Le pouvoir des mots

Tout est une question de mots, au fond, et très souvent, des mots qui ne sont pas prononcés. Tus, volontairement modifiés ou détournés, les mots sont parfois encore plus lourds. Trois exemples tirés de l’actualité des derniers jours.

Confinement

On l’est ou on ne l’est pas, confinés ? Au pays ludique des Cubes énergie, on préfère appeler ça le « Défi 28 jours ». Enwoye, grande claque dans le dos, t’es capab’, mon grand, de faire ton effort et de cesser toute interaction sociale pendant un mois. Et après ? On verra. On nommera la suite « Opération Noël », ou encore « Novembre, me semble ! ». Pourrait-on s’adresser à nous comme à des adultes, utiliser des mots précis, même s’ils font mal ? Nous dire qu’on nous confine, nous demander clairement un sacrifice collectif, et prévoir d’emblée des conséquences concrètes pour les délinquants ? Les Québécois, dans leur écrasante majorité, bien que latins, sont responsables.

COVID-19

Alors, il l’a ou il l’a pas, le Donald ? Au vu des stupéfiants derniers jours, certains en doutent, même s’ils ne sont pas des disciples d’Alexis Cossette-Trudel (qui analyse entre autres la théorie QAnon sur sa chaîne YouTube). Quand exactement, dans quel contexte, de qui précisément le président Trump a-t-il attrapé le virus ? Tout est volontairement opaque et flou dans la communication présidentielle. À l’hôpital militaire Walter Reed, en banlieue de Washington, une équipe de 12 médecins — qui lui ont donné, en plus d’un supplément d’oxygène, un corticoïde efficace contre les formes graves de la COVID-19, l’antiviral remdesivir et un cocktail expérimental d’anticorps synthétiques — se sont affairés autour du principal adversaire des soins médicaux pour tous aux États-Unis, celui-là même qui soutenait le printemps dernier que la COVID-19 n’était « qu’une mauvaise grippe », alors qu’elle a causé à ce jour près de 210 000 décès aux États-Unis, et qui n’a payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en 2016 et 2017. Douze médecins, en fait 12 spin doctors. Ironique.

À force de miner les mots, d’exploser les idées, de se moquer de la vérité et de détourner le sens, Trump a amené tout le monde à douter de tout. L’inventeur des fake news a préparé le terrain. Il l’a ou pas ? C’est grave, mais pas tant, il renouvelle les termes de la maladie, devient un spécialiste autoproclamé de la COVID, des notions apprises à l’université de la vie, a-t-il dit dimanche. Dieu seul connaît son état, et Trump seul sait comment l’instrumentaliser. Ce qu’on sait hors de tout doute, c’est que les millions d’Américains infectés n’ont pas droit au traitement présidentiel, et que cette campagne électorale qui était très mal partie procurera des rebondissements stratosphériques d’ici le 3 novembre.

Racisme systémique

D’abord, il y a eu les mots dégradants, infâmes, utilisés par l’infirmière et la préposée aux bénéficiaires de l’hôpital, à Joliette, censées s’occuper de Joyce Echaquan, 7 minutes et 12 secondes avant sa mort. Des mots particulièrement dérangeants, qu’on ne veut pas entendre de la bouche d’anges gardiens — un autre beau sophisme covidien. Des madames pas fines et racistes, qui ont fait le choix des soins « hospitaliers », ça existe, même à Joliette. Mais un corps médical qui, selon certains récits, humilie de manière récurrente les autochtones qui vont à l’hôpital pour s’y faire soigner ? Des réserves autochtones sans eau potable et sans services, avec des avis d’ébullition d’eau en vigueur depuis des années ? Des services pitoyables de la part du gouvernement, du mépris infantilisant, des pensionnats autochtones qui ont sévi jusque dans les années 1970, tentant d’annihiler l’Indien ? C’est une entreprise institutionnalisée et concertée et ça s’appelle du racisme systémique. C’est notre cas à nous, honteux. Les Québécois francophones ont beau avoir été colonisés, ils ont aussi été des colonisateurs, ceux des Premières Nations. L’admettre serait le début de la fin d’une souffrance collective, des deux bords. Pourquoi un tel entêtement ? Probablement pour des enjeux politiques et de réparation. Mais aussi par incapacité psychologique à renoncer, quelque part, enfoui profondément en nous, à notre statut unique de colonisé…