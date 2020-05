Le port du masque obligatoire ?

Même s’il y a d’abord eu quelques tergiversations sur le sujet, les autorités de la santé publique suggèrent maintenant fortement aux Québécois de porter le couvre-visage dans les lieux publics afin de diminuer les risques de propagation du virus. Le masque servant d’abord à protéger son entourage et non soi-même, les citoyens sont-ils prêts à faire preuve d’une sorte d’altruisme au prix d’un certain inconfort ?

Le plus récent sondage hebdomadaire de Léger pour le compte de l’Association des études canadiennes a exploré la question des masques plus tôt cette semaine auprès d’un échantillon de 1 510 Canadiens et 1 005 Américains.

Alors que 50 % des Québécois, et 45 % des Canadiens, affirment enfiler leur couvre-visage dans les lieux publics, un plus grand pourcentage encore d’Américains, soit 78 %, disent le porter. Ces chiffres peuvent sembler étonnants pour certains, mais ils nous indiquent une fois de plus que ce que nous observons dans les médias sociaux — tous ces Américains qui s’opposent avec vigueur au port du masque dans de nombreuses vidéos devenues virales — ne représente qu’une minorité bien vocale. N’en déplaise au président Trump, qui s’est moqué de son adversaire Joe Biden qui en portait un lors d’une cérémonie pour le Memorial Day, une majorité d’Américains sont en faveur du port du masque dans les lieux publics.

Les Canadiens, eux, sont divisés. C’est au Québec et en Ontario (51 %) que le masque est le plus porté, alors que dans les Prairies et en Alberta, seulement 32 % des répondants disent l’avoir adopté.

C’est principalement à l’épicerie (41 %) et à la pharmacie (37 %) que les Canadiens le portent plus volontiers.

On peut s’étonner que seulement 10 % des répondants affirment adopter le masque dans les transports publics (bus, métro, tramway, etc.). La page web de la STM indique pourtant que son usage est fortement recommandé, alors qu’il peut être « difficile de garder une distance physique de deux mètres entre vous et les autres ». D’ailleurs, depuis le début de la semaine, des masques sont distribués par la STM dans certaines stations de métro.

Si la propagation du virus devait reprendre de la vigueur au cours des prochains mois, les gouvernements pourraient rendre le port du masque en public obligatoire. Une majorité de Canadiens (51 %) serait en faveur d’une telle mesure. Cette proportion grimpe à 59 % au Québec et à 57 % en Ontario. Chez nos voisins du Sud, deux tiers des répondants (65 %) sont aussi en faveur d’une telle mesure, alors que 27 % s’y opposent.

Il est intéressant de constater que la proportion de Canadiens qui se dit en faveur du masque obligatoire est plus élevée que celle qui affirme déjà porter le masque en public — autrement dit : « Je ne porte pas le masque, mais je vais le faire si c’est obligatoire. » Nous observons la tendance inverse aux États-Unis : 65 % sont en faveur du port du masque obligatoire, mais 78 % le portent déjà : « Je porte le masque, mais je ne veux pas que ça soit obligatoire… »

Les directives de Santé publique Canada concernant le port du masque sont disponibles sur cette page.

