Le palmarès des villes où il fait bon vivre au Québec

Plus que jamais, les villes jouent un rôle de premier plan dans la vie des gens. Celles que le premier ministre Maurice Duplessis appelait autrefois les « filles de la province » — manière de leur dire : prenez votre trou, c’est Québec qui décide — exercent maintenant leur leadership dans des domaines dépassant largement la collecte des déchets et l’entretien du réseau d’aqueduc. Entre autres grâce à l’adoption, en 2005, de la Loi sur les compétences municipales. Du transport en commun à la pauvreté, en passant par l’environnement et l’intégration des nouveaux arrivants, les municipalités interviennent désormais dans des sphères ayant des conséquences directes sur le bien-être de tout le monde.

« Elles sont davantage conscientes des attentes des citoyens, et comme la concurrence entre elles est forte pour attirer de nouveaux résidants, beaucoup tentent de se démarquer, notamment sur le plan de l’offre culturelle », souligne Gérard Beaudet, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage à l’Université de Montréal. « Près de la moitié du budget des municipalités va aux services aux citoyens, alors que, traditionnellement, l’argent était surtout investi dans les services à la propriété — égouts, éclairage, service d’incendie. »

Le gain pour la population est « énorme », estime le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui préside le Caucus des grandes villes de l’Union des municipalités du Québec. Il cite en exemple les efforts de Gatineau pour faciliter le transport en commun. « Avec pour résultat une augmentation du taux d’achalandage très importante », dit-il, s’appuyant sur les travaux de Catherine Morency, spécialiste de la mobilité à Polytechnique Montréal. Selon lui, la nouvelle légitimité politique des municipalités permet d’interpeller plus vite Québec et Ottawa. « Comme les maires sont toujours sur le terrain, ils sont les premiers à voir ce qui cloche et peuvent rassembler tout le monde pour trouver des solutions. »

Cela dit, la mosaïque municipale québécoise est très contrastée. « Il y a des endroits où il ne se passe pas grand-chose, où les élus se comportent comme des p’tits boss qui empêchent les gens d’apporter des solutions innovantes », constate Gérard Beaudet, coauteur de L’innovation municipale (PUM, 2019). D’où l’importance de bien s’informer avant d’élire domicile quelque part. « On n’achète pas juste une maison ou un logement : on achète un milieu de vie qui doit répondre à nos besoins, et qui y répondra encore dans 10 ou 30 ans, lorsqu’on aura des enfants ou qu’on vieillira », dit-il.

En ce sens, notre palmarès des villes québécoises où il fait bon vivre, qui tire ses données du classement national réalisé par le magazine Maclean’s, constitue un outil de réflexion pour les citoyens, puisqu’il mesure la performance d’une centaine de municipalités dans neuf secteurs, dont la croissance démographique, la vitalité économique et l’accès à la propriété. Des calculs qui, bien sûr, ne rendent pas justice aux critères subjectifs définissant la qualité de vie, comme l’attachement viscéral à son coin de pays. Le palmarès permet tout de même de dégager quelques tendances.

Notamment le fait que près de la moitié des 25 villes classées au sommet comptent moins de 30 000 habitants — dont 7 en bas de 20 000 —, et qu’elles sont presque toutes situées à proximité d’un grand centre urbain. Nos collègues de Maclean’s, qui ont aussi remarqué ce phénomène à l’échelle canadienne, appellent ces bourgades les supercharged small towns, ou « petites villes survitaminées ».

Ces dernières ne sont pas mieux équipées pour répondre aux besoins de leur population, nuance toutefois Anne Latendresse, professeure au Département de géographie sociale à l’UQAM. En tout cas, aucune étude ne le démontre. Si les municipalités moins denses sont si représentées dans le palmarès de L’actualité, c’est d’abord parce que le territoire québécois est surtout constitué de petites et moyennes villes, voire de villages comptant moins de 5 000 habitants, précise la géographe. « L’urbanisation est arrivée tard au Québec, s’accentuant surtout après la Deuxième Guerre mondiale. »

« Cette nostalgie des villages explique en partie leur attrait pour la banlieue » Anne Latendresse, professeure au Département de géographie sociale à l’UQAM

