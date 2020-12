Le dernier Noël

J’aime pas les derniers. Les dernières fois. J’aime pas que ça se termine. On passe beaucoup de notre vie à éviter de penser à la mort. À la fin. Ça nous brise le cœur. On doit s’étourdir pour éviter d’y penser. S’étourdir de mots, d’actions, d’achats, de travail, quand c’est pas de drogue. Mais elle est là, la coquine. La mort. Pas de vie sans mort. Qu’est-ce tu veux, c’est pas moi qui ai choisi, mais c’est de même.

J’ai un mari qui est bon avec la mort. Enfin, bon, meilleur que nous, disons. Meilleur que moi, meilleur que beaucoup de gens, sinon meilleur que tous les gens que je côtoie. Rien de moins. Il travaille dans un hôpital psychiatrique et avant il travaillait dans les CHSLD et dans un institut de cardiologie. Son quotidien, c’est la folie, la mort, la maladie. Fun, hein ? Pendant que je dis des niaiseries à la radio et que je tweete mes pensées pour amuser la galerie, lui, il côtoie de très près la misère.

À 20 ans, son amoureuse est morte dans un accident de voiture. En voyage. Ils n’étaient pas ensemble. Elle était loin, il était ici. Elle s’est fait frapper par une auto. Coup de téléphone. Coma. Mort. À 20 ans, qu’est-ce que tu veux penser de la fin, alors que t’as la jeunesse éternelle ? Qu’est-ce que tu veux penser d’un événement aussi random, quand tu parles à la fille que t’aimes au téléphone et que le lendemain, pouf ! elle n’est plus là ? Ça l’a brisé. Et puis, bien sûr, ça a fait l’homme qu’il est aujourd’hui. Ça a fracassé sa vision de la vie, qui a comme éclaté en mille morceaux. Et ça lui a imprégné dans le corps une dimension de la vie que je ne pense pas que j’ai. Une meilleure compréhension de sa finitude.

Marie Kondo m’a fait ça. Oui, je sais, je passe d’un accident tragique à une méthode en vogue d’organisation de la maison, mais la gourou japonaise du rangement ne t’ouvre pas juste les yeux sur ton bordel, elle t’amène à réfléchir philosophiquement sur ce que tu gardes et possèdes. Et c’est très intéressant. En comprenant sa méthode, j’ai dû me questionner sur la cause du bordel chez moi (réponse rapide : c’est mes enfants) et, surtout, sur ce à quoi je me raccroche. Il y a deux catégories de gens : soit tu angoisses par rapport à l’avenir et alors tu gardes des trucs « au cas où », soit tu te rattaches au passé et alors tu conserves des trucs par nostalgie. C’est là que je lève la main.

Je ne veux pas que la vie passe, je ne veux pas que mes enfants grandissent, je ne veux pas laisser aller les peaux de mes mues. Je veux les garder. C’est une grave erreur. Ne pas inclure la mort, la fin, dans notre perception de la vie nous retire non seulement sa beauté, mais surtout notre possibilité d’évoluer. De grandir. Et je ne connais pas de plus grande joie que de se sentir fleurir. Pour ça, les deuils devront être faits, les vêtements de bébé donnés, les cycles acceptés et les fins pleurées. Ne pas retenir. Laisser couler la vie comme l’eau.

Mon père a passé des tests de santé dernièrement, il avait des douleurs qui ne partaient pas. Il s’inquiétait, bien sûr, et il s’inquiétait comme un monsieur de sa génération, seul et en silence. Il a reçu ses résultats, tout va bien, rien de grave a priori. Mais cette coquine de mort, de fin, me regarde avec des gros yeux. « Tu sais, Léa, que ton papa ne sera pas toujours là. » Je le sais, mais je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir la fin des gens que j’aime, c’est si difficile à accepter. Noël approche et on fanfaronnait tous du haut de notre « même pas peur », à se dire : « Bah, qu’est-ce que ça fait de sauter un seul Noël ? » Bien sûr, ce n’est qu’un seul Noël. Mais cette satanée année nous vole du temps, du temps avec nos proches. Et quand il ne t’en reste pas tant, du temps, il vaut encore plus cher.