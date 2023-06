Le français utile

Comment améliorer la maîtrise du français au niveau collégial ? En faisant de la langue une compétence enseignée dans tous les cours.

Cette technique d’enseignement du français plutôt révolutionnaire a un nom : la « littératie disciplinaire ». Et elle semble assez efficace. Le cégep Gérald-Godin, dans l’ouest de l’île de Montréal, où on l’utilise depuis 2018 (parmi un éventail de mesures), a les meilleurs résultats à l’épreuve uniforme de français, avec un taux de réussite de 92,3 %. C’est neuf points de plus que la moyenne québécoise.

Le concept de littératie disciplinaire part du constat que ceux qui font des fautes ne sont pas nécessairement ignorants des règles, mais ne comprennent pas ce qui est attendu d’eux quand ils doivent écrire. Dans le désordre de leurs idées, la syntaxe, la grammaire et l’orthographe passent à la trappe. Pour contrer ce problème, le cégep Gérald-Godin a créé le Laboratoire de soutien en littératie (LabSEL), qui aide les professeurs à montrer aux étudiants comment prendre des notes, lire, raisonner, organiser leurs idées, écrire et se réviser dans leur discipline.

À lire aussi Enseignement du français : les devoirs du cégep

J’en ai discuté avec la directrice du LabSEL, la linguiste Catherine Bélec. « Nous croyons que les étudiants écriront mieux le français s’ils acquièrent des réflexes de pensée dans chaque discipline. » En philosophie, il faut commencer par lire les textes de la bonne façon. En soins infirmiers, il s’agit d’abord de produire une note au dossier du patient.

Cette professeure de littérature est tombée sur le concept de littératie disciplinaire un peu par hasard en 2015-2016. Elle observait des difficultés croissantes en lecture. Les enseignants des autres disciplines s’en plaignaient également et, selon des sondages, les étudiants s’en préoccupaient aussi.

Elle a donc monté un projet de recherche avec la participation de six professeurs (littérature, philosophie, communication, mathématiques, histoire, administration) afin de voir comment s’y prendre pour mieux enseigner le français par l’intermédiaire de chaque discipline. Pour point de départ, elle a choisi une nouvelle policière, qu’elle a donnée à lire à ses collègues avec pour consigne de produire des notes liées à leur spécialité. Ainsi, quand ils les ont présentées, celles-ci étaient très différentes.

La professeure de littérature, comme il se doit, avait noté la trame narrative, la chronologie. La professeure d’histoire s’était plutôt attardée aux indicateurs situant l’action (en France) et la période (les années 1950). Le prof de maths, lui, avait relevé les répétitions et les nuances de sens. La prof d’administration s’était fixée sur des détails permettant de conclure à une mauvaise gestion (absence de draps, poison à rats sur le comptoir), etc.

Donc, explique Catherine Bélec, la culture de pensée amène une façon différente de lire, de prendre des notes, d’organiser les idées et d’écrire. On ne sera pas habile à lire et à écrire dans tous les contextes. En d’autres termes, cela remet fortement en question l’idée que la lecture et l’écriture soient des compétences transversales qui s’appliquent de la même manière partout. Dans la vraie vie, ce n’est pas ça.

À la suite de ce constat, Catherine Bélec pense ceci : au lieu de lancer une énième mesure d’aide pour 30 ou 50 étudiants en difficulté, pourquoi ne pas outiller chaque professeur afin qu’il puisse enseigner l’écriture selon les codes de sa discipline ? Plutôt que de chercher les fautes et la petite bête noire, il s’agirait de valoriser le français en commençant par enseigner ce qui est utile.

« Écrire fait partie de l’activité professionnelle de toutes les disciplines, qu’il s’agisse de notes, de rapports, de résumés ou de présentations, explique Catherine Bélec. Par conséquent, la littératie disciplinaire valorise autrement la langue, et ça fait que tout le monde s’implique là-dedans. »

Donc, si on veut des retombées en français, il faut que les profs soient mobilisés de manière pertinente dans leur discipline pour mettre les étudiants devant des situations authentiques. « Par exemple, en techniques policières, il s’agit de montrer qu’un rapport écrit sans queue ni tête pourrait être rejeté comme preuve. Pour l’étudiant, ce genre de remarque a plus de sens que de lui dire qu’il perd 8 points sur 10 en français. »

Résultat des courses : comme tous les étudiants de Gérald-Godin écrivent plus dans l’ensemble des matières, et que tous les professeurs y travaillent chacun dans leur domaine, les étudiants acquièrent davantage de réflexes et réussissent mieux, globalement, à l’épreuve uniforme de français.

Le LabSEL fait également des petits puisque, depuis 2018, Catherine Bélec a donné une cinquantaine de formations dans d’autres établissements.

À lire aussi Des avocats anglophones formés en français

Comprendre le processus d’écriture

L’analyse des résultats de l’épreuve uniforme de français du cégep montre que la maîtrise de la langue laisse à désirer. Or, si on examine la nature des fautes, on se rend compte que les principales ne touchent pas l’orthographe ou la conjugaison, mais plutôt la syntaxe et l’orthographe grammaticale (la manière d’accorder les mots). Et à Gérald-Godin, on a compris que la solution n’est pas d’enseigner la syntaxe, justement.

« Ce qui est en cause, c’est que l’étudiant ne comprend pas les attentes, les idées à mettre en relation, le raisonnement à poser, le vocabulaire à employer. C’est ça que la littératie disciplinaire enseigne de façon explicite. »

En d’autres termes, bien écrire, cela commence par l’apprentissage du traitement de l’information. Or, c’est exactement ce sur quoi misent les orthopédagogues pour traiter les déficiences sérieuses en syntaxe chez les jeunes. « La mauvaise syntaxe n’est pas une cause, c’est un effet. Donc, on leur fait travailler l’aspect logique, les idées. »

Catherine Bélec explique que lire et écrire s’apparente à un processus de résolution de problème. « Le cerveau fonctionne selon le contexte. Devant un problème, il cherche les similarités. “Comment je me suis tirée d’affaire dans une situation semblable ?” L’étudiante en techniques policières qui doit rédiger un rapport ne va pas mobiliser ses connaissances en littérature : son cerveau va d’abord chercher la situation vécue où elle a écrit ses rapports. » Alors, montrons-lui à produire de bons rapports !

Pour régler les problèmes de code linguistique, il faut donc travailler les autres leviers. Est-ce que l’étudiant comprend le contexte et la logique de la situation devant lui ? La forme est-elle appropriée ? Quel est le but de l’écriture ? Le raisonnement est-il bon ?

À lire aussi Repensons l’école pour mieux enseigner le français

En somme, plutôt que de corriger des fautes de prime abord, la littératie disciplinaire vise surtout à expliquer les situations d’écriture et ce qui est attendu. « Les fautes, on peut les mentionner, mais il faut commencer ailleurs. En fin de compte, on veut amener l’étudiant à avoir le réflexe de se réviser et se corriger, ce qu’il pourra bien le faire s’il comprend le but. »

Dans la mesure où les gens sont différents, certains auront toujours plus d’aisance avec l’écrit, parce qu’ils pensent en mots plutôt qu’en images, parce qu’ils viennent d’une famille où il y a des livres, peu importe la raison. « La littératie disciplinaire vise à travailler sur les forces et les champs d’intérêt pour en développer d’autres. »

Au fond, la littératie disciplinaire, c’est le retour du gros bon sens dans l’enseignement du français.