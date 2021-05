Le pouvoir des belles

La beauté d’une femme est un immense pouvoir. Un pouvoir dont, évidemment, on peut abuser. C’est l’angle mort que j’ai trouvé dans cette fameuse affaire de Maripier Morin. Certains diront qu’on en parle trop. Certes. Mais encore là, je ne suis pas sûre. Si on en parle autant, c’est parce qu’il y a plusieurs angles et paliers de complexité à cette affaire. Et parce que nous devons composer avec un nouvel élément qui s’insère dans le dialogue social : la présence des médias sociaux.

Ces plateformes cacophoniques ne sont pas toujours simples à gérer, si bien que les messages s’y perdent. Il est souvent difficile de dégager un sens de ce qui s’y passe, et elles s’apparentent à un gros chaudron où tout se mélange… et on brasse, et on brasse et on brasse. Mais de cette bouillie, on peut tout de même parfois extraire des éléments qui font progresser des enjeux, qui éveillent les consciences et donnent une voix à des causes ou à des gens qui, auparavant, ne se faisaient jamais entendre. Cela dit, bonjour l’ambiance.

Nous devons donc traiter des histoires qui se retrouvent au tribunal populaire, nous n’avons tout simplement plus le choix. Le poids des réseaux sociaux et de la somme des voix qui s’en servent ne peuvent plus être ignorés, même si l’on préférerait se fier seulement aux anciennes institutions, éprouvées et solides, comme la justice, le journalisme, la politique… Mais c’est le chaudron qui, justement, fait et fera évoluer les institutions sociales. Alors Maripier, qu’on le veuille ou non, on doit en parler.

Elle est le symbole de ce qui peut désormais se passer à notre époque. Les ragots de bureau, de plateau ou de studio deviennent un jour trop nombreux et il suffit que le spot de l’hélico des média sociaux survole ton cas pour que, paf ! ton ombre et ton côté sombre soient exposés à tous.

Louis C.K., un génie comique, qui a aussi perdu sa tribune et son micro parce qu’il avait été accusé d’inconduite sexuelle (pour s’être masturbé devant des femmes non consentantes), disait au public qu’il lui restait après cette saga : « Now, you know my thing. » Maintenant, vous connaissez mon travers. Vous connaissez ce qui fait de moi un monstre. Et monstres, nous sommes tous. Enfin, des monstres potentiels. Nous avons tous un côté sombre, mais nous sommes très, très nombreux à savoir le contrôler. Et puis, nous sommes beaucoup à avoir appris. Par des parents, des proches, un environnement, un thérapeute, nous avons appris à dompter ce côté sombre. Mais certains ne savent pas faire ça. Certains ont le monstre qui pendouille. Et ils blessent. Et blessent. Et blessent, à répétition.

La moindre des choses, une fois que le projecteur arrive sur ton monstre parce que tu as cessé de le maîtriser, c’est de t’en excuser et de te retirer. Et plus l’offense est grande, plus tu devrais te retirer longtemps. Dans le cas de Maripier Morin, on avait manifestement affaire à une fille qui avait perdu le contrôle. Et que l’on avait autorisée à perdre le contrôle parce que son pouvoir de séduction rapportait gros. Ceux qui la veulent déjà de retour se souviennent sûrement que sa présence était payante. Mais quand t’es rendue aussi débridée humainement, au point de faire mal à beaucoup de gens et de laisser derrière toi des traînées toxiques, je pense que tu devrais partir plus longtemps. Et qui sait, si l’attention et la séduction sont pour toi une drogue (outre l’alcool et le reste), peut-être que le seul endroit au monde où tu trouveras ton bonheur sera sous la lumière du projecteur. En tout cas, l’apprentissage qu’il faut faire pour s’aimer assez sans carburer à la séduction maladive, c’est long. Plus long que six mois. Bonne chance, Maripier.