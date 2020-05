Le village en ville

Ça prend un village. On le sait. On le dit. Élever un enfant prend un village. Je le savais, mais pas comme je le sais maintenant. Maintenant que je n’ai plus mon village.

Ça prend effectivement un village et nous, les mères, ne pouvons pas l’admettre. Il y a quelque chose dans nos os, dans notre ADN qui dit que nous devrions pouvoir le faire seule. Être assez. Pouvoir tout prendre. Tout porter. Tout faire. Protéger, écouter, être là. Répondre. Consoler nos enfants, les cajoler, les couvrir. Les envelopper de nos longues ailes. Les protéger de la pluie. De l’orage. Rester là, la tête dans le vent, mais les couver. À tout prix.

Le prix est parfois cher payé. Le prix, c’est que nous donnerions tout. Nous donnerions tout et je sais que vous le feriez. Et je sais que vous le faites.

J’ai passé une fête des Mères sombre. Non pas parce qu’elle n’a pas été éclairée des mille rayons de soleil de mes enfants, de leurs cachoteries, de leurs mots chuchotés (mal) pour ne « pas que maman entende »… Des colliers soigneusement préparés, en comptant les perles ! Sur des cordons élastiques que j’ai dû nouer, les yeux fermés.

J’ai été éclairée de leur lumière, des deux roses que ma fille de cinq ans voulait impérativement que mon mari aille acheter à l’épicerie, consigne à l’appui : « Tu sais là, comme la fleur orange que je gardais les pédales pour mon bricolage ? »

Mais les temps sont sombres. Et quand le bateau tangue, la capitaine est inquiète. Les matelots sont sur le pont, ils se reposent. Ils jouent. Se chamaillent… Mais le bateau dérive. J’abandonne. Il y a des jours où j’abandonne. Où tout devient trop. Où le rocher devient trop lourd. Et le monde que je porte généralement à bout de bras menace de s’écrouler. Il y a des jours où je ne peux pas répondre. En temps normal, en temps de non-crise, c’est là que le village intervient. C’est là que la relève arrive. C’est là que les voisines qui étendaient jadis leur linge au-dessus des ruelles prenaient le relais. « A’r’soudaient » d’en dessous, comme aurait dit ma grand-mère.

Elle en a élevé 10. Des enfants. À eux seuls, ils étaient le village. J’en ai trois, qui sont encore petits. Qui sont surtout citadins. Peu habitués à être confinés (comme nous tous) parce que la ville est ce qu’ils habitent. Le parc. La cour d’école. La ruelle. Les perrons. C’est ce qui fait la ville. Elle nous manque et elle nous est impossible. Nous voudrions la fuir. Bien sûr. S’envoler. Partir, pour protéger les petits.

