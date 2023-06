L’échec du rail

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une vingtaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Sur son blogue Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain lors de ses voyages autour du monde.

C’est devenu un cliché de déclarer son amour pour les trains, puis de dire à quel point les choses étaient mieux dans le bon vieux temps. Allez, papy, l’ère de la vapeur est révolue, c’est le moment d’acheter une Tesla !

J’espère que vous allez tout de même me faire le plaisir de prendre un instant pour lire ce qui suit, car en ce qui concerne les trains de passagers, les choses étaient vraiment mieux (avec des voyages plus rapides, et plus fréquents) en Amérique du Nord il n’y a pas si longtemps. Cela pourrait être à nouveau le cas. Étant donné que le président actuel des États-Unis est Joe « Amtrak » Biden (il affirme avoir davantage pris le train que l’avion lorsqu’il était vice-président) et que le premier ministre du Canada n’est pas un conservateur, cela devrait même à nouveau être le cas. Un service étendu de transport ferroviaire interurbain de passagers, de préférence électrique et abordable, devrait être une évidence : l’un des fruits les plus faciles à cueillir quand il s’agit de lutter contre la crise climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il y a un siècle, les États-Unis avaient le plus grand réseau de voies ferrées au monde : 610 000 km au total. Dès 1934, le Pioneer Zephyr de Burlington traversait les 1 660 km du Midwest rural entre Denver et Chicago à une vitesse moyenne de 125 km/h, atteignant régulièrement 180 km/h. Dans les années 1950, pour se rendre de Chicago à Minneapolis, il ne fallait que quatre heures et demie à bord de l’Olympian Hiawatha (aujourd’hui, en empruntant l’Empire Builder d’Amtrak, il en faut plus de huit). Des wagons-couchettes fabuleusement aménagés et des chefs cuisiniers rivalisant avec les meilleurs de New York ont fait de voyages en train — comme le Super Chief, à destination de Hollywood — des expériences glamour connues internationalement.

Le réseau ferroviaire infiniment ramifié des États-Unis, dont les veines et les capillaires atteignaient autrefois chaque petite ville du pays, s’est réduit à 160 000 km, soit le même niveau qu’en 1881. En 2022, Amtrak a fièrement annoncé un record de fréquentation de 23 millions de passagers, ce qui n’est pas si mal, sauf si l’on compare avec les années 1920, lorsque les trains américains transportaient 1,3 milliard de passagers par an.

Et les trains américains étaient les plus performants au monde : en 1967, une locomotive à turbine à gaz, ou turbotrain, a battu le record de vitesse en atteignant 275 km/h sur une voie du New Jersey. Dans les années 1970, un turbotrain exploité par le Canadien National a effectué le trajet Toronto-Montréal en 3 heures et 59 minutes. La dernière fois que j’ai pris un train de VIA Rail pour me rendre à Toronto, il m’a fallu plus de cinq heures — plus que ça, en fait, car nous sommes arrivés à la gare Union avec une demi-heure de retard, ce qui est presque toujours le cas. La dernière fois que j’ai emprunté l’Adirondack d’Amtrak de Montréal à New York (il s’agissait autrefois d’un service de nuit, ce qui devrait être le cas à nouveau), cela m’a demandé toute la journée et, une fois pris en compte les retards à la frontière et les arrêts aléatoires dans les champs d’agriculteurs, j’ai calculé que la vitesse moyenne avait été de 50 km/h.

Lorsque je voyage en Italie, en France, en Allemagne ou en Espagne, je peux compter sur les trains de passagers pour me conduire presque partout où je veux aller. En Europe, le fret est transporté par camion, alors que les voyageurs sont amenés par train électrique à grande vitesse ; en Amérique du Nord, c’est l’inverse (avec souvent des résultats tragiques : souvenez-vous du déraillement qui a anéanti le centre de Lac-Mégantic, ou du déversement de produits chimiques qui a fait monter un nuage noir dans l’Ohio au début de l’année). Récemment, les trains-couchettes européens ont connu une renaissance, notamment ceux du service Nightjet, de Zurich à Amsterdam, qui vous permettent d’économiser une chambre d’hôtel et de vous réveiller dans une nouvelle ville.