Aujourd’hui encore, les Québécois sont attachés aux paysages champêtres parsemés de vallons et de clochers. « Cette nostalgie des villages explique en partie leur attrait pour la banlieue », soutient Anne Latendresse. L’idée que les localités en périphérie soient plus sécuritaires est aussi ancrée dans l’imaginaire collectif. « Partout dans le monde, les grandes villes ont toujours été associées au désordre, à la violence, à l’anonymat », dit-elle. D’ailleurs, en Amérique du Nord, les Églises protestante et catholique ont longtemps incité les familles à s’établir à l’extérieur des zones urbaines.

« Pourtant, les banlieues ne sont pas plus sécuritaires. Par exemple, on y recense beaucoup d’accidents de voiture, car les gens se permettent de rouler plus vite », note Christopher Barrington-Leigh, professeur à l’École de l’environnement et à l’Institut des politiques sociales et de la santé de l’Université McGill. Leurs habitants sont tout de même plus nombreux à se dire satisfaits de leur vie, selon une étude qu’il a publiée en janvier, basée sur des données de Statistique Canada. En bonne partie parce qu’ils ont tendance à être plus près de leur famille et de leurs amis. « Comparativement aux gens des grands centres, ils sont installés depuis plus longtemps dans leur patelin. Une condition favorable à l’intégration sociale, elle-même un facteur important de bonheur. »

Jadis cités-dortoirs, les villes de banlieue se transforment progressivement en pôles d’emploi autonomes, a également constaté L’actualité. C’est le cas de Mirabel avec son parc aéroportuaire, à une heure de voiture de Montréal, mais aussi de Lévis et de Sainte-Foy, voisines de Québec, où se développe le secteur des services aux entreprises. Un phénomène appelé « polycentrisme métropolitain ». « Lorsque croît l’économie d’une grande ville, les entreprises mobilisant beaucoup d’espace, comme les fabricants de meubles ou d’avions, s’installent où le sol coûte moins cher », explique Mario Carrier, professeur à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, à l’Université Laval. En gros, tandis que les décisions se prennent dans la métropole, la conception se fait en périphérie. Une activité qui stimule à son tour l’ouverture de restaurants et l’offre culturelle, puisque les banlieusards travaillant à proximité de chez eux veulent pouvoir sortir sans se déplacer dans les quartiers centraux.

Cette croissance ne réjouit pas Sébastien Lord, professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage à l’Université de Montréal, qui déplore « la culture d’étalement au Québec », observable entre autres dans les Laurentides. Une culture compromettant les terres agricoles, les écosystèmes et la qualité de l’air. En effet, de 1990 à 2013, les surfaces dites artificielles, qui comprennent notamment les routes, les zones urbaines et les sites d’extraction minière, ont augmenté de 528 km2 dans la moitié sud de la province, soit une portion de territoire un peu plus vaste que l’île de Montréal, selon l’Institut de la statistique du Québec. Et cette expansion s’est faite en majeure partie au détriment des milieux humides, des champs et des forêts.

La Communauté métropolitaine de Montréal, qui regroupe 82 municipalités, devrait mieux encadrer le développement de son territoire, estime Sébastien Lord. Au lieu d’autoriser la construction résidentielle loin sur la Rive-Nord, où il y a peu d’infrastructures, et où l’implantation du transport en commun se justifierait mal en raison de la faible densité de la population, on pourrait plutôt construire dans les zones disponibles au sein de villes déjà développées, croit-il. « Il y a encore des trous, assez pour ne pas s’étaler avant un moment. »

D’autant que la croissance démographique s’essoufflera avec la disparition progressive de la génération du baby-boom. La venue de nouvelles familles dans des municipalités vieillissantes permettrait de rentabiliser les structures en place et de revitaliser les commerces, selon lui. « On ne convaincra pas tous les ménages de faire ce choix. Mais si c’était un sur trois, ce serait déjà ça. Tout le monde ne peut pas avoir son petit bout de forêt ; autrement, elle disparaîtra. »

***

Voici comment se classent les 103 villes du Québec de plus de 10 000 habitants, avec les trois points forts de chacune :