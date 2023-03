L’école prend l’eau

Il y a de quoi désespérer de la santé et de l’éducation, les plus importantes missions de l’État québécois. Les deux systèmes sont enlisés depuis tant de… décennies qu’on se demande si on parviendra un jour à en corriger les lacunes.

En santé, je me raccroche au fait que les problèmes tiennent surtout à des questions de structure et d’organisation du travail.

Si on sortait de l’optique hospitalocentriste, si on répartissait les responsabilités plutôt que de compter sur l’intervention systématique du médecin, si les gestionnaires côtoyaient davantage le personnel, si employés et patients partageaient la même cafétéria… Tous ces « si » contribueraient à rendre le réseau plus efficace et plus humain. Les changements requis se butent à des choix d’approche et à des acquis, mais il n’y a pas de fatalité ici. Avec concertation, avec volonté, on pourrait y arriver.

Mais l’éducation, ciel ! Elle est indissociable de l’état de notre société et en même temps de plus en plus en contradiction avec celle-ci.

Un exemple : les écrans. Ils nous hypnotisent au quotidien et modifient notre rapport à l’écriture (si abrégée qu’elle se ramène à quelques lettres) et à la lecture (si c’est trop long et sans images, on décroche).

Parallèlement (ou conséquemment !), on constate qu’une forte proportion d’élèves du secondaire et un grand nombre de cégépiens ont de la difficulté à comprendre un texte simple et à écrire au minimum correctement.

À moins de souhaiter que le Québec maintienne un taux élevé d’analphabètes fonctionnels (46 % des 16 à 65 ans en 2022), un retour à la base s’impose donc. Cela signifie retrouver le temps long de la lecture et la méticulosité qu’exige l’écriture pour être bien compris. Bref, l’école devrait enseigner le contraire de ce que nous faisons en société. Tout un défi !

D’ailleurs, ce n’est pas l’analphabétisme littéraire mais celui qualifié de numérique que les gouvernements craignent le plus. Québec a ainsi prévu 158 millions de dollars d’ici 2026-2027 « pour soutenir l’apprentissage par le numérique ». Il s’agit de l’une des quatre mesures pour les élèves dans le volet éducation du budget 2022, les autres étant la formation professionnelle, les programmes de tutorat et le soutien aux élèves défavorisés.

Mais quelqu’un s’est-il demandé si miser ainsi sur les écrans avait un effet sur la maîtrise des connaissances de base en français ou en mathématiques ?

Et puis, est-ce qu’un gouvernement investirait 158 millions de dollars pour assurer le bon usage du français dans toutes les matières ? Accepterait-on même de bousculer l’horaire pour ce faire ? J’en doute. Pourtant, on ne se gêne pas pour faire de la place aux programmes Sport-études ou Arts-études que Bernard Drainville, le nouveau ministre de l’Éducation, voudrait étendre à toutes les écoles secondaires publiques du Québec.

Il semblerait que le hockey raccroche à l’école… Je préférerais comprendre pourquoi l’école ne peut pas en soi être accrocheuse. Mais puisque notre époque mise sur le plaisir, qui se soucie que le temps de l’apprentissage scolaire soit réduit ?

Bien d’autres travers sociaux se répercutent sur l’éducation.

Nos sociétés sont axées sur la consommation ; en éducation, cela signifie que les parents, encouragés même par le gouvernement, magasinent l’école secondaire de leur enfant. L’approche citoyenne exigerait plutôt que toutes les écoles publiques du Québec soient à la hauteur afin que l’on cesse de fuir celle du quartier.

Pensons aussi à notre obsession de la performance. À l’école, elle prend la forme de notes gonflées. Peu importe ce que l’enfant maîtrise vraiment, peu importe les récriminations des enseignants, ce qui compte, ce sont les chiffres à afficher. Mieux encore, les élus, les médias, les centres de services scolaires et les parents en redemandent. La réussite doit se mesurer !

Je pourrais en outre parler des pilules que nous exigeons des médecins pour régler vite fait nos problèmes. À l’école, cela se traduit par la montée depuis 20 ans des diagnostics de trouble du déficit de l’attention — deux fois plus nombreux au Québec que dans le reste du Canada ! En fait, on médicalise bien des problèmes sociaux.

Il y a aussi les effets de la démographie. L’enfant unique, si précieux que le parent n’accepte aucune critique à son égard, côtoie des jeunes négligés par des parents désorganisés ou adulescents. La part grandissante de l’immigration, régulière et irrégulière, exige beaucoup d’adaptation, mais les enseignants sont mal soutenus. Les 65 ans et plus sont désormais plus nombreux que les moins de 20 ans au Québec ; leur poids électoral éclipsera les besoins des jeunes. Et je trouve que l’école est un bien petit bateau pour naviguer sur une mer aussi houleuse.

