductive, car lesdites librairies sont des lieux vivants qui se fendent en quatre pour promouvoir les livres et les points de vue, les mettre en contact avec les lecteurs partout au Québec. De nombreux libraires étaient eux-mêmes dévastés par cette prise de position d’un responsable de leur association.

Avec le recul, cette histoire est encore plus navrante qu’il n’y paraît.

Pas pour Mathieu Bock-Côté, dont des fans ont promis d’acheter L’empire du politiquement correct… sur Amazon ou au Costco.

On assiste ici à une stupéfiante et ironique concordance des temps. D’un côté, un dirigeant politique qui faisait déjà part de ses lectures sur les réseaux sociaux tous les week-ends. Il est chaque fois condamné par certains internautes parce qu’il lit — sacrilège — pendant une pandémie. Ce qui serait, selon ces ti-counes à avatars de pitbulls, amoral et irresponsable. De l’autre côté, une association de librairies indépendantes qui endosse le blâme de certains internautes quant au choix même de lectures de cet élu, ce qui témoigne d’une rare arrogance morale.

Si je trouve important de revenir sur cette histoire, c’est précisément à cause de cette conjonction inouïe entre des crétins qui tiennent la lecture pour une perte de temps et des militants radicaux surscolarisés. Il y a derrière tout cela une méfiance envers celui ou celle qui lit, qui pense. Une manifestation moderne de l’anti-intellectualisme québécois. Joseph Facal, aux Francs-tireurs cette semaine, appelait justement ça le « retour de la Petite Noirceur ».

Notre « complexe du pauvre », ce Québec peu équipé pour la joute intellectuelle, les raisonnements élaborés, les livres écrits petit, et qui préfère la simplicité des arguments, rebondit encore une fois. On n’aime pas les intellos, on se méfie d’un élu qui lit. On lui fait comprendre sur Facebook que son élévation intellectuelle est incompatible avec la guerre de tranchées livrée à la COVID. J’ai tout vu : « On ne lit pas en temps de pandémie ». Mieux : « Un premier ministre ne lit pas ; il gouverne. » Un peu plus et François Legault devrait être en CHSLD à combattre le virus à mains nues, précisément parce qu’il est le premier citoyen du Québec ! La lecture, sous-entend-on d’un bord, est perte de temps. Elle est condamnable quand son objet est « fautif », juge-t-on de l’autre. Dans tous les cas, la lecture continue d’être suspecte au Québec, même pour des émissaires de librairies.

Cette histoire se termine bien. Il y a eu excuses de l’ALQ, et la « wokitude » a brièvement mordu la poussière. Mais elle a mis en lumière cette alliance improbable : les radicaux et les imbéciles partagent les mêmes haines. Et comme le Québec a souvent honte de lui-même, cette union est inquiétante…