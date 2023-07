Le répertoire des bonheurs improbables : le plaisir démodé de fumer en auto la nuit

« Quand la noirceur envahit le monde, il faut juste ouvrir les yeux plus grands pour trouver la lumière qui donne ses couleurs à la vie », affirme notre chroniqueur David Desjardins. Dans cette série, il nous dresse une liste de personnes, de choses et d’endroits plus étranges les uns que les autres, qui lui servent de sources d’émerveillement.

La nuit je mens, je roule en char à travers ma peine.

S’cusez-la. Mon emprunt à Alain Bashung paraît un peu forcé et il devrait être décliné au passé pour demeurer fidèle à la réalité. Il fut une époque où je faisais cela : je me trouvais une excuse, n’importe quoi, pour partir rouler la nuit. En fumant des cigarettes en série. Pour réduire mes blues en cendres.

Bashung est mort d’un cancer du poumon. Se balader en voiture est devenu écologiquement (et donc socialement) répréhensible. Désormais, je roule à vélo. Des centaines de kilomètres par semaine. Ça fait pareil, comme on dit.

Il paraît aussi que Bashung a tâté du cyclisme sur piste avant de choisir le rock, puis la chanson. Mais bon, on s’en fout un peu.

Ce qui m’intéresse, c’est la nostalgie de ces nuits où j’avais « dans les bottes des montagnes de questions ». Vingt et un, vingt-deux ans. Pas vraiment d’avenir prévisible devant moi. Décrocheur du cégep en série. Collectionneur d’amours mortes. Rockeur à bout de cœur. Ma mère possédait une Dodge Grand Caravan que je lui avais empruntée à très long terme. À son bord, je partais seul refaire de l’espace dans ma tête en n’allant nulle part.

C’est dur d’être jeune. On te dit : c’est le plus beau moment de ta vie. Mais c’est tellement difficile d’en profiter quand rien ne te parle, quand tu ne souhaites entrer dans aucune des cases qui te sont proposées, quand tout ce que tu as, c’est ce que tu sais, et que ce savoir, cette culture, tu les portes en bandoulière comme Rambo sa cartouchière. Pas très subtilement, donc. Et avec un certain poids. Je me sentais lesté par la conscience que le monde dans lequel j’allais devoir évoluer me dégoûtait le plus souvent. Je le connaissais déjà trop bien. Mais en même temps, pas du tout.

Je me rends compte qu’il s’agissait de temps simples, presque binaires. Je connaissais pas mal plus la théorie que la pratique.

J’ai la nostalgie à géométrie variable. Elle replie ses ailes dans les moments où j’idéalise trop le passé. Ici, je n’oublie rien de ce qui allait mal pour moi : presque tout. Je me souviens seulement de ces moments bénis que, j’espère, vous aussi avez connus. Ceux qui nous font grandir et apprendre à vivre.

L’été, la vitre descendue, mon coude qui dépasse de l’habitacle et fend l’air, la camionnette qui file beaucoup trop vite sur la 40. Dans les haut-parleurs, ce qui joue à Radio-Can, ou CBC, ou CKRL. Souvent du jazz, du blues. Il s’agissait de me donner un peu de Coltrane, pas mal de nicotine et le défilement incessant des lampadaires au sodium pour que j’entre en transe. Quand je repense à ma jeunesse, ces balades solitaires comptent parmi ses plus beaux moments, même si ce sont aussi les plus tristes.

Je termine ici cette série sur les bonheurs improbables, commencée en novembre, par un plaisir révolu, donc. Il n’est plus question de brûler des clopes à la chaîne ou de l’essence à faire fléchir la jauge de l’auto pour n’aller nulle part.

J’aurai 50 ans dans un an. J’habite ce lieu de l’existence qui a connu la douleur, la peine, la joie, l’ennui, l’excitation, le ravissement, la désillusion. Je suis en mesure d’apprécier l’exacte signification de ce que dit Richard Desjardins quand il chante : « pas de malheur, pas de bonheur ».

J’ai pris et continue de prendre des risques parce qu’ils sont pour moi au cœur de la vie. C’est par là que les plus enivrants vertiges surviennent, le malheur aussi. Il ne se produit rien d’intéressant si on ne sort jamais de son salon. C’est de cela que voulait parler cette série : oser parfois emprunter un chemin moins fréquenté, en espérant y trouver une lumière nouvelle.

J’aime me souvenir du temps où je roulais la nuit en fumant. Il me rappelle le parcours tortueux qui mène à des décisions difficiles mais indispensables au bonheur. Aimer sans compromis, mais en laissant de côté l’intransigeance des convictions qui condamne à la déception. À moins d’être fort comme Constance Debré, ce que je ne suis pas.

La voie que j’ai choisie n’est pas celle que j’imaginais à l’époque. Elle me convient cependant très bien. Un peu de travers. Dans la norme avec un pied dans la marge. Une marge qui s’exprime de plus en plus dans la recherche de compromis intellectuels où l’affrontement n’est plus un mode de vie, où la conversation et l’écoute prennent une place croissante. Où les certitudes partent en fumée par la fenêtre d’existences qui, comme ma Dodge Caravan, déboulent à plus de 100 à l’heure. Quand tout se polarise, la nuance devient une forme d’excentricité.

Ces plaisirs improbables recensés ici depuis des mois témoignent aussi de ma tentative d’évoluer dans le monde, en faisant souvent des pas de côté. Ce sont des failles dans l’ordinaire. Pas des ruptures. Juste de petites fêlures. Ce qui est trop lisse nous tue. Impossible de nous y agripper, ça nous glisse entre les doigts.

La nuit, dans l’auto, je ne fuyais pas, je cherchais. J’essayais de réconcilier des mondes. Je regarde ma fille de 18 ans faire pareil, à sa manière. Je repense à mes angoisses de l’époque, mais aussi à la saveur de cette vie qui goûte si bon et fait si mal à cet âge.

Un peu de lucidité et un soupçon de nostalgie me font prendre conscience de l’intensité des premières fois et de la richesse de leur accumulation, de l’ivresse des périls plus ou moins mesurés et de l’immense influence de la chance sur le cours de nos existences. Ils me font voir que les compromis ne sont pas toujours des trahisons et qu’il faut parfois aller trop loin pour trouver un centre qui puisse tenir le coup devant les pressions de la normalité.

J’aime regarder dans le rétroviseur. C’est ce que je fais en observant ma fille. Et les jeunes en général, qui ne sont ni moins bons ni meilleurs que nous. Différents et tout à fait semblables en même temps. D’autres, comme moi avant eux, pénètrent dans la nuit comme ils le peuvent pour passer à travers la peine. Je pense à eux avec tendresse. Ils ne savent pas encore à quel point la vie est complexe, faite de mille détours, de nuances et de décisions cruciales qui changent tout. Je leur envie ça. C’est ma seule authentique nostalgie. Celle de l’ignorance qui transforme l’inconscience en courage, la beauté en idéal, et permet de mesurer l’avenir en minutes plutôt qu’en années.

Ça permet aussi de se sentir invincible et de croire qu’il est parfaitement convenable d’aligner les nuits blanches à manger des kilomètres et avaler de la fumée.