Certains affirment que la géographie de l’Europe la rend plus adaptée au train, alors que l’Amérique du Nord serait plus adaptée à l’avion. La première réponse, évidente, est que nous jouissions d’un service ferroviaire rapide et confortable sur l’ensemble du continent jusqu’aux années 1950. La seconde est que de vastes étendues de ce continent sont assez densément peuplées et seraient mieux desservies par le transport ferroviaire de passagers. La densité de population du Midwest américain est semblable à celle de l’Espagne. Or, l’Espagne dispose de 3 600 km de voies ferrées à grande vitesse, tandis que le Midwest n’en compte, voyons voir… aucun.

L’un des itinéraires les plus évidents pour une ligne ferroviaire à grande vitesse serait un trajet reliant Québec à Windsor, en passant par Toronto et Montréal. Une proportion étonnante de 50 % des 39 millions d’habitants du Canada vit dans ce corridor. Pourtant, VIA Rail continue de faire circuler des trains diésel lents, peu fréquents et souvent en retard. De plus, les billets peuvent être chers — parfois 120 dollars pour un aller simple entre Toronto et Montréal —, surtout si vous ne réservez pas quelques semaines à l’avance. En comparaison, entre Barcelone et Madrid, soit une distance équivalente, vous pouvez obtenir un aller simple sur les trains à grande vitesse Avlo pour seulement sept euros.

Au Canada, d’aussi loin que je me souvienne, j’ai entendu des rumeurs sur des services ferroviaires électriques plus fréquents. Certains signes semblent indiquer que les choses évoluent favorablement. Récemment, de nouvelles rames de train fabriquées par Siemens ont été mises en service (elles sont toujours diésel, mais peuvent être converties pour fonctionner à l’électricité).

Aux dernières nouvelles, le Canada envisagerait de mettre en place un « train à haute fréquence » dans le corridor Windsor-Québec. Il ne s’agit pas, comme vous le remarquerez, d’un « train à grande vitesse ». Comme d’habitude, nous, les Canadiens, allons procéder avec une abondance de précautions, ce qui signifie que nous serons certainement obligés d’attendre l’année 2052 pour voir notre premier vrai TGV — juste à temps pour assister aux feux de forêt brûlant à l’année et autres catastrophes climatiques. Réaliser des études sur un train à grande vitesse sans jamais le construire est devenu une telle plaisanterie qu’il y a une dizaine d’années, l’émission d’humour Rick Mercer Report en a fait une parodie (« Le Canada est depuis longtemps un leader mondial dans l’étude des trains à grande vitesse… »).

Les États-Unis disposent de quelques trains à grande vitesse : par exemple l’Acela, qui relie Washington à New York en 2 heures et 45 minutes. Bien que ses locomotives soient capables de rouler à 320 km/h, l’Acela atteint à peine 140 km/h entre ces deux villes. En Europe, il serait considéré comme un train express régional, et non comme un véritable train à grande vitesse. De plus, il peut être coûteux : jusqu’à 200 dollars pour un aller simple. Le train Brightline, qui relie Miami à West Palm Beach, n’est pas non plus à la hauteur : annoncé comme un train à grande vitesse, il roule en moyenne à 130 km/h.

La grande vitesse, ce serait super. Mais dans l’état actuel des choses, je me contenterais d’un service ferroviaire plus fréquent, plus agréable, plus répandu (et, pourquoi pas, rêvons grand, plus abordable) entre les villes d’Amérique du Nord. Je continue à préférer le train à la voiture pour les trajets d’un centre-ville à un autre, mais il s’avère souvent plus cher et moins pratique.

Je vous laisse avec une lueur d’espoir au bout de ce très long tunnel. Andy Byford, ancien directeur des systèmes de transport de Sydney, Londres, Toronto et New York, qui a fait des miracles, a récemment été nommé vice-président directeur d’Amtrak. Imaginer que le « Train Daddy », comme on l’a surnommé à New York, sera capable de révolutionner un service squelettique est peut-être un peu exagéré. Mais je suis encouragé par une autre bonne nouvelle : « Amtrak a annoncé qu’elle prévoyait remplacer ses wagons de trains longue distance existants par des modèles plus récents, qui seront mis en service sur 14 itinéraires de nuit, dont le populaire California Zephyr, qui relie Chicago et San Francisco…», rapporte le magazine AFAR.

Des trains-couchettes ? Ils ne sont peut-être pas rapides — mettre toute la nuit pour arriver à destination, c’est un peu le but —, mais c’est un début. Et le simple fait de voir le nom California Zephyr imprimé réconforte les passionnés de train grincheux.