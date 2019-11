Méthodologie : comment mesure-t-on la qualité de vie?

Le palmarès des villes québécoises où il fait bon vivre est tiré du classement national Best Communities in Canada 2019, réalisé par le magazine Maclean’s. Ce dernier a mesuré la qualité de vie dans les municipalités de 10 000 personnes et plus de toutes les provinces, et L’actualité a isolé les résultats pour la centaine de villes québécoises qui faisaient partie de cette compilation.

Des notes ont été attribuées dans neuf secteurs, dont certains ont plus de poids que d’autres.

1. Richesse de la population et état de l’économie : 20 points

* Taux de chômage régional : 3 points (Source : Statistique Canada)

* Variation annuelle du taux de chômage régional : 3 points. Données de mars 2018 et 2019. (Source : Statistique Canada)

* Variation annuelle du nombre d’emplois à temps plein : 6 points. Données de mars 2018 et 2019. (Source : Statistique Canada)

* Revenu médian des ménages : 4 points. (Source : Environics Analytics)

* Valeur nette moyenne des ménages : 4 points. (Source : Environics Analytics)

2. Accessibilité : 20 points

* Pourcentage du revenu discrétionnaire moyen des ménages en fonction du revenu moyen de ceux-ci : 4 points. Le revenu discrétionnaire étant ce qui reste pour consommer ou économiser après avoir payé impôts et obligations. (Source : Environics Analytics)

* Valeur moyenne des résidences principales : 4 points. Les plus basses valeurs donnent le plus de points. (Source : Environics Analytics)

* Accessibilité à la propriété : 4 points. Donnée obtenue en divisant la valeur moyenne des propriétés par le revenu moyen des ménages. Les plus bas résultats donnent le plus de points. (Source : Environics Analytics)

* Accessibilité à la location : 4 points. Donnée obtenue en divisant le coût annuel moyen de location d’un logement de deux chambres par le revenu moyen des ménages. (Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Environics Analytics)

* Augmentation du coût de location : 4 points. Variation annuelle dans le prix des logements de deux chambres, le maximum de points étant accordé aux villes où cette croissance est lente. (Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Environics Analytics)

3. Transport durable pour aller travailler : 10 points

Les villes ont été classées en fonction du pourcentage de résidants qui se rendent au travail à pied (3 points), en vélo (3 points) ou en transport en commun (4 points). (Source : Environics Analytics)

4. Croissance démographique : 6 points

Croissance de la population en cinq ans. Les villes ayant une croissance négative n’ont aucun point. (Source : Environics Analytics)

5. Taux de criminalité : 7 points

Variation sur cinq ans de l’Indice de gravité de la criminalité dans la région desservie par le corps policier. (Source : Statistique Canada)

6. Soins de santé : 11 points

* Nombre de médecins de famille pour 100 000 habitants dans la région sociosanitaire : 1 point. (Source : Institut canadien d’information sur la santé)

* Nombre de médecins spécialistes pour 100 000 habitants dans la région sociosanitaire : 1 point. (Source : Institut canadien d’information sur la santé)

* Cliniques pour 100 000 habitants : 1 point. (Source : Environics Analytics)

* Hôpital à proximité : 2 points. L’établissement doit avoir une salle d’urgences et être à l’intérieur des limites de la ville ou à moins de 30 minutes de voiture. (Sources : listes des hôpitaux de chaque province, Google Maps)

* Jours d’attente pour une opération dans la région sociosanitaire : 3 points. Temps médian d’attente en jours pour le remplacement de la hanche et du genou. (Source : Institut canadien d’information sur la santé)

* Jours d’attente pour une opération dans la province : 3 points. La même note a été attribuée à toutes les villes d’une même province, les données n’étant connues qu’au provincial pour : l’opération de la cataracte ; l’intervention à la hanche ; le pontage coronarien ; la radiothérapie ; les interventions chirurgicales liées au cancer du sein, du poumon, du système colorectal, de la vessie et de la prostate. (Source : Institut canadien d’information sur la santé)

7. Imposition : 7 points

* Taxe de vente provinciale : 1 point. Les plus basses taxes donnent le plus de points. (Source : Conseil canadien du commerce de détail)

* Impôts fonciers en fonction des revenus moyens : 1 point. La meilleure note va au plus bas résultat. (Source : Environics Analytics)

* Impôts fonciers moyens : 2 points. (Source : Environics Analytics)

* Impôt provincial sur le revenu : 3 points. Calculé selon le salaire moyen canadien. Le même pointage est accordé à toutes les villes d’une même province. (Source : Agence de revenu du Canada)

8. Commodités : 2,5 points

* Cégeps à proximité : 0,5 point. Ils doivent être situés à moins d’une heure en transport en commun ou, dans les villes où il n’y a pas de tel service, à moins de 25 minutes de route. Comprend les campus-satellites. (Sources : Maclean’s College Guide, Google Maps)

* Universités à proximité : 1 point. Elles doivent être situées à moins d’une heure en transport en commun ou, dans les villes où il n’y a pas de tel service, à moins de 25 minutes de route. Comprend les campus satellites. (Sources : classement des universités de Maclean’s, Google Maps)

* Cinémas à proximité : 0,5 point. (Source : Environics Analytics)

* Restaurants et bars à proximité : 0,5 point. (Source : Environics Analytics)

9. Degré d’implication des gens envers leur collectivité : 5 points

* Pourcentage de la population qui travaille dans les arts, la culture ou les loisirs : 2,5 points. (Source : Environics Analytics)

* Indice d’action communautaire : 2,5 points. Basé sur un sondage. (Source : Environics Analytics)