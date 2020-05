L’école est finie

Ma mère connaît l’histoire de chacun de ses arbres. Non, attendez. Avant de vous parler des arbres de ma mère, je dois vous avouer que je suis en colère. La charge de travail que nous demande dorénavant l’école pour clore l’année scolaire me met en rogne.

Loin de moi l’idée de mettre le fardeau de la culpabilité sur les enseignants. J’ai trois enfants au primaire, ils vont dans une petite école publique que j’adore, et je vois la bonne volonté de leurs enseignantes et de la direction pour suivre les directives de la santé publique, respecter ce qu’exige le gouvernement, et pour soulager d’une quelconque manière les parents. Mais voyez-vous, les parents ne sont pas regroupés en syndicat. Nous sommes éparpillés, nous ne nous connaissons pas et nous avons des couches à changer, des repas à préparer, des petits à consoler, de la discipline à faire… Si vous voulez abuser de nous, nous serons très mal organisés pour nous défendre.

Vous nous prenez, après deux mois et demi éreintants, dans l’incertitude la plus totale, souvent vécue dans des espaces petits, en bordel, bruyants et dans lesquels, comble du comble, nous devons travailler (pour ceux qui n’auraient pas perdu leur emploi et ne vivraient pas, en plus, le stress du chômage).

Demander aux parents, monsieur le ministre de l’Éducation, de « passer en mode plein régime », selon vos mots, de redoubler d’efforts avant la fin de l’année pour faire en sorte que nos petits continuent à apprendre est au mieux irréaliste, au pire un ajout à la détresse ambiante.

Bien sûr, de mes communications avec les trois enseignantes de mes enfants, j’ai déduit que, même si certains travaux seront obligatoires (pour le plus grand), l’école s’attend à ce que les parents fassent ce qu’ils peuvent. Mais mettez-vous à notre place : aucun parent ne souhaite avoir l’impression qu’il sacrifie l’apprentissage de son enfant ! Pourtant, c’est ce que nous sacrifions pour sauver nos jobs. Nous ne sommes pas dupes et vous ne l’êtes pas non plus : les parents qui travaillent ne peuvent pas risquer de perdre en plus leurs revenus, c’est ce qui fait tenir le reste. Évidemment, nous devons donc souvent privilégier le temps que nous passons à travailler.

Les parents doivent s’exprimer et raconter la colère qui gronde. Vous avez changé la date de réouverture des écoles deux fois pour finalement l’annuler, et ce, sans même nous annoncer une quelconque forme de relève. Une suite. Une solution. Vous avez maintenant affaire à une horde de parents zombies, souvent dépassés par la situation, crevés, soumis à une pression rarement atteinte, et qui essaient tant bien que mal de sauver leurs petits et leur santé mentale. Dans ce contexte, vous comprendrez que le théorème de Pythagore et le plongeon du céleri dans de l’eau colorée (pour démontrer que les plantes boivent)… ça passe sous le radar.

Je comprends que l’école doive nous faire part du travail à faire. Je comprends que le gouvernement veuille assurer ses arrières avec un plan, montrer qu’il ne nous a pas abandonnés. Mais dans les faits, je reçois un horaire de réunions Zoom pour la maternelle, pour la 3e et la 5e année, les réunions tombent en même temps, j’ai trois matières par enfant à superviser, des travaux à leur faire rendre… Qui, pensez-vous, doit comprendre, organiser, imprimer et superviser tout ça ? Quand monsieur le premier ministre répète en conférence de presse que « l’école n’est pas finie », j’espère qu’il comprend ce qu’il fait porter aux parents.

Du même auteur L’espoir des canettes

J’ai bien vu, quand nos petits buvaient de l’eau contenant du plomb, que vous avez collé au mur un écriteau disant « Faire couler l’eau une minute avant de la boire ». Vous saviez sûrement que cette formule n’était pas réaliste. Qu’aucun enfant n’allait attendre une minute pour boire, quand certains ne savent parfois même pas compter jusqu’à 60. Mais qu’à cela ne tienne, l’écriteau était au mur, vous ne pouviez pas vous faire reprocher de ne rien faire.

Si vous pensez que les courriels des enseignants et les exercices que je dois imposer à mes enfants dans un contexte aussi difficile vous dédouaneront de quoi que ce soit, je dis honte à vous. Je vais faire ce que je peux, mais l’école est terminée. Je ne porterai pas votre échec.

P.-S. – Je parlerai des arbres de ma mère une autre fois.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !