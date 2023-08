L’écriture est une technologie

En juin dernier, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, annonçait une grande stratégie pour valoriser l’enseignement du français. Parmi le train de mesures prévues, il se propose de faire écrire les élèves plus souvent, notamment par des exercices d’écriture quotidiens, et de procéder à une révision du programme ainsi qu’au repérage des fautes les plus fréquentes avec l’aide d’un comité d’experts. On ne peut pas être contre la vertu, mais je suis convaincu que l’entreprise ne donnera pas grand-chose.

Pourquoi ? Parce que l’on a sacralisé la norme du français, au point que toute faute est une insulte à la langue. Mais ce faisant, on semble avoir oublié, bêtement à mon sens, que l’écriture n’est rien d’autre qu’une technologie de transcription des sons.

Or, la prononciation et la manière d’agencer les phonèmes bougent à chaque génération. Mais depuis 400 ans environ, un décalage immense se creuse entre une graphie de plus en plus sclérosée et son objet. Et cela s’aggrave depuis le milieu du XIXe siècle du fait que l’orthographe française n’a plus été mise à jour — si ce n’est la réformette de 1990 qui manquait d’ambition et de profondeur.

Parce qu’on lui prête tant de valeur, on imagine à tort que c’est l’écrit qui mène la langue. Bien au contraire : c’est la parole qui fait vivre la langue, et l’écriture se doit de la respecter, sinon de la suivre.

À lire aussi La parlure des ados

Parce que la phonation humaine est une performance permanente : du pur jazz. Et notre façon de jazzer à l’oral produit un flot ininterrompu d’essais phonétiques, lexicaux et syntaxiques. Nous créons sans cesse de nouveaux mots et de nouveaux sons, par troncations, déformations et amalgames. Que cela découle de la création consciente ou d’une erreur n’a pas d’importance ! « Fromage », à l’origine, se disait « formage » (parce que l’on « formait » le lait), mais le peuple s’est mis à dire « fromage » par euphonie — et c’est la forme incorrecte que les dictionnaires ont finalement validée. Toutes ces nouveautés sont d’abord considérées comme des « fautes », mais l’usage en décide souvent autrement et le français évolue par ces « fautes ».

Les sons d’aujourd’hui et d’hier

Le français actuel est constitué ici de 36 phonèmes, 36 sons que nous sommes pris pour transcrire avec un alphabet de 26 lettres. Nous avons donc réglé une partie du problème en combinant certaines voyelles avec des consonnes (an, in, on, un) ou en joignant deux voyelles (ou, au, oi), avec quelques accents (é, è, ê) pour faire bonne mesure.

Mais le système écrit, lui, charrie plus de 130 graphèmes, c’est-à-dire des manières de représenter les sons. Le n peut s’écrire nn, par exemple. Pour un phonème comme an, cela donne an, en, am, em, amp, emp, ant, ent, amps, emps, etc.

Ces graphèmes sont des vestiges d’anciennes règles orthographiques qui se sont fossilisées.

Si vous consultez le site créé par le linguiste Jacques Leclerc, professeur retraité de l’Université Laval, qui raconte une très belle histoire du français, vous découvrirez que la langue d’il y a 1 000 ans comportait presque 60 sons, pour seulement 23 caractères romains (les j, u et w n’existaient pas).

Parmi ces sons, on comptait 16 diphtongues et 3 triphtongues. Certaines de ces diphtongues sont encore très présentes dans différentes régions : au Québec, on entend souvent « fête » et « côte » prononcés « faïte » et « co-oute ».

Ces voyelles à deux timbres sont un vestige du temps où un mot comme « saut » se disait « sawt ». Une triphtongue, comme son nom l’indique, est une voyelle à trois timbres. « Beau » se disait « béaw ». Depuis, toutes ces diphtongues et triphtongues ont évolué vers les voyelles à un timbre qui nous sont familières. La prononciation a changé, mais pas la façon d’écrire ces mots.

Des exemples du genre, il y en a des milliers.

Bref, transcrire la parole, c’est compliqué, et cela demande une technologie, en fait une série d’algorithmes, qui règle les cas généraux et particuliers. Mais la norme écrite du français s’est momifiée à mesure que cette technologie devenait une marque de distinction sociale. Depuis Gutenberg, les lettrés français (tout comme les anglophones d’ailleurs) favorisent une graphie hypercomplexe.

Tout de même, l’orthographe a continué d’évoluer jusqu’au XIXe siècle, qui a vu l’avènement de l’instruction publique. L’orthographe s’est alors fixée autour d’une norme sociale très rigide — les bons élèves écrivent bien ; les autres font des fautes — qui ne souffrait aucune remise en question.

Et le temps s’est arrêté sur l’écriture.

Pour en finir avec la nécrophilie linguistique

Nous en sommes là. Et tout le monde s’énerve au sujet de la qualité de l’enseignement sans jamais poser le début du commencement d’une question sur la validité du catéchisme orthographique.

La bonne nouvelle, c’est que les Québécois ne sont pas seuls dans ce bateau qui prend l’eau. Les Européens francophones se retrouvent dans la même situation, tout comme les Africains. C’est la linguiste Anne Abeillé, codirectrice de la monumentale Grande grammaire du français, qui déplorait sur TV5Monde un amour de la langue qui « s’apparente souvent à une passion triste, presque de la nécrophilie pour un français fantasmé qui n’est plus le français d’aujourd’hui ».

L’école peut-elle mieux enseigner l’écriture ? Peut-être, mais peut-être pas non plus. On ne peut pas délaisser les mathématiques, la géographie, la musique, l’histoire et l’éducation sexuelle. Quand bien même on y consacrerait des milliards de dollars et on assignerait un prof de français qualifié à chaque enfant, les difficultés des élèves et des adultes en général ne feront que s’accroître face à une technologie de transcription des sons décrépite, pour ne pas dire arriérée.

Pourtant, la langue orale, elle, évolue splendidement. Car il est là, le paradoxe : le français oral est vivant, créatif, de son temps. Mais on persiste à l’engoncer dans un carcan écrit moyenâgeux qui ne correspond à rien d’actuel.

De toute évidence, la technologie que l’on enseigne a besoin d’une sérieuse mise à jour orthographique et grammaticale. Et estimons-nous chanceux que les lexicographes aient eu les coudées relativement franches pour faire évoluer le vocabulaire !

Il y a deux ans, j’avais compos une chronique en orthographe rationnelle telle que proposée par EROFA (Études pour une rationalisation de l’orthographe française d’aujourd’hui), une association française qui regroupe des linguistes, enseignants et usagers de la francophonie. À ma connaissance, il s’agit de la proposition la plus cohérente et la plus complète à ce jour. Et la plus réussie aussi, puisque le dictionnaire de ce que ce groupe propose existe. Mais d’autres solutions sont possibles.

Faut-il tout changer d’un coup ? À mon avis, la manière intelligente de procéder serait que les ministères de l’Éducation francophones constituent une commission internationale de linguistes pour trancher et soumettre un plan complet sur une ou deux générations.

Mais alors laisse rat ton les jeûnes haykrir nain porte ko man ? Non, évidemment. Simplement, une phrase comme « une orthographe rationnelle se veut cohérente » s’écrirait « une ortografe rationèle se veut coérente ». Pas de quoi fouetter un chat.

Il s’agit de recréer des conventions qui seraient logiques par rapport à la prononciation actuelle, qui seraient maîtrisées en troisième année du primaire et qui le demeureraient sans doute pendant longtemps. À condition, bien sûr, de ne pas négliger de faire un grand ménage à chaque génération.