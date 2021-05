Le passeport immunitaire, un ticket vers la liberté

Ottawa est à mettre au point un certificat de vaccination pour permettre aux Canadiens de voyager à l’étranger, apprend-on cette semaine, alors que Québec songe sérieusement à en délivrer un — à condition que les gens aient reçu deux doses de vaccin. Un comité indépendant, formé par l’Institut national de santé publique du Québec, a soupesé les problèmes et les avantages de ce type d’attestation. Quel est le verdict ?

Les bénéfices l’emportent légèrement sur les enjeux éthiques soulevés. Cela dit, on n’a pas émis de recommandation formelle aux autorités de santé publique, comme on le fait d’habitude : c’est surtout un avis pour alimenter la réflexion. À nos yeux, l’avantage principal du passeport immunitaire est la reprise d’activités favorables à la santé mentale, à une bonne condition physique et à la relance économique. Assister à des matchs sportifs, voir du pays, reprendre les sports d’équipe, se présenter à des cours à l’université, participer à des cérémonies religieuses… Un passeport n’éliminerait peut-être pas totalement les gestes barrières, comme le port du masque, mais il pourrait permettre de réduire les exigences de distanciation. Ce qui veut dire, par exemple, que les restaurants et les amphithéâtres pourraient accueillir pas mal plus de monde.

Pourquoi ne pas appuyer tous azimuts le passeport immunitaire ?

Parce qu’on ignore si le vaccin à la base du passeport garantirait une protection en béton, l’immunité complète induite par la vaccination n’ayant pas encore été prouvée. Si des personnes pleinement vaccinées vont à l’étranger, où de nouveaux variants du coronavirus sévissent, pourraient-elles les contracter et les transmettre ? L’utilisation d’une preuve vaccinale n’est pas sans risque, même si les dernières études sur l’efficacité des vaccins sont encourageantes ; nous sommes dans l’attente de données probantes. Ce sont les autorités de santé publique qui décideront si et quand on ira de l’avant avec un passeport, et qui fixeront les critères pour l’obtenir. Elles devront aussi déterminer les modalités de son utilisation, le cas échéant.

À lire aussi Une fête des Mères spéciale pour les vaccinées ?

Sans le passeport, pourra-t-on voyager à nouveau ?

Il est déjà possible de le faire, mais les restrictions sont sévères : il faut notamment passer un test de dépistage trois jours avant l’arrivée au Canada, refaire un autre test à l’aéroport, séjourner à l’hôtel jusqu’au résultat, faire une quarantaine de 14 jours… Pour l’instant, même les personnes vaccinées doivent s’y soumettre. Un passeport immunitaire pourrait possiblement alléger ces obligations, comme c’est le cas en Islande, par exemple.

Quelle forme pourrait prendre la preuve d’immunité ?

Ça pourrait être un code Quick Response (QR) dans nos téléphones cellulaires, fourni par le Registre de vaccination du Québec, ou un document écrit officiel et aisément accessible, afin de ne pas pénaliser ceux qui n’ont pas accès aux technologies. Ce type d’attestation existe déjà : par exemple, certains pays exigent que les voyageurs présentent un Certificat international de vaccination ou de prophylaxie pour protéger leur population du virus de la fièvre jaune. Ce n’est donc pas une nouveauté.

Le passeport pourrait-il être obligatoire pour vaquer à nos activités ?

Le comité ne s’est pas penché sur les aspects légaux entourant la délivrance d’un certificat, mais il serait injustifiable sur le plan éthique que le gouvernement force les citoyens à se le procurer, et qu’il demande aux commerçants de l’exiger pour la fréquentation de leur établissement. D’abord parce que la vaccination n’est pas obligatoire — il faudrait une urgence sanitaire extrêmement grave pour qu’elle le devienne. De plus, le comité estime qu’un employeur ne pourrait pas imposer la preuve vaccinale à son personnel, car ça risquerait de priver des gens de leur revenu, qui est un bien essentiel. Sur le plan éthique, ce n’est pas défendable. La présence d’employés non vaccinés sur les lieux de travail peut poser un risque pour les autres, mais il y a moyen de le minimiser, par exemple en proposant un dépistage régulier et en réorganisant les postes, afin de limiter la proximité de ceux qui ne sont pas immunisés.

À lire aussi Six pistes pour comprendre (et aider) les conspirationnistes

Certains jugent qu’un passeport vaccinal porterait atteinte à la vie privée. Quelle est votre position sur ce sujet ?

Selon nous, il est possible de créer une preuve immunitaire qui divulguerait un minimum de données personnelles — le type de vaccin reçu, la date de vaccination, le vaccinateur, la durée de l’immunité, et c’est tout. Il n’est pas question de donner accès au profil clinique. Au Québec, ces informations sont bien protégées.

Quel est le principal désavantage du passeport ?

Ça peut créer de la discrimination à l’égard de ceux qui n’ont pas encore été pleinement vaccinés, qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, ou qui ne veulent pas l’être. Ainsi, les gens immunisés auraient accès plus vite à des loisirs ou à des voyages. Il s’agit toutefois d’une situation temporaire, qui disparaîtra au fur et à mesure que la campagne de vaccination avancera, jusqu’à ce que l’immunité collective soit atteinte. Entre-temps, on pourrait trouver des accommodements pour permettre aux non-vaccinés de participer à des événements ou de fréquenter des lieux de rencontre. Au final, l’enjeu de l’iniquité, que l’on doit tout de même chercher à réduire le plus possible dans les utilisations éventuelles du passeport vaccinal, ne doit pas priver l’ensemble de la population des bénéfices apportés par le retour progressif à la vie normale.