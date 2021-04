J’ai du mal à comprendre. Pensez-vous que ce sont des gens différents qui habitent au Québec chaque fois que vous faites une annonce ? J’écoute la radio depuis à peu près le début de la pandémie. À part peut-être pendant deux mois où j’étais trop occupée à faire des attaques de panique. Mais sinon, j’écoute beaucoup ce qui se dit, je lis les journaux, je passe ma vie sur Twitter, bref, le discours quotidien, le dialogue social qui se déploie sur plusieurs sujets et module au fil du temps m’intéresse.

C’est pourquoi je suis fidèle aux conférences de presse de monsieur Legault comme je le suis aux matchs des Canadiens et l’étais aux épisodes de Passe-Partout. Mais j’avoue que notre trio santé est parfois dur à suivre. Personnellement, je ne voudrais pas en faire partie. Si j’avais passé ma carrière à avoir l’ambition de finir première ministre, j’aurais l’impression d’avoir mal pigé mes cartes avec un premier mandat marqué par une pandémie qui arrive tous les 100 ans. (Je salue aussi au passage la mairesse de ma belle ville.)

Je serais affreusement tannée de compter les morts, je serais affreusement tannée de voir des pans de la société s’écrouler, je serais joyeusement écœurée de devoir piloter mon bateau dans la tempête. MAIS. Pas le choix. Pas le choix, comme nous tous. Ce qui me sidère, c’est qu’à ce stade-ci, et peut-être que je me trompe, monsieur Legault ne nous voie pas venir plus que ça. Allô ? On n’a pas changé. C’est encore nous, comme au début. J’écoute les tribunes téléphoniques à la radio et le discours reste pratiquement le même à chaque annonce. La proportion de gens pour ou contre, la proportion de gens qui voudraient des mesures ultradraconiennes « pour qu’on en finisse », la proportion de gens qui disent « moi, je respecte les mesures, mais les autres, non, et on paye pour ces gens-là », ceux qui disent que le gouvernement n’a pas à nous imposer des règles, ceux qui pensent qu’on capote pour rien… Ceux qui disent « oui, mais moi… ».

À lire aussi Est-ce que tout a changé ?

Ils sont tous là. Depuis le début. Ça ne change pas. Alors comment se fait-il que vous ayez desserré la vis dès que ça s’est mis à aller un peu mieux en sachant qu’exactement les mêmes Québécois allaient se trouver une excuse pour justifier leurs écarts ? C’est de la politique ? Vous vouliez leur donner une carotte en attendant le prochain bâton ? C’était sûr qu’on ne serait pas épargnés par une troisième vague, on n’a pas été épargnés une seule fois depuis le début. On a les mêmes virus et les mêmes comportements que partout ailleurs. La seule chose qui semble fonctionner, ce sont les règles strictes (mais pas draconiennes) et précises, et — c’est bien dommage — les contraventions. Le punitif. Il y a un bout de la population qui ne peut et ne veut tout simplement pas suivre.

À ce stade-ci, on devrait savoir ça par cœur. Une société avance malheureusement au rythme de ceux qui la retardent.